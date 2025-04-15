Колишнього президента Південної Кореї Юн Сок Йоля судитимуть за звинуваченням у повстанні. Йому загрожує довічне ув'язнення або смертна кара.
Сестра Кім Чен Ина заявила, що Північна Корея ніколи не відмовиться від своєї ядерної програми. Будь-які переговори про денуклеаризацію є запереченням суверенітету країни.
Азійські країни реагують на тарифи США, захищаючи свої фінансові інтереси. Японія веде переговори, Південна Корея надає підтримку автовиробникам, Індія знижує ставки.
О Се Хун, мер Сеула, 13 квітня оголосить про висування своєї кандидатури на посаду президента Південної Кореї. Вибори відбудуться 3 червня після імпічменту колишнього лідера Юн Сук Йоля.
Запровадження мит США проти ЄС і Китаю – це запрошення до переговорів. Можливі мита ЄС проти США будуть важелем тиску, а не реальними намірами.
В США набули чинності нові торговельні обмеження з надвисокими митами у 104% на китайський імпорт. Фінансові ринки відреагували падінням індексів та валют в Азії.
На засіданні Радбезу ООН країни засудили атаку рф на Кривий Ріг, внаслідок якої загинули діти. Представник рф звинуватив Україну, але більшість країн підтримали Україну.
Група солдатів КНДР 8 квітня намагалися форсувати кордон з Південною Кореєю. Військові Південної Кореї відкрили попереджувальний вогонь у відповідь на дії порушників.
Уряд Південної Кореї планує провести вибори президента 3 червня після усунення Юн Сок Йоля. Реєстрація кандидатів триватиме до 11 травня, а кампанія стартує 12 травня.
В США перед Великоднем рекордно зросли ціни на яйця через пташиний грип. Через це американці почали шукати альтернативи, фарбуючи картоплю та інші продукти.
Глобальні фондові ринки впали після оголошення Трампом нових мит. Найбільше постраждали акції Nike, Apple, H&M та інших компаній, що залежать від імпорту.
Конституційний суд Південної Кореї підтримав імпічмент президента Юн Сок Йоля через оголошення воєнного стану. У країні протягом 60 днів мають відбутися дострокові вибори.
Глава МЗС України повідомив про новий пакет допомоги від Південної Кореї у розмірі 100 мільйонів доларів. Під час зустрічі обговорили протидію співпраці росії та КНДР.
Нові імпортні мита США викликали хвилю критики від торговельних партнерів. Лідери країн та бізнес заявили про негативні наслідки для світової економіки.
Сеул готується до економічних викликів після оголошення США нових мит. Прем'єр-міністр Хан Дак Су доручив підтримати постраждалі галузі та активізувати переговори з Вашингтоном.
Президент США оголосив про введення нових мит для окремих країн. Зокрема, Китай - 34%, Євросоюз та Велика Британія - 20%.
Трамп планує масштабні обмеження торгівлі, що може перевернути світову систему. Економісти попереджають про ризики рецесії та зростання інфляції через нові мита.
Нове дослідження показує, що у людей з низьким рівнем ЛПНЩ ризик деменції на 26% нижчий. Прийом статинів дає додатковий захист, особливо при рівні холестерину менше 70 мг/дл.
Адміністрація Трампа планує указ, що полегшить експорт військової техніки, збільшивши мінімальні суми для розгляду Конгресом. Це може збільшити продажі зброї великим оборонним підрядникам.
Ван Ї заявив, що США повинні скасувати мита на китайські товари, перш ніж обговорювати роль Пекіна у фентаніловій кризі. Китай готовий до рівноправних консультацій.
Пекін, Токіо і Сеул провели зустріч щодо економічної співпраці. Обговорили поглиблення взаємодії у сфері напівпровідників та створення зони вільної торгівлі.
2 квітня в США набувають чинності нові мита, ініційовані Трампом, які можуть призвести до глобальної торговельної війни. Мита у 15% торкнуться країн з найбільшим торговим дефіцитом.
США створюють нове командування для військових дій в Японії. Це робиться для посилення оборонної координації та підтримки союзників у регіоні на тлі зростаючої загрози з боку Китаю.
Поліція Південної Кореї розслідує справу проти 56-річного чоловіка, якого підозрюють у спричиненні масштабної лісової пожежі. Внаслідок трагедії загинуло 30 людей, знищено тисячі споруд.
Вночі в південно-східній частині Південної Кореї відновилися лісові пожежі. Влада направила пожежні вертольоти для гасіння. Кількість загиблих досягла 30 осіб, десятки поранені.
Nintendo планує випуск Switch 2 на 2 квітня, коли Трамп оголосить про нові тарифи. Компанія переносить виробництво у Південно-Східну Азію, щоб уникнути американських мит.
Південнокорейські компанії розглядають можливість відновлення бізнесу в росії після завершення війни в Україні та зняття санкцій, оскільки рф залишається важливим ринком.
Міністри Китаю, Південної Кореї та Японії зустрінуться в Сеулі для обговорення економічної співпраці. Також обговорять відповідь на торговельний тиск з боку США.
Вогонь охопив понад 33 тисячі гектарів лісу, що робить цю пожежу найбільшою за всю історію країни. У гасінні задіяні понад 120 гелікоптерів.
Поблизу міста Пусан загорілося російське рефрижераторне судно "Crystal Asia", внаслідок чого шестеро росіян отримали поранення. Причина аварії, ймовірно, поломка двигуна.