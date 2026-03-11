$43.860.0351.040.33
Ексклюзив
13:06 • 4066 перегляди
Історії колишніх пацієнтів клініки Odrex, які найбільше вразили активістів StopOdrex
Ексклюзив
12:47 • 10539 перегляди
НАЗК перевірить спосіб життя заступника голови митниці Суворова, у разі відповідного звернення
09:10 • 19668 перегляди
Вбивство Андрія Парубія - справу передано до суду, затриманому загрожує довічне ув'язненняPhotoVideo
11 березня, 08:06 • 31068 перегляди
НБУ забезпечив банки мільйонами валюти після захоплення інкасаторів в Угорщині - каже, запас готівкою "достатній"
11 березня, 07:44 • 30757 перегляди
У ЄС є план підтримки України, навіть якщо Угорщина продовжить блокувати 90 млрд євро кредиту - Politico
Ексклюзив
10 березня, 17:36 • 43527 перегляди
США частково знімають нафтові санкції з росії - наскільки це небезпечно для України і як їй діяти
Ексклюзив
10 березня, 15:44 • 116536 перегляди
Що буде з цінами на продукти в Україні й скільки доведеться платити за найнеобхідніше Photo
Ексклюзив
10 березня, 15:25 • 87296 перегляди
Гастрит без міфів або чому “весняних загострень” насправді не існує
Ексклюзив
10 березня, 14:11 • 45301 перегляди
Як війна в Ірані впливає на переговори щодо України – мир ближче чи як ніколи далеко
Ексклюзив
10 березня, 12:33 • 46499 перегляди
Експерт розповів чи покращить українська "шахедна допомога" відносини з США
кремль готує дезінформаційну кампанію, щоб допомогти Орбану на виборах в Угорщині - ЗМІ

Київ • УНН

 284 перегляди

Російське АСП планує через соцмережі та інфлюенсерів дискредитувати Петера Мадяра. Кампанія має допомогти партії Фідес, яка програє Тисі 10 відсотків.

кремль готує дезінформаційну кампанію, щоб допомогти Орбану на виборах в Угорщині - ЗМІ

кремль планує розгорнути дезінформаційну кампанію в Угорщині, щоб підтримати партію прем'єр-міністра Віктора Орбана перед парламентськими виборами, яка, за даними соціологічних опитувань, програє партії "Тиса". Про це пише Moscow Times з посиланням на матеріал Financial Times, передає УНН.

Деталі

За даними видання, адміністрація президента рф схвалила план, підготовлений російським Агентством соціального проєктування (АСП). Він передбачає поширення у соціальних мережах Угорщини дезінформаційних повідомлень на підтримку партії "Фідес".

У рамках кампанії пропонується розповсюджувати меми, інфографіку, відео та короткі історії під виглядом контенту від "місцевих" користувачів або впливових угорців.

Пропагандистська кампанія представляє Орбана як єдиного кандидата, який може зберегти суверенітет Угорщини та на рівних спілкується зі світовими лідерами

- пише видання.

Водночас опонента Орбана, лідера партії "Тиса" Петера Мадяра, планують зображувати як "маріонетку Брюсселя" та політика без зовнішньої підтримки.

Згідно з агрегованими результатами опитувань, які наводить Politico, за партію "Тиса" наразі готові голосувати близько 48% виборців, тоді як за "Фідес" – 39%. Різниця між політичними силами зберігається на рівні приблизно 10 процентних пунктів із літа минулого року.

У матеріалі зазначається, що російське Агентство соціального проєктування вже перебуває під західними санкціями за втручання у вибори. Зокрема, у 2024 році Міністерство юстиції США звинуватило його у поширенні пропаганди та дезінформації під час операції "Двійник", коли створювалися підроблені сайти нібито регіональних медіа для розміщення проросійського та антиукраїнського контенту.

Цього разу, за інформацією журналістів, російські структури планують використовувати іншу тактику - просування потрібних кремлю наративів через впливових осіб у західних країнах.

При цьому, щоб уникнути негативного ефекту від прямої підтримки москвою, організатори кампанії не контактували безпосередньо з угорським урядом. Натомість планується налагодити зв'язки з місцевими інфлюенсерами через посередників.

У межах кампанії також пропонується підкреслювати особисті зв'язки Орбана з колишнім президентом США Дональдом Трампом та представляти його як ключового партнера Вашингтона.

Як зазначає видання, економічні проблеми залишаються одним із головних викликів для Орбана після 16 років перебування при владі. Економіка країни стагнує, інфляція залишається високою, а соратники прем'єра неодноразово фігурували у корупційних скандалах.

Водночас москва вже намагалася публічно підтримати Орбана. Зокрема, у серпні 2025 року служба зовнішньої розвідки рф заявляла, що Єврокомісія нібито розглядає сценарій "зміни режиму в Будапешті" та підтримує Петера Мадяра як кандидата на посаду прем'єр-міністра.

У ЄС є план підтримки України, навіть якщо Угорщина продовжить блокувати 90 млрд євро кредиту - Politico11.03.26, 09:44 • 30764 перегляди

Андрій Тимощенков

