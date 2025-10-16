$41.760.01
48.530.29
ukenru
16 жовтня, 21:15 • 25660 перегляди
"Нам вони потрібні також": Трамп зробив заяву стосовно передачі Україні ракет Tomahawk
16 жовтня, 19:40 • 29065 перегляди
Зеленський прибув до Вашингтона для зустрічі з Дональдом ТрампомVideo
16 жовтня, 17:21 • 23944 перегляди
Трамп зустрінеться із путіним у Будапешті
Ексклюзив
16 жовтня, 15:34 • 27762 перегляди
Коли сила професіоналів зустрічається з мужністю ветеранів: історія об’єднання ФК “Металіст 1925” і АМП ФК “Незламні”Photo
Ексклюзив
16 жовтня, 15:13 • 32604 перегляди
Україна моніторить ситуацію з білорусі, конкретної великої загрози для півночі України не бачимо - член комітету з нацбезпеки
16 жовтня, 12:39 • 44413 перегляди
Єврокомісія представила дорожню карту для зміцнення оборонного потенціалу ЄС: що передбачається
Ексклюзив
16 жовтня, 09:20 • 35545 перегляди
У ДТЕК пояснили, для чого потрібні графіки відключення у разі їх введення
16 жовтня, 07:59 • 44456 перегляди
Над Україною знешкодили 283 з 320 ворожих дронів і п'ять з 37 ракет, ще 18 втрачені, більшість запущених рф ракет - балістика
Ексклюзив
16 жовтня, 07:53 • 77446 перегляди
Орнітолог розповів, як допомогти лелеці, що зимує в Україні, та що робити забороненоPhoto
16 жовтня, 06:35 • 23529 перегляди
Трамп ініціює створення фонду підтримки України: звідки планують взяти кошти - The Telegraph
91-річна Бріжит Бардо госпіталізована до приватної клініки в Тулоні - ЗМІPhoto16 жовтня, 17:40 • 11464 перегляди
Помер зірка серіалу "Величне століття": відомі подробиці16 жовтня, 18:32 • 10346 перегляди
Санду розповіла, що особисто запропонувала бізнесмену, який живе в Україні, стати прем'єром Молдови 16 жовтня, 19:03 • 14524 перегляди
В Україні закликають накласти санкції на мультфільм "Маша і Ведмідь" через зв'язки з рф16 жовтня, 19:58 • 5696 перегляди
Іран викликав польського дипломата через демонстрацію "Шахеда" у британському парламенті23:02 • 10249 перегляди
Єврокомісія представила дорожню карту для зміцнення оборонного потенціалу ЄС: що передбачається16 жовтня, 12:39 • 44413 перегляди
Орнітолог розповів, як допомогти лелеці, що зимує в Україні, та що робити забороненоPhoto
Ексклюзив
16 жовтня, 07:53 • 77446 перегляди
Victoria's Secret 2025: якими були найяскравіші моменти легендарного показу модPhoto16 жовтня, 07:27 • 47511 перегляди
НАБУ системно хворіє: корупція та рейдерство детективів ставлять під сумнів доцільність його існування16 жовтня, 07:09 • 69061 перегляди
Тихе полювання: які гриби збирати в жовтні та як не переплутати їх з отруйними "двійниками"Photo15 жовтня, 11:45 • 80693 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Марко Рубіо
Андрій Єрмак
Андрій Пишний
Україна
Сполучені Штати Америки
Будапешт
Угорщина
Білий дім
Актор Ченнінг Татум та його кохана Інка Вільямс вразили пристрасним поцілунком на прем'єрі фільму: фотоPhoto15 жовтня, 15:48 • 39229 перегляди
Бренд Skims Кім Кардаш'ян презентував трусики з накладним лобковим волоссямPhoto15 жовтня, 00:05 • 87430 перегляди
Емма Вотсон відпочиває в Пізі з невідомим чоловіком після спростування заручинPhoto14 жовтня, 13:19 • 64729 перегляди
Щур зупинив матч Уельс-Бельгія: Куртуа та Де Брюйне були в епіцентрі сюрреалістичного дійстваPhoto14 жовтня, 13:05 • 66464 перегляди
Тейлор Свіфт анонсує документальний серіал про свій останній турPhoto13 жовтня, 15:39 • 71175 перегляди
Соціальна мережа
Дипломатка
Фільм
Truth Social
Шахед-136
Новини по темi
Китайські банди заробили понад $1 млрд на шахрайських смс – США б’ють тривогу

Угруповання злочинців з Китаю викрали понад 1 мільярд доларів за три роки за допомогою шахрайських SMS. Схема працює через SIM-ферми, фішингові сайти та мережу підставних абонентів у США.

