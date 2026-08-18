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Кандидати на посади міністрів оборони та МЗС зустрінуться з фракціями, голосування завтра - нардеп

Київ • УНН

 • 1378 перегляди

Сьогодні кандидати на посади міністрів оборони та закордонних справ зустрінуться з фракціями парламенту, а завтра відбудеться голосування. Подання на Євгена Хмару та Андрія Сибігу внесуть сьогодні.

Кандидати на посади міністрів оборони та МЗС зустрінуться з фракціями, голосування завтра - нардеп

Кандидати на посади міністрів оборони та закордонних справ, які подає Президент, сьогодні, як очікується, матимуть зустріч з фракціями парламенту, і подання на них очікується сьогодні, а голосування у Верховній Раді завтра, повідомив у вівторок народний депутат Ярослав Железняк у соцмережах, пише УНН.

На Погоджувальній тільки що оголосили, що сьогодні у кандидатів буде зустріч з фракціями, а завтра голосування за Міноборони та МЗС. Подання, як і писав, на Хмару та Сибігу внесуть сьогодні

- написав Железняк.

Рада очікує подання Президента на міністрів оборони і закордонних справ може навіть сьогодні - нардеп18.08.26, 11:44 • 7926 переглядiв

"Наскільки повідомляють джерела, то Євген Хмара піде на голосування вже не у статусі військового. Відповідно закон під нього змінювати не буде потрібно", - додав Железняк.

Контекст

15 липня Президент Володимир Зеленський повідомив, що вирішив звільнити Михайла Федорова з посади міністра оборони. На його місце було призначено тимчасовим керівником колишнього в.о. голови СБУ Євгенія Хмару.

Згодом у багатьох містах України відбувались протести через відставку Федорова. Активісти вимагали не лише повернути його у Міноборони, а й замінити Головкома ЗСУ.

Пізніше Олександр Сирський оголосив про відставку з посади Головнокомандувача ЗСУ. Новим Головнокомандувачем ЗСУ став Михайло Драпатий.

Т.в.о. голови МЗС після відставки уряду Юлії Свириденко став міністр попереднього уряду Андрій Сибіга.

Юлія Шрамко

Політика
Кабінет Міністрів України
Олександр Сирський
Володимир Зеленський
Ярослав Железняк
Україна