Другий день переговорів в Абу-Дабі зачепить питання територій - Politico
Київ • УНН
Українські та російські представники 11 листопада обговорять територіальні питання. Перший день присвятили безпеці та обміну полоненими.
Другий день тристоронніх переговорів в Абу-Дабі буде пов'язаний з обговоренням територіальних питань. Про це з посиланням на джерела повідомляє Politico, пише УНН.
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Українські та російські переговірники відновлять свої переговори в Абу-Дабі 11 листопада, у другий і останній день цього раунду переговорів.
Перший день був зосереджений на гарантіях безпеки та обговоренні потенційного обміну полоненими. Сьогодні вони почнуть розглядати питання території,
Як вказує видання, тим часом "після місяців, коли європейські лідери хвилювалися, що їх залишать осторонь, посланці США Джаред Кушнер та Стів Віткофф тепер повністю переконані в необхідності залучити Європу до переговорів з росією та Україною". "Але США також підштовхують континент до кроків, спрямованих на пов'язування мирної угоди з Україною з переглядом архітектури безпеки Європи, що є давньою вимогою росії", - зазначається у публікації.
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Як вказано, "Європейська рада підтвердила, що перегляне загальні домовленості континенту щодо безпеки зі Сполученими Штатами".
"Союзники України прагнуть продемонструвати достатню готовність розглянути ширший перегляд щодо безпеки, щоб змусити росію зробити більше пропозицій та просунутися в предметних мирних переговорах для України", повідомили чиновники. Вони вважають, що "розумна послідовність цих паралельних напрямків є ключовою, щоб Європа зрештою могла дотримуватися своєї переговорної лінії щодо відсутності угоди щодо регіональної оборони до укладення мирної угоди для України".
Тим часом міністр закордонних справ росії сергій лавров каже, що протилежне - спочатку розглядати відносини між НАТО та росією, а потім Україну - є "абсолютно розумним". "Тому, хто отримає завдання виступати від імені Європи в наступному раунді переговорів, краще підготуватися", зауважує видання.
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