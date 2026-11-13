ЕС определил представителей Европы для участия в будущих переговорах по завершению войны в Украине

Советники по вопросам национальной безопасности от Европейского союза и пяти ведущих государств — Германии, Франции, Великобритании, Италии и Польши — будут представлять Европу на будущих переговорах по поводу войны между россией и Украиной. Европейские лидеры объявили об этом решении после саммитов, состоявшихся в четверг и пятницу в Дублине. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Европа должна выступать единым и сплочённым голосом во всех дискуссиях, определяющих будущее Украины и нашего континента. В конечном счёте, это совместная работа - заявил президент Европейского совета Антониу Кошта после встречи лидеров ЕС в пятницу.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал европейских лидеров назначить своих представителей для участия в обновлённых мирных переговорах между россией и Украиной под руководством США.

Советники будут участвовать во всех будущих переговорах на техническом уровне, сообщил высокопоставленный европейский чиновник на условиях анонимности. При этом Европа до сих пор не назначила лидеров, которые будут представлять её на переговорах высокого уровня.

Ожидается, что следующий раунд переговоров состоится до предстоящего саммита "Группы двадцати", который пройдёт 14–15 декабря в США, но уже после нескольких встреч на следующей неделе, отметил чиновник. Среди них — встреча "Коалиции желающих", в которую входят союзники Украины, а также саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Китае, где президент США Дональд Трамп может встретиться с путиным и лидером Китая Си Цзиньпином.

Ближайшие недели станут решающим испытанием готовности россии положить конец этой войне. Её предыдущие действия, в частности эскалация и удары по украинскому гражданскому населению, свидетельствуют об обратном. россия должна изменить курс - заявил Кошта.

Безопасность Европы не может быть предметом мирных переговоров по Украине — лидеры ЕС