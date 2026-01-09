Трамп готовий захищати Україну, але є нюанс - NYT

Президент США Дональд Трамп заявив, що готовий взяти на себе зобов'язання щодо участі Сполучених Штатів у майбутній обороні України, але, за його словами, лише тому, що впевнений, що росія не спробує знову вторгнутися в країну. Про це повідомляє The New York Times, інформує УНН.

Деталі

За словами глави Білого дому, він "твердо переконаний, що "вони не вторгнуться повторно, або я не погоджусь на це".

Я думаю, що він (російський диктатор володимир путін - ред.) хоче укласти угоду. Але я думав про це - я думав про це вже давно - сказав Трамп.

На його думку, путін все ще готовий до миру.

У мене були випадки, коли я все робив з путіним, а Зеленський не укладав угоду, що мене шокувало. Потім у мене були випадки, коли все було навпаки. Я думаю, що тепер вони обидва хочуть укласти угоду, але ми дізнаємося - зазначив президент США.

Він відмовився уточнити, як швидко він сподівається завершити війну, додавши: "Ми робимо все можливе, у мене немає термінів".

Нагадаємо

За даними Axios, радники Дональда Трампа передали росії план США щодо мирного врегулювання в Україні, узгоджений з українською стороною. Білий дім очікує відповіді путіна на цю пропозицію.

