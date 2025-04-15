Європейська Рада

ЄС має два варіанти у разі угорського вето на саміті щодо України - Euractiv

У випадку угорського вето щодо України на саміті ЄС розглядаються два альтернативні варіанти дій. Перший - затвердження з приміткою про незгоду Угорщини, другий - заява голови Європейської ради з підтримкою всіх країн, крім незгодних.