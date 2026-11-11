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В Абу-Дабі стартує другий день переговорів України, США та рф

Київ • УНН

 • 510 перегляди

Україна, США та рф проводять другий день переговорів в Абу-Дабі.

В Абу-Дабі стартує другий день переговорів України, США та рф

В Абу-Дабі 11 листопада починається другий день мирних переговорів у тристоронньому форматі за участю України, США та рф. Про це повідомив очільник перемовної делегації України, голова СЗР України Рустем Умєров у соцмережах, пише УНН.

Розпочинаємо другий переговорний день. Спочатку тристоронній формат разом зі США та росією. Після цього проведемо окрему зустріч з європейськими партнерами. Працюємо

- написав Умєров.

Доповнення

Як повідомляли в урядовому Центрі стратегічних комунікацій, напередодні сторони, за повідомленнями, обговорювали можливість масштабного обміну військовополоненими у форматі 1000 на 1000 або 1500 на 1500. Про досягнення остаточної домовленості наразі не йдеться. А сьогодні, за повідомленнями, учасники планують обговорити деескалацію, безпеку судноплавства в Чорному морі, енергетику та інші воєнні питання.

Другий день переговорів в Абу-Дабі зачепить питання територій, зазначало Politico.

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