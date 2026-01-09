Трамп готовий захищати Україну, але є нюанс - NYT
Київ • УНН
Дональд Трамп заявив про готовність США взяти на себе зобов'язання щодо майбутньої оборони України, оскільки він переконаний, що росія не спробує знову вторгнутися. Він вважає, що путін прагне укласти угоду, але відмовився назвати терміни завершення війни.
Президент США Дональд Трамп заявив, що готовий взяти на себе зобов'язання щодо участі Сполучених Штатів у майбутній обороні України, але, за його словами, лише тому, що впевнений, що росія не спробує знову вторгнутися в країну. Про це повідомляє The New York Times, інформує УНН.
Деталі
За словами глави Білого дому, він "твердо переконаний, що "вони не вторгнуться повторно, або я не погоджусь на це".
Я думаю, що він (російський диктатор володимир путін - ред.) хоче укласти угоду. Але я думав про це - я думав про це вже давно
На його думку, путін все ще готовий до миру.
У мене були випадки, коли я все робив з путіним, а Зеленський не укладав угоду, що мене шокувало. Потім у мене були випадки, коли все було навпаки. Я думаю, що тепер вони обидва хочуть укласти угоду, але ми дізнаємося
Він відмовився уточнити, як швидко він сподівається завершити війну, додавши: "Ми робимо все можливе, у мене немає термінів".
Нагадаємо
За даними Axios, радники Дональда Трампа передали росії план США щодо мирного врегулювання в Україні, узгоджений з українською стороною. Білий дім очікує відповіді путіна на цю пропозицію.
