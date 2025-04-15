Європейська Рада

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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 19626 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 134805 перегляди

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Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 126980 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 125441 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 127933 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 192571 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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14 квітня, 08:15 • 76770 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

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До Києва прибули бельгійські міністри, посадовців супроводжуватимуть керівники ОПК

Бельгійські урядовці на чолі з прем'єр-міністром прибули до Києва для демонстрації підтримки Україні та обговорення співпраці в оборонній сфері. Їх супроводжують керівники бельгійських оборонних підприємств.

Політика • 8 квітня, 08:00 • 10535 перегляди

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

У Парижі лідери обговорили підтримку України, санкції проти Росії та створення "сил стримування". Зеленський наголосив на важливості збереження санкцій та ролі США у зупиненні війни.

Війна • 27 березня, 18:53 • 588038 перегляди

Голова Євроради на паризькому саміті виступив за продовження "тиску" на росію через санкції

Голова Євроради Кошта наголосив на важливості тиску на росію через санкції. Він планує обговорити це на зустрічі лідерів у Парижі.

Війна • 27 березня, 13:00 • 16780 перегляди

Саміт "коаліції охочих" стартував: в Офісі Зеленського назвали теми переговорів

У Парижі проходить зустріч лідерів держав "коаліції охочих" для обговорення підтримки України та посилення армії. Також обговорюються переговори щодо миру, припинення вогню та гарантійні сили.

Війна • 27 березня, 10:30 • 32689 перегляди

Голова Євроради Кошта: найкраща гарантія безпеки України - вступ до ЄС

Антоніу Кошта заявив, що вступ до Європейського Союзу є найкращою гарантією безпеки для України. Він додав, що Україна робить успіхи на шляху до членства в ЄС.

Війна • 25 березня, 21:22 • 17831 перегляди

У ЄС роз'яснили позицію на тлі заяв Віткоффа про окуповані території: Україні вирішувати щодо умов мирних переговорів

У Єврокомісії наголосили, що позиція ЄС чітка: Україні вирішувати щодо умов миру. Будь-які переговори про Україну мають відбуватися лише за її участі.

Війна • 24 березня, 14:41 • 12846 перегляди

Премʼєр Британії анонсував нові зустрічі для планування "миротворчої місії" в Україні

Кір Стармер анонсував зустрічі для планування військових аспектів миротворчого контингенту в Україні. Обговорять сухопутні, морські, повітряні питання та відновлення.

Війна • 22 березня, 01:03 • 24247 перегляди

Макрон анонсував саміт "коаліції охочих" за участі Зеленського у Парижі

Президент Франції оголосив про саміт у Парижі наступного четверга за участі президента України. На заході обговорять підтримку України та посилення тиску на росію.

Політика • 21 березня, 00:15 • 13397 перегляди

Зеленський закликав Єврораду посилити санкції проти рф

Президент України наголосив на важливості збереження санкцій, доки росія не виведе війська та не відшкодує збитки. Він закликав союзників боротися з обходом санкцій та тиснути на рф.

Війна • 20 березня, 14:47 • 11860 перегляди

ЄС на рівні 26 лідерів ухвалив заяву щодо України на тлі опозиції Угорщини: що у висновках

Європейська пада підтримала Україну, наголосивши на важливості миру через силу. ЄС готовий посилити тиск на росію та підтримує трибунал щодо злочинів агресії.

Війна • 20 березня, 14:22 • 174713 перегляди

Зеленський обговорив з Коштою переозброєння Європи та інтеграцію України до ЄС

Володимир Зеленський провів розмову з Антоніу Коштою про участь України в ініціативі ReArm Europe та прискорення інтеграції до ЄС. Також обговорили розблокування переговорних кластерів.

Політика • 19 березня, 19:51 • 15618 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

В Євросоюзі існує широка політична підтримка ініціативи щодо нової допомоги для України. Обговорюються деталі і триває робота у цьому напрямку.

Війна • 17 березня, 13:49 • 193374 перегляди

ЄС обговорить підтримку України та європейську оборону на березневому саміті: Кошта анонсував виступ Зеленського

На березневій зустрічі Європейської ради лідери ЄС обговорять підтримку України, інвестиції в оборону та підвищення конкурентоспроможності Євросоюзу. Також відбудеться обмін думками щодо багаторічного бюджету ЄС.

Війна • 14 березня, 10:27 • 15445 перегляди

Португалія йде на треті за майже три роки вибори після скандальної відставки прем'єра

Президент Португалії оголосив дострокові парламентські вибори на 18 травня після відставки прем'єр-міністра Луїша Монтенегру. Соціалістична партія лідирує в опитуваннях громадської думки.

Новини Світу • 14 березня, 08:10 • 12649 перегляди

Єрмак і радник прем'єра Британії обговорили мирний план, військову та фінансову підтримку України

Керівник ОП Андрій Єрмак провів зустріч з Джонатаном Пауеллом щодо гарантій безпеки та умов припинення вогню. Сторони обговорили пропозиції щодо припинення атак на інфраструктуру та збереження санкцій проти РФ.

