Іранські медики розповідають про переповнені лікарні на тлі триваючих протестів - ВВС

У той час як протести в Ірані продовжуються, а іранська влада випустила скоординовані попередження протестувальникам, лікар і фельдшер із двох лікарень повідомили ВВС, що їхні установи переповнені постраждалими, передає УНН.

Деталі

Один лікар сказав, що офтальмологічна лікарня у Тегерані перейшла в кризовий режим, а ВВС також отримала повідомлення від фельдшера з іншої лікарні, в якому йшлося, що у них недостатньо хірургів, щоб впоратися з напливом пацієнтів.

У п'ятницю президент США Дональд Трамп заявив, що Іран перебуває у "великій біді", і попередив: "Краще не починайте стріляти, тому що ми теж почнемо стріляти".

Іран у листі до Ради Безпеки ООН звинуватив США у перетворенні протестів на те, що він назвав "насильницькими підривними діями та повсюдним вандалізмом".

Тим часом, міжнародні лідери закликали до захисту права на мирний протест.

Лідери Франції, Британії та Німеччини "рішуче засуджують" вбивство протестувальників в Ірані

Антиурядові протести, що тривали у п'ятницю, пройшли у десятках міст, при цьому дві правозахисні організації повідомили, що загинуло щонайменше 50 протестувальників.

BBC та більшості інших міжнародних організацій новин заборонено висвітлювати події всередині Ірану, а з вечора четверга в країні практично повністю відсутній інтернет, що ускладнює отримання та перевірку інформації.