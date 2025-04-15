З початку року українські захисники знищили 11 583 одиниці автомобільної та спеціальної техніки окупантів. Знищення логістики ворога є ключовим завданням Сил оборони.
З початку доби відбулося 67 бойових зіткнень, майже половина з них - на Покровському та Лиманському напрямках. Ворог активно обстрілює Сумщину та шукає слабкі місця в обороні ЗСУ.
За словами Сирського, з початку 2024 року вражено понад 35 тис. одиниць техніки ворога. Знищення логістики противника є ключовим завданням Сил оборони.
За словами Сирського, з початку 2025 року втрати росіян в Україні склали понад 140 тисяч вбитими та пораненими. Головнокомандувач ЗСУ подякував військовим за стійкість.
Богдан Кротевич заявив, що його прізвище зникло з указу про нагородження орденом. У Нацгвардії пояснили це технічною помилкою і пообіцяли виправити.
Російські війська почали використовувати нову тактику обстрілів Харкова, завдаючи велику кількість ударів по одному району за короткий проміжок часу. Мета окупантів - залякати мирних мешканців.
російські війська мають намір створити буферну зону вздовж кордону Сумської області та, можливо, наступати на Суми. путін може використати це для розширення претензій на українські території.
В Україні розробили дрон для перехоплення БПЛА "Shahed". Розробники кажуть, що це найуспішніший перехоплювач.
Росіяни активізувалися на напрямках Харківської та Сумської областей, але про наступ на обласні центри наразі говорити не можна, наголосив Андрій Коваленко.
Українські військові знищили російський дальній бомбардувальник Ту-22М3 дроновим ударом одразу після приземлення. Вартість літака становить близько 100 мільйонів доларів.
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що наступ росії на Сумську та Харківську області фактично вже розпочався. Кількість наступальних дій противника збільшилась вдвічі.
Головком ЗСУ Сирський доповів про фронт та дії у Курській і Білгородській областях. Активні дії тривають для захисту України.
Зеленський на Ставці наголосив на збільшенні виробництва дронів усіх типів, включаючи розробку наземних роботизованих комплексів. Він відзначив прогрес у виробництві дронів з оптоволокном та "дипстрайків".
У березні Сили оборони України уразили понад 77 тисяч ворожих цілей дронами, що на 10% більше, ніж у лютому. Головний пріоритет - нарощування спроможностей безпілотних систем.
Франція та Британія готують план щодо залучення різних компонентів для України після війни. Він передбачає відновлення ЗСУ, безпечне небо, море та кордон для розвитку країни.
Головнокомандувач ЗСУ провів переговори з військовими Великої Британії та Франції щодо гарантування безпеки України. Обговорили кроки для сталого миру в Україні та Європі.
За минулий тиждень, з 24 по 31 березня, українські військові знищили 408 ворожих артилерійських систем. З початку року втрати окупантів сягнули 4005 артсистем.
Головком ЗСУ повідомив, що основні зусилля ворога зосереджені на Донецькому напрямку, але вони фактично буксують. Українська армія активно знищує ворога та адаптує новачків.
За минулу добу українські захисники ліквідували 1510 російських військових, а також знищили 14 танків та 56 артилерійських систем. Загальні втрати армії рф з початку війни сягнули 914 000 осіб.
Президент України заслухав доповідь Головкома ЗСУ щодо ситуації на фронті, включаючи райони, де українські сили діють на території росії. Активність ЗСУ не дає окупантам просунутись на Сумщину та Харківщину.
З початку року втрати окупантів в автомобільній та спецтехніці становили майже 10 тисяч одиниць. Сили оборони щодня ліквідують понад тисячу загарбників.
Протягом доби відбулося 157 бойових зіткнень. Найбільш інтенсивні атаки ворога зосереджені на Покровському напрямку, де зафіксовано 72 штурми.
Головнокомандувач ЗСУ вручив державні нагороди бійцям ДШВ, морської піхоти, мехбригади та ТрО на Сумщині. Він відзначив їх внесок у захист України на Курщині та Сумщині.
Головнокомандувач ЗСУ повідомив, що Сили оборони проводять оборонну операцію в зоні угруповання військ "Курськ". Загальні втрати противника становлять понад 55 тис. осіб.
Володимир Зеленський повідомив про доповідь головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського щодо ситуації на фронті. За словами Президента, українські війська досягли важливих результатів.
Володимир Зеленський провів засідання військового кабінету в Харкові, обговорили ситуацію на фронті та підготовку до зустрічі української та американської делегацій в Саудівській Аравії. Також заслухав доповіді командирів ОТУ "Харків".
Протягом доби 20 березня відбулося 156 бойових зіткнень. Найбільша активність окупантів на Покровському напрямку, де ворог здійснив 51 наступальну дію.
Український наземний робокомплекс "Лють" кодифіковано та допущено до експлуатації. Він веде спостереження, має кулемет 7.62 та виявляє цілі вдень і вночі.
На зустрічі з міністром оборони та новим начальником Генштабу Зеленський обговорив ситуацію на фронті та визначив пріоритети. Головне завдання – прискорити формування корпусної системи в ЗСУ.
Бійці 6-го батальйону 12-ої бригади "Азов" провели успішну операцію "Землетрус", підірвавши позиції росіян біля Покровська. Завдання виконано без втрат, воїни повернулись з операції.