Війна • 9 березня, 02:19 • 38957 перегляди

Україна завершує підготовку попереднього плану для обговорення з США в Саудівській Аравії - ОП

Офіс Президента України завершує підготовку попереднього плану щодо досягнення миру для обговорення з США 11 березня. План розробляється спільно з європейськими партнерами та включатиме конкретні гарантії безпеки.

Війна • 7 березня, 20:55 • 29705 перегляди

Єврорада збереться на наступне засідання щодо військової підтримки України 21 березня - Стефанішина

Європейська рада проведе засідання 21 березня для досягнення консенсусу щодо нового пакету фінансової допомоги Україні.

Економіка • 7 березня, 13:23 • 12858 перегляди

ЄС затвердив заяву за підсумками саміту по Україні без Угорщини: вказав 5 принципів щодо мирних переговорів

Європейська рада затвердила заяву з 5 принципами щодо мирних переговорів по Україні, яку підтримали 26 країн ЄС. Угорщина відмовилась підтримати документ, а Словаччина погодилась після внесення правок.

Війна • 7 березня, 06:35 • 118722 перегляди

Кошта: безпека Європи нерозривно пов’язана з безпекою України

Глава Європейської ради заявив про нерозривний зв'язок безпеки Європи та України. ЄС продовжить підтримку та зміцнення спільної оборони, а також буде поруч під час майбутніх мирних переговорів.

Політика • 6 березня, 13:17 • 13290 перегляди

ЄС має два варіанти у разі угорського вето на саміті щодо України - Euractiv

У випадку угорського вето щодо України на саміті ЄС розглядаються два альтернативні варіанти дій. Перший - затвердження з приміткою про незгоду Угорщини, другий - заява голови Європейської ради з підтримкою всіх країн, крім незгодних.

Політика • 6 березня, 11:23 • 18103 перегляди

Зеленський прибув на саміт ЄС

Президент України прибув до Брюсселя на спецзасідання Європейської ради з питань оборони. На порядку денному - військова допомога, заморожені активи рф та нові санкції.

Війна • 6 березня, 10:59 • 17533 перегляди

Зеленський у четвер зустрінеться з Рютте, візьме участь у Єврораді

Президент України відвідає засідання Європейської ради у Брюсселі та проведе низку важливих зустрічей. На порядку денному саміту - оборона Європи, допомога Україні та санкції проти рф.

Політика • 6 березня, 07:18 • 14539 перегляди

Сьогодні лідери ЄС зберуться на спеціальний саміт: обговорюватимуть підтримку України

Сьогодні відбудеться спеціальне засідання Європейської Ради щодо подальшої підтримки України та європейської безпеки. Очікується виступ Президента Зеленського та обговорення гарантій безпеки для України.

Політика • 6 березня, 05:30 • 18070 перегляди

ЄС розгляне питання щодо трибуналу для путіна на засіданні 7 березня

Рада юстиції та внутрішніх справ ЄС розгляне питання трибуналу для російського президента та боротьбу з безкарністю за воєнні злочини.

Новини Світу • 5 березня, 05:39 • 24756 перегляди

ЄС сьогодні розгляне питання щодо нової цифрової прикордонної системи EES

Європейський Союз планує обговорити цифрову систему EES для контролю в'їзду та виїзду громадян третіх країн. Система передбачає біометричну ідентифікацію та автоматичну реєстрацію даних про перетин кордону.

Новини Світу • 5 березня, 04:29 • 29176 перегляди

Угорщина блокує €20-мільярдний пакет допомоги Україні, фон дер Ляєн може запропонувати креативніші підходи - Politico

Урсула фон дер Ляєн представить план збільшення оборонних витрат ЄС. Угорщина блокує €20-мільярдний пакет допомоги Україні, але може підтримати загальне збільшення оборонного бюджету.

Війна • 4 березня, 08:00 • 97917 перегляди

Зеленський та європейські лідери зібралися на безпековому саміті в Лондоні

Президент України Володимир Зеленський прибув до Ланкастер-хаусу на міжнародний саміт з питань безпеки. На зустрічі присутні лідери європейських країн, включаючи Макрона, Туска, Шольца та фон дер Ляєн.

Політика • 2 березня, 14:11 • 84112 перегляди

Орбан вимагає у ЄС "прямих переговорів" з рф "за прикладом США"

Прем'єр Угорщини надіслав лист голові Європейської ради з пропозицією вести прямі переговори з рф щодо України. Орбан вважає, що ЄС має наслідувати приклад США у питанні досягнення миру.

Війна • 1 березня, 14:22 • 39254 перегляди

Італія закликала терміново провести саміт між США та Європою

Прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні ініціює проведення термінового саміту між США та європейськими союзниками. Зустріч має на меті обговорення спільного подолання викликів, пов'язаних з війною рф проти України.

Війна • 28 лютого, 22:26 • 43078 перегляди

Президент Євроради провів термінову розмову із Зеленським після подій у Білому домі

Президент Євроради Антоніу Кошта зателефонував Володимиру Зеленському після його словесної перепалки з Дональдом Трампом. Кошта висловив підтримку України та закликав Зеленського бути "сильним та безстрашним".

Політика • 28 лютого, 21:22 • 42779 перегляди