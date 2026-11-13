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ЄС визначив представників Європи для участі в майбутніх переговорах щодо завершення війни в Україні

Київ • УНН

 • 128 перегляди

Радники ЄС і п’яти провідних держав представлятимуть Європу на технічному рівні переговорів росії та України. Лідерів для зустрічей високого рівня ще не визначили.

ЄС визначив представників Європи для участі в майбутніх переговорах щодо завершення війни в Україні

Радники з питань національної безпеки від Європейського Союзу та п’яти провідних держав — Німеччини, Франції, Великої Британії, Італії та Польщі — представлятимуть Європу на майбутніх переговорах щодо війни між росією та Україною. Європейські лідери оголосили про це рішення після самітів, що відбулися в четвер і п’ятницю в Дубліні. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Європа має виступати єдиним і згуртованим голосом у всіх дискусіях, які визначають майбутнє України та нашого континенту. Зрештою, це спільна робота

- заявив президент Європейської ради Антоніу Кошта після зустрічі лідерів ЄС у п’ятницю.

Президент України Володимир Зеленський закликав європейських лідерів призначити своїх представників для участі в оновлених мирних переговорах між Росією та Україною під керівництвом США.

Радники братимуть участь у всіх майбутніх переговорах на технічному рівні, повідомив високопоставлений європейський чиновник на умовах анонімності. Водночас Європа досі не призначила лідерів, які представлятимуть її на переговорах високого рівня.

Очікується, що наступний раунд переговорів відбудеться до майбутнього саміту "Групи двадцяти", який пройде 14–15 грудня у США, але вже після кількох зустрічей наступного тижня, зазначив чиновник. Серед них — зустріч "Коаліції охочих", до якої входять союзники України, а також саміт Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва в Китаї, де президент США Дональд Трамп може зустрітися з путіним і лідером Китаю Сі Цзіньпіном.

Найближчі тижні стануть вирішальним випробуванням готовності росії покласти край цій війні. Її попередні дії, зокрема ескалація та удари по українському цивільному населенню, свідчать про протилежне. росія має змінити курс

- заявив Кошта.

Безпека Європи не може бути предметом мирних переговорів щодо України - лідери ЄС13.11.26, 18:36 • 1610 переглядiв

Ольга Розгон

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Війна в Україні
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