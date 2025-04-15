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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 23009 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 146403 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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14 квітня, 13:44 • 131177 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 133327 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 130370 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 131434 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 194637 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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14 квітня, 08:15 • 77186 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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14 квітня, 06:46 • 164350 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 116189 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

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Олександр Сирський

Новини по темi

Сирський: ЗСУ вже знищили понад 11,5 тисячі одиниць техніки ворога від початку року

З початку року українські захисники знищили 11 583 одиниці автомобільної та спеціальної техніки окупантів. Знищення логістики ворога є ключовим завданням Сил оборони.

Війна • 14 квітня, 20:35 • 2028 перегляди

Генштаб: майже половина боїв на фронті - на двох напрямках

З початку доби відбулося 67 бойових зіткнень, майже половина з них - на Покровському та Лиманському напрямках. Ворог активно обстрілює Сумщину та шукає слабкі місця в обороні ЗСУ.

Війна • 14 квітня, 13:42 • 7610 перегляди

Від початку року ворог втратив понад 11 тис. одиниць військової техніки - Сирський

За словами Сирського, з початку 2024 року вражено понад 35 тис. одиниць техніки ворога. Знищення логістики противника є ключовим завданням Сил оборони.

Війна • 14 квітня, 13:17 • 5848 перегляди

Від початку року рф втратила в Україні понад 140 тисяч військових - Сирський

За словами Сирського, з початку 2025 року втрати росіян в Україні склали понад 140 тисяч вбитими та пораненими. Головнокомандувач ЗСУ подякував військовим за стійкість.

Війна • 12 квітня, 12:32 • 3514 перегляди

Ексначштабу “Азову” Кротевича прибрали із президентського Указу про нагородження? У Нацгвардії відреагували

Богдан Кротевич заявив, що його прізвище зникло з указу про нагородження орденом. У Нацгвардії пояснили це технічною помилкою і пообіцяли виправити.

Війна • 11 квітня, 17:55 • 21069 перегляди

Удари по Харкову: росія змінює тактику, щоб залякати місто - Терехов

Російські війська почали використовувати нову тактику обстрілів Харкова, завдаючи велику кількість ударів по одному району за короткий проміжок часу. Мета окупантів - залякати мирних мешканців.

Суспільство • 10 квітня, 08:14 • 67446 перегляди

росія, ймовірно, планує буферну зону на Сумщині та наступ на Суми – ISW

російські війська мають намір створити буферну зону вздовж кордону Сумської області та, можливо, наступати на Суми. путін може використати це для розширення претензій на українські території.

Війна • 10 квітня, 03:58 • 12330 перегляди

Здатен перехопити ворожі "шахеди": в Україні представили новий БПЛА для ЗСУ

В Україні розробили дрон для перехоплення БПЛА "Shahed". Розробники кажуть, що це найуспішніший перехоплювач.

Війна • 9 квітня, 11:37 • 6972 перегляди

Про наступ росіян на Суми і Харків поки не може бути й мови - ЦПД

Росіяни активізувалися на напрямках Харківської та Сумської областей, але про наступ на обласні центри наразі говорити не можна, наголосив Андрій Коваленко.

Війна • 9 квітня, 09:47 • 34775 перегляди

ЗСУ знищили російський бомбардувальник Ту-22М3 вартістю близько 100 мільйонів доларів

Українські військові знищили російський дальній бомбардувальник Ту-22М3 дроновим ударом одразу після приземлення. Вартість літака становить близько 100 мільйонів доларів.

Війна • 9 квітня, 08:47 • 139521 перегляди

Сирський: ворожий наступ на Сумщину і Харківщину, про який говорив Зеленський, "фактично уже розпочався"

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що наступ росії на Сумську та Харківську області фактично вже розпочався. Кількість наступальних дій противника збільшилась вдвічі.

Війна • 9 квітня, 06:56 • 11647 перегляди

Зеленський офіційно підтвердив проведення операції у Білгородській області

Головком ЗСУ Сирський доповів про фронт та дії у Курській і Білгородській областях. Активні дії тривають для захисту України.

Війна • 7 квітня, 18:05 • 12448 перегляди

Від "мавіків" до далекобійних: Зеленський заявив, що Україна максимально збільшує виробництво дронів

Зеленський на Ставці наголосив на збільшенні виробництва дронів усіх типів, включаючи розробку наземних роботизованих комплексів. Він відзначив прогрес у виробництві дронів з оптоволокном та "дипстрайків".

Війна • 7 квітня, 17:49 • 12372 перегляди

Сирський: Сили оборони в березні знешкодили дронами понад 77 тисяч ворожих цілей

У березні Сили оборони України уразили понад 77 тисяч ворожих цілей дронами, що на 10% більше, ніж у лютому. Головний пріоритет - нарощування спроможностей безпілотних систем.

Війна • 7 квітня, 16:05 • 12879 перегляди

Начальник Штабу оборони Британії про план щодо контингенту: це дуже широке поняття

Франція та Британія готують план щодо залучення різних компонентів для України після війни. Він передбачає відновлення ЗСУ, безпечне небо, море та кордон для розвитку країни.

