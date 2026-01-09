Трамп схвалив законопроєкт про антиросійські санкції, але сподівається, що він не знадобиться

Президент США Дональд Трамп в інтерв'ю Fox News підтвердив, що схвалив законопроєкт про посилення антиросійських санкцій, але сподівається, що він не буде потрібен. Про це повідомляє УНН.

Деталі

Водночас, за словами глави Білого дому, він не встановлює дедлайнів для врегулювання конфлікту в Україні.

Крім того, Трамп анонсував зустріч із керівництвом нафтових компаній, які готові інвестувати 100 млрд доларів у нафтову галузь Венесуели.

На переконання президента США, партнерство США та Венесуели забезпечить зниження цін на нафту по всьому світу.

Нагадаємо

Дональд Трамп заявив про готовність США взяти на себе зобов'язання щодо майбутньої оборони України, оскільки він переконаний, що росія не спробує знову вторгнутися. Він вважає, що путін прагне укласти угоду, але відмовився назвати терміни завершення війни.

