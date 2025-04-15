Європейська Рада

Бельгійські урядовці на чолі з прем'єр-міністром прибули до Києва для демонстрації підтримки Україні та обговорення співпраці в оборонній сфері. Їх супроводжують керівники бельгійських оборонних підприємств.
У Парижі лідери обговорили підтримку України, санкції проти Росії та створення "сил стримування". Зеленський наголосив на важливості збереження санкцій та ролі США у зупиненні війни.
Голова Євроради Кошта наголосив на важливості тиску на росію через санкції. Він планує обговорити це на зустрічі лідерів у Парижі.
У Парижі проходить зустріч лідерів держав "коаліції охочих" для обговорення підтримки України та посилення армії. Також обговорюються переговори щодо миру, припинення вогню та гарантійні сили.
Антоніу Кошта заявив, що вступ до Європейського Союзу є найкращою гарантією безпеки для України. Він додав, що Україна робить успіхи на шляху до членства в ЄС.
У Єврокомісії наголосили, що позиція ЄС чітка: Україні вирішувати щодо умов миру. Будь-які переговори про Україну мають відбуватися лише за її участі.
Кір Стармер анонсував зустрічі для планування військових аспектів миротворчого контингенту в Україні. Обговорять сухопутні, морські, повітряні питання та відновлення.
Президент Франції оголосив про саміт у Парижі наступного четверга за участі президента України. На заході обговорять підтримку України та посилення тиску на росію.
Президент України наголосив на важливості збереження санкцій, доки росія не виведе війська та не відшкодує збитки. Він закликав союзників боротися з обходом санкцій та тиснути на рф.
Європейська пада підтримала Україну, наголосивши на важливості миру через силу. ЄС готовий посилити тиск на росію та підтримує трибунал щодо злочинів агресії.
Володимир Зеленський провів розмову з Антоніу Коштою про участь України в ініціативі ReArm Europe та прискорення інтеграції до ЄС. Також обговорили розблокування переговорних кластерів.
В Євросоюзі існує широка політична підтримка ініціативи щодо нової допомоги для України. Обговорюються деталі і триває робота у цьому напрямку.
На березневій зустрічі Європейської ради лідери ЄС обговорять підтримку України, інвестиції в оборону та підвищення конкурентоспроможності Євросоюзу. Також відбудеться обмін думками щодо багаторічного бюджету ЄС.
Президент Португалії оголосив дострокові парламентські вибори на 18 травня після відставки прем'єр-міністра Луїша Монтенегру. Соціалістична партія лідирує в опитуваннях громадської думки.
Керівник ОП Андрій Єрмак провів зустріч з Джонатаном Пауеллом щодо гарантій безпеки та умов припинення вогню. Сторони обговорили пропозиції щодо припинення атак на інфраструктуру та збереження санкцій проти РФ.
Офіс Президента України завершує підготовку попереднього плану щодо досягнення миру для обговорення з США 11 березня. План розробляється спільно з європейськими партнерами та включатиме конкретні гарантії безпеки.
Європейська рада проведе засідання 21 березня для досягнення консенсусу щодо нового пакету фінансової допомоги Україні.
Європейська рада затвердила заяву з 5 принципами щодо мирних переговорів по Україні, яку підтримали 26 країн ЄС. Угорщина відмовилась підтримати документ, а Словаччина погодилась після внесення правок.
Глава Європейської ради заявив про нерозривний зв'язок безпеки Європи та України. ЄС продовжить підтримку та зміцнення спільної оборони, а також буде поруч під час майбутніх мирних переговорів.
У випадку угорського вето щодо України на саміті ЄС розглядаються два альтернативні варіанти дій. Перший - затвердження з приміткою про незгоду Угорщини, другий - заява голови Європейської ради з підтримкою всіх країн, крім незгодних.
Президент України прибув до Брюсселя на спецзасідання Європейської ради з питань оборони. На порядку денному - військова допомога, заморожені активи рф та нові санкції.
Президент України відвідає засідання Європейської ради у Брюсселі та проведе низку важливих зустрічей. На порядку денному саміту - оборона Європи, допомога Україні та санкції проти рф.
Сьогодні відбудеться спеціальне засідання Європейської Ради щодо подальшої підтримки України та європейської безпеки. Очікується виступ Президента Зеленського та обговорення гарантій безпеки для України.
Рада юстиції та внутрішніх справ ЄС розгляне питання трибуналу для російського президента та боротьбу з безкарністю за воєнні злочини.
Європейський Союз планує обговорити цифрову систему EES для контролю в'їзду та виїзду громадян третіх країн. Система передбачає біометричну ідентифікацію та автоматичну реєстрацію даних про перетин кордону.
Урсула фон дер Ляєн представить план збільшення оборонних витрат ЄС. Угорщина блокує €20-мільярдний пакет допомоги Україні, але може підтримати загальне збільшення оборонного бюджету.
Президент України Володимир Зеленський прибув до Ланкастер-хаусу на міжнародний саміт з питань безпеки. На зустрічі присутні лідери європейських країн, включаючи Макрона, Туска, Шольца та фон дер Ляєн.
Прем'єр Угорщини надіслав лист голові Європейської ради з пропозицією вести прямі переговори з рф щодо України. Орбан вважає, що ЄС має наслідувати приклад США у питанні досягнення миру.
Прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні ініціює проведення термінового саміту між США та європейськими союзниками. Зустріч має на меті обговорення спільного подолання викликів, пов'язаних з війною рф проти України.
Президент Євроради Антоніу Кошта зателефонував Володимиру Зеленському після його словесної перепалки з Дональдом Трампом. Кошта висловив підтримку України та закликав Зеленського бути "сильним та безстрашним".