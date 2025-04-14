У Чернігові локалізували пожежу після удару агресора по житловій багатоповерхівці

У Чернігові терористи влучили у дев’ятиповерховий житловий будинок, пожежу локалізовано. Загорілося авто на автостоянці, але постраждалих серед мешканців немає. На місці працюють екстрені служби, розгорнуто оперативний штаб для ліквідації наслідків удару.