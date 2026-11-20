Акції технологічних компаній в Азії впали в п'ятницю, 20 листопада. Це сталося після того, як рекордне розміщення акцій Anthropic в Нью-Йорку потрясло фондові ринки регіону і не змогло компенсувати втрати від розпродажу акцій компаній, що займаються штучним інтелектом. Про це УНН пише з посиланням на Financial Times.

Деталі

Акції SoftBank, що володіє приблизно 13% акцій OpenAI, впали більш ніж на 15%, а японський індекс Nikkei 225 знизився майже на 5%.

У Південній Кореї акції Samsung Electronics та SK Hynix, виробників мікросхем пам'яті, що використовуються в ШІ-дата-центрах, впали більш ніж на 6%, що призвело до зниження індексу Kospi приблизно на 5%. Акції Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, найбільшого у світі контрактного виробника мікросхем, впали більш ніж на 5%.

Головний фондовий індекс Тайваню очікує найгірший тиждень із 1991 року, на тлі того, як він упав майже на 18% і втратив понад 500 мільярдів доларів ринкової капіталізації.

Падіння відбулося після того, як компанія Anthropic залучила 81 мільярд доларів під час найбільшого у світі первинного публічного розміщення акцій (IPO).

Anthropic залучила рекордні $81,3 млрд через IPO з оцінкою ШІ-гіганта в $1,5 трлн

Акції компанії-виробника ШІ-чат-ботів Claude закрилися в четвер на 17 відсотків вище за ціну IPO, але індекс Nasdaq 100 знизився на 2,2 відсотка.

Ф'ючерси вказували на можливе падіння індексу ще на 1 відсоток до відкриття Волл-стріт у п'ятницю. Акції Anthropic впали майже на 5 відсотків на позабіржових торгах, але залишаються вищими більш ніж на 11 відсотків порівняно з ціною IPO.

Чому ринок обвалився

Деякі інвестори витлумачили лістинг Anthropic як сигнал про завершення бичачого (у бік зростання) тренду на ринку акцій компаній, які займаються штучним інтелектом.

"Зазвичай найбільші IPO проводяться на піку ринку, а не на його мінімумі", - сказав Хао Хонг, головний інвестиційний директор Lotus Asset Management.

Альберт Сапорта, генеральний директор групи компаній GAM Holding, зазначив, що IPO Anthropic було "на 25 відсотків нижчим за оцінки, зроблені кілька тижнів тому".

Джон Вудс, головний інвестиційний директор Lombard Odier по Азії, стверджував, що падіння акцій в Азії показує, що інвестори зміщують акцент з постачальників обладнання, таких як виробники мікросхем, на розробників програмного забезпечення для ШІ, таких як Anthropic.

"IPO Anthropic було досить сильним, - сказав він. - Падіння акцій в Азії показує, що ШІ-торгівля дозріває".

Падіння на азійському ринку знаменує собою різкий розворот подій для компаній, які показали одні з найкращих результатів у світі з початку 2025 року.

Відставка Дженсена Хуанга з Nvidia та перспектива посилення американських обмежень на експорт чіпів вже підірвали настрої інвесторів щодо виробників чіпів у регіоні, які мають вирішальне значення для глобального розвитку ШІ-дата-центрів.

"Ця торгівля була дуже вузькоспрямованою і з великим обсягом позикових коштів", - сказала Екатеріна Бігос, старший ринковий стратег BNP Paribas Asset Management. "У поточний момент ринок скорочує розмір кредитного плеча, як тільки може".

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