Кандидати на посади міністрів оборони та МЗС зустрінуться з фракціями, голосування завтра - нардеп

Кандидати на посади міністрів оборони та закордонних справ, які подає Президент, сьогодні, як очікується, матимуть зустріч з фракціями парламенту, і подання на них очікується сьогодні, а голосування у Верховній Раді завтра, повідомив у вівторок народний депутат Ярослав Железняк у соцмережах, пише УНН.

На Погоджувальній тільки що оголосили, що сьогодні у кандидатів буде зустріч з фракціями, а завтра голосування за Міноборони та МЗС. Подання, як і писав, на Хмару та Сибігу внесуть сьогодні - написав Железняк.

Рада очікує подання Президента на міністрів оборони і закордонних справ може навіть сьогодні - нардеп

"Наскільки повідомляють джерела, то Євген Хмара піде на голосування вже не у статусі військового. Відповідно закон під нього змінювати не буде потрібно", - додав Железняк.

Контекст

15 липня Президент Володимир Зеленський повідомив, що вирішив звільнити Михайла Федорова з посади міністра оборони. На його місце було призначено тимчасовим керівником колишнього в.о. голови СБУ Євгенія Хмару.

Згодом у багатьох містах України відбувались протести через відставку Федорова. Активісти вимагали не лише повернути його у Міноборони, а й замінити Головкома ЗСУ.

Пізніше Олександр Сирський оголосив про відставку з посади Головнокомандувача ЗСУ. Новим Головнокомандувачем ЗСУ став Михайло Драпатий.

Т.в.о. голови МЗС після відставки уряду Юлії Свириденко став міністр попереднього уряду Андрій Сибіга.