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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 25176 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 153184 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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14 квітня, 13:44 • 134532 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 137235 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 133351 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 133662 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 195874 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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14 квітня, 08:15 • 77486 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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14 квітня, 06:46 • 164572 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 116743 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

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14 квітня, 09:26 • 110494 перегляди

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На Чернігівщині через ранкові обстріли рф не курсуватимуть деякі поїзди

Через ранкові обстріли 14 квітня скасовано рейси поїздів №963 сполученням Новгород-Сіверський – Семенівка та №964 сполученням Семенівка – Терещенська.

Суспільство • 14 квітня, 11:52 • 8784 перегляди

Україна не просто просить ППО, а готова їх придбати - Зеленський

Зеленський заявив, що Україна готова купувати системи ППО у партнерів, а не просто просити. Він обговорив це питання з Трампом і наголосив, що ППО – пріоритет для захисту міст.

Війна • 11 квітня, 16:24 • 13642 перегляди

Уряд виділив 1,5 млрд грн для підтримки областей та громад - Шмигаль

Уряд України виділив 1,5 млрд грн для підтримки громад та регіонів, які цього найбільше потребують. Пів мільярда гривень отримають сім областей на комунальні послуги у медзакладах.

Економіка • 11 квітня, 14:11 • 9697 перегляди

В Україні заблокували понад 10 каналів переправлення ухилянтів за кордон - поліція

Правоохоронці заблокували 11 каналів незаконного переправлення військовозобов’язаних за кордон. Проведено майже 200 обшуків у різних областях та вилучено валюту, документи та зброю.

Кримінал та НП • 11 квітня, 09:18 • 10451 перегляди

AB InBev Efes Ukraine здобула 8 престижних нагород на конкурсі Favorite Food & Drinks 2025

Усі представлені зразки AB InBev Efes Ukraine отримали відзнаки журі, підтверджуючи високу якість продукції.

Новини Бізнесу • 10 квітня, 11:11 • 5694 перегляди

Зеленська про обстріли: Біль від міст України, які опинилися під ударами рф

Перша леді відреагувала на масовані обстріли України 4 квітня. Вона закликала світ до дій, а не просто слів співчуття через збільшення кількості жертв серед мирного населення.

Війна • 5 квітня, 01:42 • 7560 перегляди

Зеленський назвав “червоні лінії” на переговорах щодо завершення війни

Президент України заявив, що на переговорах про завершення війни Україна не погодиться на зменшення армії та не визнає окуповані території російськими. Справедливий мир настане лише після повернення всіх територій.

Війна • 3 квітня, 16:08 • 14144 перегляди

Генералам рф оголосили підозру за удар "Іскандером" по драмтеатру у Чернігові

Двом російським генералам повідомлено про підозру у віддаванні наказу про удар по драмтеатру в Чернігові. Внаслідок атаки загинули люди, серед яких дитина, та багато поранених.

Війна • 31 березня, 11:41 • 29307 перегляди

У бєлгородській області рф ліквідували пропагандистку "пєрвого канала" Анну Прокоф’єву: що відомо

Під час виконання завдання загинула пропагандистка Анна Прокоф’єва, підірвавшись на міні в бєлгородській області. Оператор Дмитро Волков отримав важкі поранення та госпіталізований.

Війна • 26 березня, 12:10 • 31781 перегляди

З понеділка в різних регіонах України запрацюють ще 40 камер автофіксації швидкості: де саме

З 24 березня в Україні запрацюють 40 камер автофіксації швидкості, 36 з яких встановлять у нових місцях, а 4 відновлять роботу. Камери з'являться у різних областях.

Суспільство • 23 березня, 14:51 • 108047 перегляди

Міністр економіки Свириденко задекларувала понад 1,2 млн грн зарплати

Юлія Свириденко, міністр економіки, задекларувала 1,2 млн грн зарплати, банківські рахунки, квартири у Києві, Чернігові, землю на Чернігівщині та BMW Х3.

Економіка • 22 березня, 22:16 • 65547 перегляди

Відбудовуємо країну разом: 21 березня стартує "Добробат & Co Реконстракшн Саміт"

Учасники саміту ознайомляться з кейсами відновлення міст, отримають знання для розробки планів та створять каталог пропозицій.

Новини Бізнесу • 20 березня, 10:58 • 82695 перегляди

Нічний удар по п'ятиповерхівці в Чернігові: розбір завалів завершено, є постраждала

Рятувальники завершили розбір завалів у Чернігові після атаки дрона. Пошкоджено будинки та авто, одна жінка постраждала. Людям надають допомогу.

Війна • 16 березня, 19:42 • 38450 перегляди

У Чернігові патрульні, які прибули на місце російського удару, потрапили під повторний обстріл

Під час дронової атаки рф у Чернігові патрульні поліцейські, які першими прибули на місце удару, потрапили під повторний обстріл. На щастя, обійшлося без постраждалих.

Війна • 16 березня, 09:49 • 28177 перегляди

"Ворог намагається тримати в напрузі всі наші підрозділи": речник ОТУ "Сіверськ" про ситуацію на прикордонні

російські війська продовжують обстрілювати Харківську, Сумську та Чернігівську області. Ворог намагається тримати в напрузі українські підрозділи на прикордонні.