Кримінал та НП • 16 жовтня, 17:06 • 2768 перегляди
"Моє майбутнє в Україні": Олександр Усик поділився планами на майбутнє

Абсолютний чемпіон світу з боксу Олександр Усик заявив, що планує боксувати до 41 року. Після завершення кар'єри він займеться тренерською діяльністю в Україні.

Суспільство • 16 жовтня, 13:41 • 2076 перегляди
Правоохоронці викрили численні корупційні схеми під час мобілізації: деталі

Затримано та повідомлено про підозру низці осіб, причетних до отримання неправомірної вигоди та зловживання службовим становищем.

Суспільство • 16 жовтня, 10:25 • 2954 перегляди
Victoria's Secret 2025: якими були найяскравіші моменти легендарного показу модPhoto

Супермодель Белла Хадід повернулася на показ Victoria's Secret 2025 року після шестирічної перерви, демонструючи два образи. До неї приєдналися Джіджі Хадід, колишні "ангели" та нові обличчя, а також музичні виконавці.

Культура • 16 жовтня, 07:27 • 47524 перегляди
Буданов розкрив справжні наміри путіна щодо гібридної агресіїPhoto

Начальник ГУР Кирило Буданов заявив, що Росія розширюватиме гібридну агресію проти ЄС і НАТО, якщо не отримає рішучої відсічі. Він підкреслив, що мета Путіна — продовжувати і посилювати агресію, спрямовану на дестабілізацію внутрішньополітичних процесів.

Політика • 15 жовтня, 14:02 • 12292 перегляди
Відома блогерка втратила понад 6 мільйонів гривень через шахрайську схемуPhotoVideo

Блогерка Ксюша Манекен, власниця бренду ODA, стала жертвою шахраїв, втративши понад шість мільйонів гривень. Вона звернулася до підробленого чату підтримки Telegram, що призвело до викрадення коштів з її рахунку Monobank.

Суспільство • 15 жовтня, 13:34 • 4918 перегляди
У соцмережах розповіли, за яких умов перебувають мобілізовані на ДВРЗ у Києві: реакція ТЦК не забарилась

Блогерка Раміна Есхакзай оприлюднила фото з розподільчого центру на ДВРЗ, де мобілізовані перебувають в антисанітарних умовах. Київський міський ТЦК назвав цю інформацію "викривленою", заперечуючи наявність проблем.

Суспільство • 14 жовтня, 14:06 • 5672 перегляди
Бачились два тижні тому: скандальний блогер Слобоженко відреагував на загибель крипто-підприємця ГанічаPhoto

Олександр Слобоженко прокоментував смерть 32-річного блогера-підприємця Костянтина Ганіча, якого він вважав "лідером і справжнім профі". Ганіча знайшли мертвим в автомобілі з вогнепальним пораненням голови, поліція розглядає версію самогубства через фінансові труднощі.

Суспільство • 11 жовтня, 13:03 • 9424 перегляди
Загибель блогера Ганіча у Києві: що відомо про нього, та кому він написав перед смертю

У Києві виявили тіло 32-річного блогера Костянтина Ганіча в автомобілі Перед смертю він повідомив дівчині про серйозні фінансові проблеми та надіслав прощальне повідомлення.

Суспільство • 11 жовтня, 12:56 • 56326 перегляди
У Києві в авто знайшли відомого блогера з простреленою головою: поліція розпочала кримінальне провадження

У Києві в автомобілі виявили тіло 32-річного блогера-підприємця Костянтина Ганіча з вогнепальним пораненням голови. Поліція розглядає версію самогубства через фінансові труднощі, поруч знайдено зареєстровану зброю.

Київ • 11 жовтня, 08:54 • 34956 перегляди