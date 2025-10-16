Угруповання злочинців з Китаю викрали понад 1 мільярд доларів за три роки за допомогою шахрайських SMS. Схема працює через SIM-ферми, фішингові сайти та мережу підставних абонентів у США.
Абсолютний чемпіон світу з боксу Олександр Усик заявив, що планує боксувати до 41 року. Після завершення кар'єри він займеться тренерською діяльністю в Україні.
Затримано та повідомлено про підозру низці осіб, причетних до отримання неправомірної вигоди та зловживання службовим становищем.
Супермодель Белла Хадід повернулася на показ Victoria's Secret 2025 року після шестирічної перерви, демонструючи два образи. До неї приєдналися Джіджі Хадід, колишні "ангели" та нові обличчя, а також музичні виконавці.
Начальник ГУР Кирило Буданов заявив, що Росія розширюватиме гібридну агресію проти ЄС і НАТО, якщо не отримає рішучої відсічі. Він підкреслив, що мета Путіна — продовжувати і посилювати агресію, спрямовану на дестабілізацію внутрішньополітичних процесів.
Блогерка Ксюша Манекен, власниця бренду ODA, стала жертвою шахраїв, втративши понад шість мільйонів гривень. Вона звернулася до підробленого чату підтримки Telegram, що призвело до викрадення коштів з її рахунку Monobank.
Блогерка Раміна Есхакзай оприлюднила фото з розподільчого центру на ДВРЗ, де мобілізовані перебувають в антисанітарних умовах. Київський міський ТЦК назвав цю інформацію "викривленою", заперечуючи наявність проблем.
Олександр Слобоженко прокоментував смерть 32-річного блогера-підприємця Костянтина Ганіча, якого він вважав "лідером і справжнім профі". Ганіча знайшли мертвим в автомобілі з вогнепальним пораненням голови, поліція розглядає версію самогубства через фінансові труднощі.
У Києві виявили тіло 32-річного блогера Костянтина Ганіча в автомобілі Перед смертю він повідомив дівчині про серйозні фінансові проблеми та надіслав прощальне повідомлення.
У Києві в автомобілі виявили тіло 32-річного блогера-підприємця Костянтина Ганіча з вогнепальним пораненням голови. Поліція розглядає версію самогубства через фінансові труднощі, поруч знайдено зареєстровану зброю.