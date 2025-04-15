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Влаштовував собачі бої та вистрелив тварині в голову: чоловік вже перебуває в СІЗО за замах на життя людини
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Влаштовував собачі бої та вистрелив тварині в голову: чоловік вже перебуває в СІЗО за замах на життя людини

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Колишнього президента Південної Кореї Юн Сок Йоля судитимуть за звинуваченням у повстанні. Йому загрожує довічне ув'язнення або смертна кара.

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"КНДР прагне створити найсильнішу ядерну силу": сестра Кім Чен Ина висміяла заклики до денуклеаризації Північної Кореї

Сестра Кім Чен Ина заявила, що Північна Корея ніколи не відмовиться від своєї ядерної програми. Будь-які переговори про денуклеаризацію є запереченням суверенітету країни.

Новини Світу • 9 квітня, 14:54 • 13536 перегляди

Як Азія рятує економіку від тарифів Трампа: стратегії Японії, Індії, Південної Кореї

Азійські країни реагують на тарифи США, захищаючи свої фінансові інтереси. Японія веде переговори, Південна Корея надає підтримку автовиробникам, Індія знижує ставки.

Економіка • 9 квітня, 11:30 • 7917 перегляди

Мер Сеула О Се Хун балотуватиметься на пост президента Південної Кореї

О Се Хун, мер Сеула, 13 квітня оголосить про висування своєї кандидатури на посаду президента Південної Кореї. Вибори відбудуться 3 червня після імпічменту колишнього лідера Юн Сук Йоля.

Новини Світу • 9 квітня, 10:10 • 8140 перегляди
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Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт

Запровадження мит США проти ЄС і Китаю – це запрошення до переговорів. Можливі мита ЄС проти США будуть важелем тиску, а не реальними намірами.

Економіка • 9 квітня, 07:20 • 406946 перегляди

104% на китайський імпорт: США загострюють торговельну війну

В США набули чинності нові торговельні обмеження з надвисокими митами у 104% на китайський імпорт. Фінансові ринки відреагували падінням індексів та валют в Азії.

Новини Світу • 9 квітня, 04:03 • 4065 перегляди

У Радбезі ООН засудили атаку рф на житловий квартал Кривого Рогу, через який загинули дев'ять дітей

На засіданні Радбезу ООН країни засудили атаку рф на Кривий Ріг, внаслідок якої загинули діти. Представник рф звинуватив Україну, але більшість країн підтримали Україну.

Війна • 8 квітня, 17:03 • 12536 перегляди

Південна Корея заявила, що група солдат КНДР намагалися форсувати кордон між країнами

Група солдатів КНДР 8 квітня намагалися форсувати кордон з Південною Кореєю. Військові Південної Кореї відкрили попереджувальний вогонь у відповідь на дії порушників.

Новини Світу • 8 квітня, 11:33 • 7732 перегляди

У Південній Кореї після імпічменту президента визначили дату нових виборів

Уряд Південної Кореї планує провести вибори президента 3 червня після усунення Юн Сок Йоля. Реєстрація кандидатів триватиме до 11 травня, а кампанія стартує 12 травня.

Новини Світу • 7 квітня, 07:33 • 7679 перегляди

Яйця у США перед Великоднем так подорожчали, що американці фарбують картоплю

В США перед Великоднем рекордно зросли ціни на яйця через пташиний грип. Через це американці почали шукати альтернативи, фарбуючи картоплю та інші продукти.

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Мита Трампа призвели до найрізкішого падіння акцій США з часів COVID: ситуація на ринках

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Суд Південної Кореї підтримав імпічмент президента Юна та усунув його з посади

Конституційний суд Південної Кореї підтримав імпічмент президента Юн Сок Йоля через оголошення воєнного стану. У країні протягом 60 днів мають відбутися дострокові вибори.

Новини Світу • 4 квітня, 07:46 • 6737 перегляди

Південна Корея виділила Україні 100 мільйонів доларів допомоги - МЗС

Глава МЗС України повідомив про новий пакет допомоги від Південної Кореї у розмірі 100 мільйонів доларів. Під час зустрічі обговорили протидію співпраці росії та КНДР.

Політика • 3 квітня, 18:22 • 11350 перегляди

Мита Трампа викликали шквал критики: партнери Вашингтона обурені

Нові імпортні мита США викликали хвилю критики від торговельних партнерів. Лідери країн та бізнес заявили про негативні наслідки для світової економіки.

Новини Світу • 3 квітня, 02:56 • 69394 перегляди

Південна Корея реагує на мита США: підтримка автопрому та переговори

Сеул готується до економічних викликів після оголошення США нових мит. Прем'єр-міністр Хан Дак Су доручив підтримати постраждалі галузі та активізувати переговори з Вашингтоном.

