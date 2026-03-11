Орбан заявив, що українці погрожують його дітям та онукам

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що українці нібито погрожують його родині, зокрема дітям і онукам. Відповідний допис він опублікував у соціальних мережах, передає УНН.

За словами угорського прем’єра, погрози начебто надходять на адресу його близьких родичів.

Українці вже погрожують моїй сім’ї, дітям і онукам. Все добре, але у всього є межа! – написав Орбан.

У своєму дописі прем’єр-міністр Угорщини не уточнив, про які саме погрози йдеться та чи зверталися угорські правоохоронні органи з цього приводу до компетентних служб.

Нагадаємо

кремль готує дезінформаційну кампанію, щоб допомогти Орбану на виборах в Угорщині.

Раніше прем'єр Угорщини зробив чергову цинічну заяву, що для угорців важливо, щоб між росією та Угорщиною "завжди було щось", тому Будапешт зацікавлений у збереженні України.

Загалом Орбан відомий своїми проросійськими поглядами та антиукраїнською політикою.