Трамп готовий захищати Україну, але є нюанс - NYT

8 січня, 17:08 • 28721 перегляди
Коли можуть відбутись вибори Президента та що нового у вимогах до кандидатів: ЦВК напрацювала пропозиції щодо проведення повоєнних виборів
Ексклюзив
8 січня, 14:11 • 38887 перегляди
Миротворча місія в Україні: ключові умови ефективності
8 січня, 13:58 • 31580 перегляди
Як залишатися онлайн під час тривалих знеструмлень: Федоров назвав три способи
Ексклюзив
8 січня, 13:48 • 40255 перегляди
Провісники смерті. Агенти похоронного бюро в Одесі дізнаються про те, що пацієнт помер раніше за його родичівPhoto
8 січня, 13:23 • 26146 перегляди
"Ситуація на дорогах може бути критичною": українців попередили про негоду 9 січня зі штормовим вітром, завірюхами та ожеледицею
8 січня, 12:46 • 18133 перегляди
Обмеження на рух вантажівок в Україні знову розширили: деталі
8 січня, 12:09 • 15041 перегляди
Зеленський заявив, що документ про гарантії безпеки для України фактично готовий до фіналізації з Трампом
8 січня, 10:13 • 18571 перегляди
Блекаут у Дніпрі і області: в місті оголосили надзвичайну ситуацію національного рівня - Філатов
8 січня, 10:10 • 14472 перегляди
МЗС через погіршення ситуації з безпекою закликало українців покинути Іран
8 січня, 07:21 • 54283 перегляди
Велика Британія передала Україні 13 систем ППО Raven: очікується поставка Gravehawk
Популярнi новини
Секрети приготування ідеального тірамісу: класичний рецепт та полуничний варіантPhoto8 січня, 18:39 • 17432 перегляди
Уряд затвердив призначення Анки Фельдгузен новою бізнес-омбудсменкою8 січня, 18:55 • 6722 перегляди
Ворог масовано атакує Україну різними типами зброї: у Києві чутно вибухи, існує загроза пуску "орєшніка"21:57 • 7500 перегляди
Масована атака на Україну: під ударом ворога опинився Львів, перші подробиці22:20 • 11839 перегляди
Нічна атака на Київ: щонайменше дві людини постраждали, пошкоджено будинки в трьох районах23:26 • 13740 перегляди
Секрети приготування ідеального тірамісу: класичний рецепт та полуничний варіантPhoto8 січня, 18:39 • 17482 перегляди
Історії, які намагалися стерти: чому сайт StopOdrex так дошкуляє клініці “Одрекс”8 січня, 15:30 • 24898 перегляди
Торговці смертю: як пов’язані одеська приватна клініка “Одрекс” і похоронний дім “Анубіс”7 січня, 12:23 • 75754 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Віталій Кличко
Юлія Свириденко
Антоніу Гутерреш
Україна
Сполучені Штати Америки
Львів
Кривий Ріг
Венесуела
УНН Lite
Євробачення-2026: стартувало голосування за десятого фіналіста нацвідбору у "Дії"Video8 січня, 08:37 • 39773 перегляди
Warner Bros. відхиляє оновлену пропозицію Paramount про поглинання - CNN7 січня, 14:22 • 43339 перегляди
Крістен Стюарт заявила, що "хотіла б" зняти перезапуск "Сутінків"6 січня, 12:31 • 66645 перегляди
У США стрімко зростає кількість підписів під петиціями про депортацію Нікі Мінаж5 січня, 21:31 • 85655 перегляди
"Аватар: Вогонь і попіл" зібрав мільярд доларів у світовому прокатіVideo4 січня, 17:30 • 126967 перегляди
Трамп готовий захищати Україну, але є нюанс - NYT

Київ • УНН

 • 42 перегляди

Дональд Трамп заявив про готовність США взяти на себе зобов'язання щодо майбутньої оборони України, оскільки він переконаний, що росія не спробує знову вторгнутися. Він вважає, що путін прагне укласти угоду, але відмовився назвати терміни завершення війни.

Трамп готовий захищати Україну, але є нюанс - NYT

Президент США Дональд Трамп заявив, що готовий взяти на себе зобов'язання щодо участі Сполучених Штатів у майбутній обороні України, але, за його словами, лише тому, що впевнений, що росія не спробує знову вторгнутися в країну. Про це повідомляє The New York Times, інформує УНН.

Деталі

За словами глави Білого дому, він  "твердо переконаний, що "вони не вторгнуться повторно, або я не погоджусь на це".

Я думаю, що він (російський диктатор володимир путін - ред.) хоче укласти угоду. Але я думав про це - я думав про це вже давно

- сказав Трамп.

На його думку, путін все ще готовий до миру.

У мене були випадки, коли я все робив з путіним, а Зеленський не укладав угоду, що мене шокувало. Потім у мене були випадки, коли все було навпаки. Я думаю, що тепер вони обидва хочуть укласти угоду, але ми дізнаємося

- зазначив президент США.

Він відмовився уточнити, як швидко він сподівається завершити війну, додавши: "Ми робимо все можливе, у мене немає термінів".

Нагадаємо

За даними Axios, радники Дональда Трампа передали росії план США щодо мирного врегулювання в Україні, узгоджений з українською стороною. Білий дім очікує відповіді путіна на цю пропозицію.

росія більшу ставку робить на зиму та балістику, а не на дипломатію та домовленості з Трампом - Зеленський08.01.26, 21:02 • 3370 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

ПолітикаНовини Світу
Війна в Україні
Володимир Путін
The New York Times
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна