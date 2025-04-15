Олександр Сирський

Сирський заявив, що з початку року противник втратив майже 10 тисяч одиниць техніки

З початку року втрати окупантів в автомобільній та спецтехніці становили майже 10 тисяч одиниць. Сили оборони щодня ліквідують понад тисячу загарбників.