Війна • 16 березня, 09:15 • 20858 перегляди

Сили ППО знищили 47 з 90 ворожих БПЛА

Вночі 16 березня росія атакувала Україну 90 дронами, 47 з яких було збито силами ППО. Під ударом опинилися Чернігівська, Київська, Харківська та Одеська області.

Війна • 16 березня, 07:18 • 27702 перегляди

Нічна атака на Чернігів: зафіксовані зруйновані будинки, але без жертв

Вночі 16 березня Чернігів зазнав атаки дронів-камікадзе, один з яких влучив у п'ятиповерхівку, зруйнувавши два поверхи. Загалом за добу було 14 обстрілів прикордонних районів області.

Війна • 16 березня, 06:55 • 52680 перегляди

У Чернігові ліквідували пожежу в багатоповерхівці після влучання: евакуйовано одну літню жінку

У Чернігові рятувальники ліквідували пожежу в багатоповерхівці, спричинену влучанням. Евакуйовано літню жінку, інформація про постраждалих уточнюється.

Суспільство • 15 березня, 22:37 • 55723 перегляди

Терористи поцілили в п'ятиповерхівку, виникла пожежа у Чернігові

У Чернігові зафіксовано влучання в п’ятиповерховий житловий будинок. На місці працюють всі екстрені служби, рятувальники намагаються ліквідувати масштабну пожежу.

Війна • 15 березня, 20:34 • 24297 перегляди

У Чернігові пролунав вибух, існує загроза застосування ударних БпЛА

У Чернігові було чутно вибух, повідомляють моніторингові канали. Існує загроза застосування ударних БпЛА, можлива робота ППО, населення закликають до укриттів.

Суспільство • 15 березня, 20:11 • 51944 перегляди

У Чернігові локалізували пожежу після удару агресора по житловій багатоповерхівці

У Чернігові терористи влучили у дев’ятиповерховий житловий будинок, пожежу локалізовано. Загорілося авто на автостоянці, але постраждалих серед мешканців немає. На місці працюють екстрені служби, розгорнуто оперативний штаб для ліквідації наслідків удару.

Суспільство • 15 березня, 02:18 • 71400 перегляди

У Чернігові обстріл пошкодив багатоповерхівку, горить авто поруч

Сьогодні у Чернігові зафіксовано влучання в житловий будинок. Внаслідок удару загорівся автомобіль, інформація щодо потерпілих уточнюється.

Війна • 15 березня, 01:46 • 85912 перегляди

рф атакує Україну "шахедами": у Запорізькій області пролунали вибухи

російські війська запустили ударні БПЛА по території України ввечері 8 березня. Безпілотники зафіксовано у Херсонській, Запорізькій, Дніпропетровській, Харківській, Сумській та Полтавській областях.

Війна • 8 березня, 19:22 • 35063 перегляди

Курський напрямок став найгарячішим на фронті – Генштаб ЗСУ

За добу на фронті зафіксовано 97 бойових зіткнень. Противник завдав 62 авіаційних удари, використав 869 дронів-камікадзе та здійснив понад 4000 обстрілів позицій ЗСУ.

Війна • 2 березня, 21:29 • 29653 перегляди

Масштабні обстріли прикордоння: 65 атак та сотні вибухів на півночі України

Російські війська здійснили 65 обстрілів по прикордонних територіях Чернігівської, Сумської та Харківської областей. Зафіксовано 164 вибухи, пошкоджено будівлі та автомобілі.

Суспільство • 2 березня, 07:29 • 41099 перегляди

Загарбники атакували Чернігівщину: у двох районах області пошкоджено приватні будинки і цивільна інфраструктура

Окупанти атакували Корюківський та Новгород-Сіверський райони авіабомбами, дронами та артилерією. Пошкоджено приватні будинки, багатоповерхівку та цивільну інфраструктуру, попередньо без жертв.

Суспільство • 27 лютого, 09:25 • 33350 перегляди

Над Україною збили 90 зі 166 ворожих дронів за ніч, 72 - не досягли цілей

Росія атакувала Україну 166 дронами з різних напрямків. ЗСУ збили 90 ударних БпЛА типу Shahed та нейтралізували 72 безпілотники-імітатори, постраждали три області.

Війна • 27 лютого, 07:12 • 27779 перегляди

На Чернігівщині сталося 6 пожеж за минулу добу, постраждали 4 людей

У Чернігівській області за добу сталося 6 пожеж у житловому секторі, внаслідок яких постраждали 4 особи. Причиною займань стало порушення правил експлуатації печей та димарів.

Суспільство • 19 лютого, 12:01 • 71263 перегляди

74 атаки окупантів на фронті: де найгарячіше та скільки боїв триває

Російські війська здійснили 74 атаки на позиції ЗСУ, найактивніше на Покровському, Новопавлівському та Курському напрямках. На Покровському напрямку відбулося 22 атаки, на Курщині - 6 атак та 10 авіаударів.

Війна • 12 лютого, 15:41 • 32647 перегляди

На Чернігівщині росіяни атакували критичну інфраструктуру, двоє поранених

Російські війська атакували об'єкт критичної інфраструктури в Прилуцькому районі ударним дроном, внаслідок чого виникла пожежа. Двоє людей отримали поранення, пошкоджено господарчі будівлі.

Війна • 12 лютого, 07:14 • 31787 перегляди