Новини Світу • 3 квітня, 01:12 • 4712 перегляди

Трамп ввів нові мита для окремих країн: повний список

Президент США оголосив про введення нових мит для окремих країн. Зокрема, Китай - 34%, Євросоюз та Велика Британія - 20%.

Новини Світу • 2 квітня, 20:46 • 10763 перегляди

Запроваджені Трампом мита відкриють нову еру ризиків для світової економіки - Bloomberg

Трамп планує масштабні обмеження торгівлі, що може перевернути світову систему. Економісти попереджають про ризики рецесії та зростання інфляції через нові мита.

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Деменції можна запобігти: зниження рівня поганого холестерину може значно скоротити ризик виникнення хвороби

Нове дослідження показує, що у людей з низьким рівнем ЛПНЩ ризик деменції на 26% нижчий. Прийом статинів дає додатковий захист, особливо при рівні холестерину менше 70 мг/дл.

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Адміністрація Трампа готує указ про збільшення експорту зброї - Reuters

Адміністрація Трампа планує указ, що полегшить експорт військової техніки, збільшивши мінімальні суми для розгляду Конгресом. Це може збільшити продажі зброї великим оборонним підрядникам.

Новини Світу • 2 квітня, 13:01 • 13589 перегляди

Китай вимагає від США відмовитися від мит для переговорів

Ван Ї заявив, що США повинні скасувати мита на китайські товари, перш ніж обговорювати роль Пекіна у фентаніловій кризі. Китай готовий до рівноправних консультацій.

Новини Світу • 2 квітня, 06:58 • 5841 перегляди

Китай, Японія і Корея обговорили торгівлю на тлі мит США

Пекін, Токіо і Сеул провели зустріч щодо економічної співпраці. Обговорили поглиблення взаємодії у сфері напівпровідників та створення зони вільної торгівлі.

Новини Світу • 1 квітня, 03:01 • 10173 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

2 квітня в США набувають чинності нові мита, ініційовані Трампом, які можуть призвести до глобальної торговельної війни. Мита у 15% торкнуться країн з найбільшим торговим дефіцитом.

Економіка • 31 березня, 10:29 • 743290 перегляди

США модернізують військові операції в Японії через загрозу з боку Китаю

США створюють нове командування для військових дій в Японії. Це робиться для посилення оборонної координації та підтримки союзників у регіоні на тлі зростаючої загрози з боку Китаю.

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У Південній Кореї 56-річного чоловіка підозрюють в організації смертоносної пожежі

Поліція Південної Кореї розслідує справу проти 56-річного чоловіка, якого підозрюють у спричиненні масштабної лісової пожежі. Внаслідок трагедії загинуло 30 людей, знищено тисячі споруд.

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У Південній Кореї відновилися лісові пожежі, кількість загиблих зросла до 30

Вночі в південно-східній частині Південної Кореї відновилися лісові пожежі. Влада направила пожежні вертольоти для гасіння. Кількість загиблих досягла 30 осіб, десятки поранені.

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Nintendo готується випустити Switch 2 на фоні торгової війни США та Китаю - FT

Nintendo планує випуск Switch 2 на 2 квітня, коли Трамп оголосить про нові тарифи. Компанія переносить виробництво у Південно-Східну Азію, щоб уникнути американських мит.

Новини Світу • 28 березня, 10:48 • 176211 перегляди

Hyundai, Samsung, LG та KIA планують повернення в рф, але за певних умов - ЗМІ

Південнокорейські компанії розглядають можливість відновлення бізнесу в росії після завершення війни в Україні та зняття санкцій, оскільки рф залишається важливим ринком.

Економіка • 28 березня, 07:50 • 30421 перегляди

Китай, Південна Корея і Японія об’єднаються для протидії зростанню тиску з боку США - Bloomberg

Міністри Китаю, Південної Кореї та Японії зустрінуться в Сеулі для обговорення економічної співпраці. Також обговорять відповідь на торговельний тиск з боку США.

Новини Світу • 27 березня, 17:37 • 28597 перегляди

Південна Корея бореться з найбільшою лісовою пожежею: загинуло щонайменше 26 осіб

Вогонь охопив понад 33 тисячі гектарів лісу, що робить цю пожежу найбільшою за всю історію країни. У гасінні задіяні понад 120 гелікоптерів.

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Біля берегів Південної Кореї загорілося російське судно, є поранені

Поблизу міста Пусан загорілося російське рефрижераторне судно "Crystal Asia", внаслідок чого шестеро росіян отримали поранення. Причина аварії, ймовірно, поломка двигуна.

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