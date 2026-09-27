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"Лише питання часу": Буданов попередив про загрозу для Корейського регіону від Пхеньяна

Київ • УНН

 • 2140 перегляди

Очільник Офісу президента заявив, що КНДР навчається на війні проти України та налагодила масове виробництво одноразових ударних дронів. Він попередив про загрозу загострення в регіоні.

"Лише питання часу": Буданов попередив про загрозу для Корейського регіону від Пхеньяна

Північна Корея використовує досвід війни проти України для вдосконалення озброєння та вже налагодила масове виробництво ударних дронів одноразового використання. Про це Кирило Буданов заявив в інтерв’ю Newsforce, передає УНН.

Деталі

За словами Буданова, КНДР постачає росії зброю та матеріали й відправляє своїх військових безпосередньо воювати проти України. Водночас Пхеньян удосконалює власне озброєння з урахуванням бойового досвіду та приймає на озброєння нові типи зброї, частина з яких - російського виробництва.

Північна Корея вчиться на нашій війні та озброюється. Світ має бачити цей зв’язок, поки є час

- наголосив Буданов.

Він повідомив, що у КНДР уже налагодили масове виробництво ударних дронів одноразового використання. На його думку, стрімка мілітаризація країни свідчить насамперед про підготовку до можливих активних бойових дій у власному регіоні. Буданов також згадав нещодавній інцидент на лінії розмежування між Республікою Корея та Північною Кореєю, не уточнивши його обставин.

Ситуація загострюється з кожним днем. І це лише питання часу, коли може статися подія-тригер, яка призведе до неконтрольованих наслідків

- заявив він.

Нагадаємо

Кількома днями раніше Пхеньян запустив із району Вонсана балістичну ракету малої дальності в бік Східного моря. У відповідь Південна Корея скликала екстрене засідання.

Олександра Василенко

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Кирило Буданов
Україна