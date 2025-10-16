У Києві в авто знайшли відомого блогера з простреленою головою: поліція розпочала кримінальне провадження

У Києві в автомобілі виявили тіло 32-річного блогера-підприємця Костянтина Ганіча з вогнепальним пораненням голови. Поліція розглядає версію самогубства через фінансові труднощі, поруч знайдено зареєстровану зброю.