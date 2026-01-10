$42.990.00
Шість тисяч французьких військових можуть бути розміщені в Україні після укладення мирної угоди - ЗМІ
08:49 • 9280 перегляди
Радбез ООН збереться 12 січня через застосування росією ракети "Орєшнік" проти України
08:27 • 8702 перегляди
Де відключення довгострокові, а де екстрені та скільком споживачам повернули світло: оперативна ситуація в енергосистемі України
9 січня, 23:09 • 13030 перегляди
Нафта подорожчала на 2% через заворушення в Ірані та ескалацію в Україні
9 січня, 20:32 • 21891 перегляди
США та Україна підпишуть угоду про реконструкцію на 800 млрд доларів - The Telegraph
9 січня, 15:56 • 41598 перегляди
У Раду надійшли заяви про відставку Федорова та Шмигаля
9 січня, 14:55 • 35750 перегляди
Обмеження руху на низці трас скасували: актуальна ситуація на дорогах
9 січня, 14:44 • 35161 перегляди
Україна надала право на видобуток літію другу Трампа - NYT
9 січня, 13:30 • 28918 перегляди
Інфляція за рік сповільнилася до 8%: на що зросли ціни і що подешевшало
Ексклюзив
9 січня, 13:30 • 22722 перегляди
Заробіток на смерті: чи могли дані померлих пацієнтів Odrex ставати товаром?
Іранські медики розповідають про переповнені лікарні на тлі триваючих протестів - ВВС

Київ • УНН

 • 16 перегляди

Лікар та фельдшер з Ірану повідомили ВВС про переповненість лікарень постраждалими під час протестів. Офтальмологічна лікарня у Тегерані перейшла в кризовий режим, а іншій лікарні бракує хірургів.

Іранські медики розповідають про переповнені лікарні на тлі триваючих протестів - ВВС

У той час як протести в Ірані продовжуються, а іранська влада випустила скоординовані попередження протестувальникам, лікар і фельдшер із двох лікарень повідомили ВВС, що їхні установи переповнені постраждалими, передає УНН.

Деталі

Один лікар сказав, що офтальмологічна лікарня у Тегерані перейшла в кризовий режим, а ВВС також отримала повідомлення від фельдшера з іншої лікарні, в якому йшлося, що у них недостатньо хірургів, щоб впоратися з напливом пацієнтів.

У п'ятницю президент США Дональд Трамп заявив, що Іран перебуває у "великій біді", і попередив: "Краще не починайте стріляти, тому що ми теж почнемо стріляти".

Іран у листі до Ради Безпеки ООН звинуватив США у перетворенні протестів на те, що він назвав "насильницькими підривними діями та повсюдним вандалізмом".

Тим часом, міжнародні лідери закликали до захисту права на мирний протест.

Лідери Франції, Британії та Німеччини "рішуче засуджують" вбивство протестувальників в Ірані10.01.26, 12:45 • 904 перегляди

Антиурядові протести, що тривали у п'ятницю, пройшли у десятках міст, при цьому дві правозахисні організації повідомили, що загинуло щонайменше 50 протестувальників.

BBC та більшості інших міжнародних організацій новин заборонено висвітлювати події всередині Ірану, а з вечора четверга в країні практично повністю відсутній інтернет, що ускладнює отримання та перевірку інформації.

Антоніна Туманова

Новини Світу
Сутички
Рада Безпеки ООН
Дональд Трамп
Тегеран
Сполучені Штати Америки
Іран