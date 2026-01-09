Трамп схвалив законопроєкт про антиросійські санкції, але сподівається, що він не знадобиться

$42.720.15
8 січня, 17:08 • 34356 перегляди
Коли можуть відбутись вибори Президента та що нового у вимогах до кандидатів: ЦВК напрацювала пропозиції щодо проведення повоєнних виборів
Ексклюзив
8 січня, 14:11 • 45119 перегляди
Миротворча місія в Україні: ключові умови ефективності
8 січня, 13:58 • 36119 перегляди
Як залишатися онлайн під час тривалих знеструмлень: Федоров назвав три способи
Ексклюзив
8 січня, 13:48 • 46123 перегляди
Провісники смерті. Агенти похоронного бюро в Одесі дізнаються про те, що пацієнт помер раніше за його родичівPhoto
8 січня, 13:23 • 29240 перегляди
"Ситуація на дорогах може бути критичною": українців попередили про негоду 9 січня зі штормовим вітром, завірюхами та ожеледицею
8 січня, 12:46 • 19302 перегляди
Обмеження на рух вантажівок в Україні знову розширили: деталі
8 січня, 12:09 • 15972 перегляди
Зеленський заявив, що документ про гарантії безпеки для України фактично готовий до фіналізації з Трампом
8 січня, 10:13 • 18858 перегляди
Блекаут у Дніпрі і області: в місті оголосили надзвичайну ситуацію національного рівня - Філатов
8 січня, 10:10 • 14736 перегляди
МЗС через погіршення ситуації з безпекою закликало українців покинути Іран
8 січня, 07:21 • 55468 перегляди
Велика Британія передала Україні 13 систем ППО Raven: очікується поставка Gravehawk
Трамп заявив, що його влада як головнокомандувача обмежена лише власною мораллю - NYT8 січня, 21:40
Ворог масовано атакує Україну різними типами зброї: у Києві чутно вибухи, існує загроза пуску "орєшніка"8 січня, 21:57
Масована атака на Україну: під ударом ворога опинився Львів, перші подробиці8 січня, 22:20
Вихід США з десятків міжнародних організацій: з'явилась реакція ООН8 січня, 23:01
Нічна атака на Київ: щонайменше дві людини постраждали, пошкоджено будинки в трьох районах8 січня, 23:26
Секрети приготування ідеального тірамісу: класичний рецепт та полуничний варіантPhoto8 січня, 18:39
Коли можуть відбутись вибори Президента та що нового у вимогах до кандидатів: ЦВК напрацювала пропозиції щодо проведення повоєнних виборів8 січня, 17:08
Історії, які намагалися стерти: чому сайт StopOdrex так дошкуляє клініці "Одрекс"8 січня, 15:30
Провісники смерті. Агенти похоронного бюро в Одесі дізнаються про те, що пацієнт помер раніше за його родичівPhoto
Ексклюзив
8 січня, 13:48
Ексклюзив
8 січня, 13:48 • 46122 перегляди
Торговці смертю: як пов'язані одеська приватна клініка "Одрекс" і похоронний дім "Анубіс"7 січня, 12:23
Євробачення-2026: стартувало голосування за десятого фіналіста нацвідбору у "Дії"Video8 січня, 08:37
Warner Bros. відхиляє оновлену пропозицію Paramount про поглинання - CNN7 січня, 14:22
Крістен Стюарт заявила, що "хотіла б" зняти перезапуск "Сутінків"6 січня, 12:31
У США стрімко зростає кількість підписів під петиціями про депортацію Нікі Мінаж5 січня, 21:31
"Аватар: Вогонь і попіл" зібрав мільярд доларів у світовому прокатіVideo4 січня, 17:30
Трамп схвалив законопроєкт про антиросійські санкції, але сподівається, що він не знадобиться

Київ • УНН

 • 6 перегляди

Президент США Дональд Трамп підтвердив схвалення законопроєкту про посилення антиросійських санкцій, висловивши надію, що він не знадобиться. Він також анонсував зустріч з нафтовими компаніями щодо інвестицій у Венесуелу.

Трамп схвалив законопроєкт про антиросійські санкції, але сподівається, що він не знадобиться

Президент США Дональд Трамп в інтерв'ю Fox News підтвердив, що схвалив законопроєкт про посилення антиросійських санкцій, але сподівається, що він не буде потрібен. Про це повідомляє УНН.

Деталі

Водночас, за словами глави Білого дому, він не встановлює дедлайнів для врегулювання конфлікту в Україні.

Крім того, Трамп анонсував зустріч із керівництвом нафтових компаній, які готові інвестувати 100 млрд доларів у нафтову галузь Венесуели.

На переконання президента США, партнерство США та Венесуели забезпечить зниження цін на нафту по всьому світу.

Нагадаємо

Дональд Трамп заявив про готовність США взяти на себе зобов'язання щодо майбутньої оборони України, оскільки він переконаний, що росія не спробує знову вторгнутися. Він вважає, що путін прагне укласти угоду, але відмовився назвати терміни завершення війни.

Радники Трампа передали до кремля узгоджений з Україною план закінчення війни - Axios08.01.26, 21:26 • 4824 перегляди

Вадим Хлюдзинський

ПолітикаНовини Світу
Санкції
Енергетика
Володимир Путін
Fox News
Венесуела
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки
Україна