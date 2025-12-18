Ворог маскує пропаганду під гумористичний контент про відключення світла

Центр протидії дезінформації при РНБО зафіксував нову маніпулятивну кампанію в українському сегменті соцмереж, де тему відключень електроенергії просувають через розважальний контент. Ворог використовує гумористичні відео, пісні та меми, аби замаскувати пропагандистські наративи під органічне поширення та знизити рівень критичного сприйняття аудиторії. Про це пише УНН з посиланням на ЦПД.

Масове поширення мемів та пісень, часто створених за допомогою штучного інтелекту, дозволяє дезінформації швидко залучати широке коло користувачів. Оскільки формат виглядає іронічно та безневинно, контент активно репостять не лише ботоферми, а й реальні українці.

Проте, як стверджують в ЦПД, за жартівливою подачею ховається чітка мета: перекласти відповідальність за дефіцит енергії з російських обстрілів на українську владу та енергетичні компанії. Свідоме зміщення акцентів дозволяє ворогу виводити з-під удару справжню причину обмежень – системні ракетні атаки рф по інфраструктурі України.

Важливу роль у цій інформаційній кампанії відіграє відомий пропагандист юрій лісовський. Його акаунти щонайменше 13 разів блокувалися в TikTok, однак він системно відновлює присутність на платформі. Нещодавно лісовський проводив спільний стрім з підсанкційним євгенієм мураєвим, що вказує на його включеність у проросійську інформаційну мережу, яка працює на підрив довіри до українських інституцій – повідомили в ЦПД.

Використання музики та гумору фахівці називають однією з найнебезпечніших тактик інформаційних операцій. Це дозволяє ворогу впроваджувати шкідливі меседжі в повсякденний інформаційний простір українців, маскуючи ворожу пропаганду під побутові жарти.

