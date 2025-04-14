Через ранкові обстріли 14 квітня скасовано рейси поїздів №963 сполученням Новгород-Сіверський – Семенівка та №964 сполученням Семенівка – Терещенська.
Зеленський заявив, що Україна готова купувати системи ППО у партнерів, а не просто просити. Він обговорив це питання з Трампом і наголосив, що ППО – пріоритет для захисту міст.
Уряд України виділив 1,5 млрд грн для підтримки громад та регіонів, які цього найбільше потребують. Пів мільярда гривень отримають сім областей на комунальні послуги у медзакладах.
Правоохоронці заблокували 11 каналів незаконного переправлення військовозобов’язаних за кордон. Проведено майже 200 обшуків у різних областях та вилучено валюту, документи та зброю.
Усі представлені зразки AB InBev Efes Ukraine отримали відзнаки журі, підтверджуючи високу якість продукції.
Перша леді відреагувала на масовані обстріли України 4 квітня. Вона закликала світ до дій, а не просто слів співчуття через збільшення кількості жертв серед мирного населення.
Президент України заявив, що на переговорах про завершення війни Україна не погодиться на зменшення армії та не визнає окуповані території російськими. Справедливий мир настане лише після повернення всіх територій.
Двом російським генералам повідомлено про підозру у віддаванні наказу про удар по драмтеатру в Чернігові. Внаслідок атаки загинули люди, серед яких дитина, та багато поранених.
Під час виконання завдання загинула пропагандистка Анна Прокоф’єва, підірвавшись на міні в бєлгородській області. Оператор Дмитро Волков отримав важкі поранення та госпіталізований.
З 24 березня в Україні запрацюють 40 камер автофіксації швидкості, 36 з яких встановлять у нових місцях, а 4 відновлять роботу. Камери з'являться у різних областях.
Юлія Свириденко, міністр економіки, задекларувала 1,2 млн грн зарплати, банківські рахунки, квартири у Києві, Чернігові, землю на Чернігівщині та BMW Х3.
Учасники саміту ознайомляться з кейсами відновлення міст, отримають знання для розробки планів та створять каталог пропозицій.
Рятувальники завершили розбір завалів у Чернігові після атаки дрона. Пошкоджено будинки та авто, одна жінка постраждала. Людям надають допомогу.
Під час дронової атаки рф у Чернігові патрульні поліцейські, які першими прибули на місце удару, потрапили під повторний обстріл. На щастя, обійшлося без постраждалих.
російські війська продовжують обстрілювати Харківську, Сумську та Чернігівську області. Ворог намагається тримати в напрузі українські підрозділи на прикордонні.
Вночі 16 березня росія атакувала Україну 90 дронами, 47 з яких було збито силами ППО. Під ударом опинилися Чернігівська, Київська, Харківська та Одеська області.
Вночі 16 березня Чернігів зазнав атаки дронів-камікадзе, один з яких влучив у п'ятиповерхівку, зруйнувавши два поверхи. Загалом за добу було 14 обстрілів прикордонних районів області.
У Чернігові рятувальники ліквідували пожежу в багатоповерхівці, спричинену влучанням. Евакуйовано літню жінку, інформація про постраждалих уточнюється.
У Чернігові зафіксовано влучання в п’ятиповерховий житловий будинок. На місці працюють всі екстрені служби, рятувальники намагаються ліквідувати масштабну пожежу.
У Чернігові було чутно вибух, повідомляють моніторингові канали. Існує загроза застосування ударних БпЛА, можлива робота ППО, населення закликають до укриттів.
У Чернігові терористи влучили у дев’ятиповерховий житловий будинок, пожежу локалізовано. Загорілося авто на автостоянці, але постраждалих серед мешканців немає. На місці працюють екстрені служби, розгорнуто оперативний штаб для ліквідації наслідків удару.
Сьогодні у Чернігові зафіксовано влучання в житловий будинок. Внаслідок удару загорівся автомобіль, інформація щодо потерпілих уточнюється.
російські війська запустили ударні БПЛА по території України ввечері 8 березня. Безпілотники зафіксовано у Херсонській, Запорізькій, Дніпропетровській, Харківській, Сумській та Полтавській областях.
За добу на фронті зафіксовано 97 бойових зіткнень. Противник завдав 62 авіаційних удари, використав 869 дронів-камікадзе та здійснив понад 4000 обстрілів позицій ЗСУ.
Російські війська здійснили 65 обстрілів по прикордонних територіях Чернігівської, Сумської та Харківської областей. Зафіксовано 164 вибухи, пошкоджено будівлі та автомобілі.
Окупанти атакували Корюківський та Новгород-Сіверський райони авіабомбами, дронами та артилерією. Пошкоджено приватні будинки, багатоповерхівку та цивільну інфраструктуру, попередньо без жертв.
Росія атакувала Україну 166 дронами з різних напрямків. ЗСУ збили 90 ударних БпЛА типу Shahed та нейтралізували 72 безпілотники-імітатори, постраждали три області.
У Чернігівській області за добу сталося 6 пожеж у житловому секторі, внаслідок яких постраждали 4 особи. Причиною займань стало порушення правил експлуатації печей та димарів.
Російські війська здійснили 74 атаки на позиції ЗСУ, найактивніше на Покровському, Новопавлівському та Курському напрямках. На Покровському напрямку відбулося 22 атаки, на Курщині - 6 атак та 10 авіаударів.
Російські війська атакували об'єкт критичної інфраструктури в Прилуцькому районі ударним дроном, внаслідок чого виникла пожежа. Двоє людей отримали поранення, пошкоджено господарчі будівлі.