Війна • 7 квітня, 12:15 • 10211 перегляди

"Узгодили спільне бачення": Сирський зустрівся з військовим керівництвом Британії та Франції

Головнокомандувач ЗСУ провів переговори з військовими Великої Британії та Франції щодо гарантування безпеки України. Обговорили кроки для сталого миру в Україні та Європі.

Війна • 5 квітня, 19:35 • 8105 перегляди

ЗСУ знищили 408 артсистем окупантів за тиждень, а з початку року – 4005

За минулий тиждень, з 24 по 31 березня, українські військові знищили 408 ворожих артилерійських систем. З початку року втрати окупантів сягнули 4005 артсистем.

Війна • 31 березня, 16:21 • 24087 перегляди

Сирський: основні зусилля ворога зосереджені на Донецькому напрямку, але росіяни буксують

Головком ЗСУ повідомив, що основні зусилля ворога зосереджені на Донецькому напрямку, але вони фактично буксують. Українська армія активно знищує ворога та адаптує новачків.

Війна • 31 березня, 10:46 • 45024 перегляди

Втрати ворога: за добу ліквідовано 1510 окупантів, 14 танків та 56 артсистем

За минулу добу українські захисники ліквідували 1510 російських військових, а також знищили 14 танків та 56 артилерійських систем. Загальні втрати армії рф з початку війни сягнули 914 000 осіб.

Війна • 30 березня, 05:12 • 32451 перегляди

Зберігаємо активність, яка не дає окупанту заходити на Сумщину та Харківщину: Зеленський поговорив із Сирським

Президент України заслухав доповідь Головкома ЗСУ щодо ситуації на фронті, включаючи райони, де українські сили діють на території росії. Активність ЗСУ не дає окупантам просунутись на Сумщину та Харківщину.

Війна • 29 березня, 18:45 • 40714 перегляди

Сирський заявив, що з початку року противник втратив майже 10 тисяч одиниць техніки

З початку року втрати окупантів в автомобільній та спецтехніці становили майже 10 тисяч одиниць. Сили оборони щодня ліквідують понад тисячу загарбників.

Війна • 29 березня, 17:32 • 46195 перегляди

Генштаб про ситуацію на фронті: відбулося 157 боїв, на Покровському напрямку - 72 штурми

Протягом доби відбулося 157 бойових зіткнень. Найбільш інтенсивні атаки ворога зосереджені на Покровському напрямку, де зафіксовано 72 штурми.

Війна • 28 березня, 20:16 • 24019 перегляди

Головнокомандувач ЗСУ вручив державні нагороди оборонцям на Сумщині

Головнокомандувач ЗСУ вручив державні нагороди бійцям ДШВ, морської піхоти, мехбригади та ТрО на Сумщині. Він відзначив їх внесок у захист України на Курщині та Сумщині.

Суспільство • 27 березня, 16:05 • 31023 перегляди

Сирський: рф за 7,5 місяців втратила на курщині понад 55 тис. військових, понад 22 тис. - безповоротно

Головнокомандувач ЗСУ повідомив, що Сили оборони проводять оборонну операцію в зоні угруповання військ "Курськ". Загальні втрати противника становлять понад 55 тис. осіб.

Війна • 27 березня, 11:11 • 26542 перегляди

Цими днями зроблені деякі дуже потрібні речі на фронті: Зеленський після доповіді Сирського

Володимир Зеленський повідомив про доповідь головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського щодо ситуації на фронті. За словами Президента, українські війська досягли важливих результатів.

Війна • 25 березня, 18:38 • 23129 перегляди

Підготувалися до зустрічі в Саудівській Аравії: Зеленський провів засідання військового кабінету в Харкові

Володимир Зеленський провів засідання військового кабінету в Харкові, обговорили ситуацію на фронті та підготовку до зустрічі української та американської делегацій в Саудівській Аравії. Також заслухав доповіді командирів ОТУ "Харків".

Війна • 22 березня, 17:51 • 118525 перегляди

156 бойових зіткнень за добу: ЗСУ стримують наступ ворога на кількох напрямках

Протягом доби 20 березня відбулося 156 бойових зіткнень. Найбільша активність окупантів на Покровському напрямку, де ворог здійснив 51 наступальну дію.

Війна • 20 березня, 21:41 • 15091 перегляди

ЗСУ взяли на озброєння роботизований комплекс "Лють": що він може

Український наземний робокомплекс "Лють" кодифіковано та допущено до експлуатації. Він веде спостереження, має кулемет 7.62 та виявляє цілі вдень і вночі.

Війна • 18 березня, 13:34 • 16236 перегляди

Президент визначив завдання для нового очільника Генштабу: прискоритися з армійськими корпусами та аудит потреб бригад

На зустрічі з міністром оборони та новим начальником Генштабу Зеленський обговорив ситуацію на фронті та визначив пріоритети. Головне завдання – прискорити формування корпусної системи в ЗСУ.

Війна • 17 березня, 12:29 • 16505 перегляди

Воїни "Азову" нищівно ліквідували позиції окупантів на Покровському напрямку: відео операції "Землетрус"

Бійці 6-го батальйону 12-ої бригади "Азов" провели успішну операцію "Землетрус", підірвавши позиції росіян біля Покровська. Завдання виконано без втрат, воїни повернулись з операції.

Війна • 17 березня, 02:45 • 22861 перегляди