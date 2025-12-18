$42.340.15
Ексклюзив
13:04 • 336 перегляди
ГУР: росія має близько 50 крилатих ракет 9М729, а спроможності ВПК щодо її виготовлення становить - до 250 одиниць на рік
Ексклюзив
12:29 • 2404 перегляди
Сліпа солідарність і смертельні помилки: як "Справа Odrex" показала, що українська система охорони здоров’я потребує перезавантаженняPhoto
11:31 • 5394 перегляди
Без будь-яких умов: Рада встановила 90-денну відпустку для звільнених з полону військових
11:15 • 9650 перегляди
ЄС розширив санкції проти російського "тіньового флоту": додав до списку ще 41 судно
10:52 • 11152 перегляди
"Панцир-С2", Міг-31 і не лише: СБУ вразила на аеродромі Бельбек російської техніки на сотні мільйонів доларівPhoto
08:07 • 19491 перегляди
Він хоче територій: путін публічно і чітко висловив незмінну ціль війни в Україні - ISW
07:18 • 29195 перегляди
"Навіть якщо це означає зустріч допізна": Politico дізналося "усю суть" вирішального саміту ЄС щодо України
17 грудня, 20:01 • 40155 перегляди
США та росія проведуть переговори щодо війни в Україні у Маямі цими вихідними
17 грудня, 15:43 • 55994 перегляди
Партія “Слуга Народу” обрала нового голову. Ним став Олександр Корнієнко
17 грудня, 12:13 • 53153 перегляди
Європарламент схвалив повну відмову від російського газу до кінця 2027 року
Публікації
Ексклюзиви
Ворог маскує пропаганду під гумористичний контент про відключення світла

Київ • УНН

 • 24 перегляди

ЦПД зафіксував нову кампанію в українських соцмережах. Ворог використовує меми та пісні, щоб перекласти відповідальність за дефіцит енергії з російських обстрілів на українську владу.

Ворог маскує пропаганду під гумористичний контент про відключення світла

Центр протидії дезінформації при РНБО зафіксував нову маніпулятивну кампанію в українському сегменті соцмереж, де тему відключень електроенергії просувають через розважальний контент. Ворог використовує гумористичні відео, пісні та меми, аби замаскувати пропагандистські наративи під органічне поширення та знизити рівень критичного сприйняття аудиторії. Про це пише УНН з посиланням на ЦПД.

Деталі

Масове поширення мемів та пісень, часто створених за допомогою штучного інтелекту, дозволяє дезінформації швидко залучати широке коло користувачів. Оскільки формат виглядає іронічно та безневинно, контент активно репостять не лише ботоферми, а й реальні українці. 

У РНБО спростували інформацію про 360 тисяч російських військових у білорусі17.12.25, 15:15 • 2994 перегляди

Проте, як стверджують в ЦПД, за жартівливою подачею ховається чітка мета: перекласти відповідальність за дефіцит енергії з російських обстрілів на українську владу та енергетичні компанії. Свідоме зміщення акцентів дозволяє ворогу виводити з-під удару справжню причину обмежень – системні ракетні атаки рф по інфраструктурі України.

Важливу роль у цій інформаційній кампанії відіграє відомий пропагандист юрій лісовський. Його акаунти щонайменше 13 разів блокувалися в TikTok, однак він системно відновлює присутність на платформі. Нещодавно лісовський проводив спільний стрім з підсанкційним євгенієм мураєвим, що вказує на його включеність у проросійську інформаційну мережу, яка працює на підрив довіри до українських інституцій 

– повідомили в ЦПД.

Використання музики та гумору фахівці називають однією з найнебезпечніших тактик інформаційних операцій. Це дозволяє ворогу впроваджувати шкідливі меседжі в повсякденний інформаційний простір українців, маскуючи ворожу пропаганду під побутові жарти.

ЦПД спростував фейк про підготовку до зниження мобілізаційного віку в Україні17.12.25, 19:28 • 3334 перегляди

Степан Гафтко

