В Абу-Дабі стартує другий день переговорів України, США та рф
Київ • УНН
Україна, США та рф проводять другий день переговорів в Абу-Дабі.
В Абу-Дабі 11 листопада починається другий день мирних переговорів у тристоронньому форматі за участю України, США та рф. Про це повідомив очільник перемовної делегації України, голова СЗР України Рустем Умєров у соцмережах, пише УНН.
Розпочинаємо другий переговорний день. Спочатку тристоронній формат разом зі США та росією. Після цього проведемо окрему зустріч з європейськими партнерами. Працюємо
Доповнення
Як повідомляли в урядовому Центрі стратегічних комунікацій, напередодні сторони, за повідомленнями, обговорювали можливість масштабного обміну військовополоненими у форматі 1000 на 1000 або 1500 на 1500. Про досягнення остаточної домовленості наразі не йдеться. А сьогодні, за повідомленнями, учасники планують обговорити деескалацію, безпеку судноплавства в Чорному морі, енергетику та інші воєнні питання.
Другий день переговорів в Абу-Дабі зачепить питання територій, зазначало Politico.
рф на переговорах заявила про захоплення половини територій Донбасу, які контролює Україна - Зеленський10.11.26, 23:28 • 9916 переглядiв
Українська делегація на чолі з Рустемом Умєровим визначає ключовими пріоритетами припинення бойових дій, надійні гарантії безпеки, економічне відновлення та гуманітарні кроки.