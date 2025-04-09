Алексей Ковтун исчез в Буче в марте 2022 года. Впоследствии семья получила письмо из российской колонии, где он содержится без суда среди тысяч других украинцев.
В префектуре Вакаяма с помощью 3D-печати возвели новую железнодорожную станцию на месте старого деревянного здания 1948 года. Строительство длилось всего шесть часов.
В США перед Пасхой рекордно выросли цены на яйца из-за птичьего гриппа. Из-за этого американцы начали искать альтернативы, крася картофель и другие продукты.
США вводят высокие пошлины на товары из Вьетнама, Индии и Китая, что увеличит расходы Apple. Компания может поднять цены на iPhone, iPad и Apple Watch или понести финансовые потери.
Либеральный кандидат Сьюзан Кроуфорд выиграла у консерватора, несмотря на $25 млн, вложенные Илоном Маском. Это позволит сохранить либеральное большинство в Верховном суде штата.
российское оружие содержит западные компоненты, несмотря на санкции. Микросхемы попадают в рф нелегально, делая возможным террор против украинцев.
В Лос-Анджелесе в возрасте 65 лет умер голливудский актер Вэл Килмер. Причиной смерти стала пневмония, вызванная раком горла, который у него диагностировали в 2014 году.
Несмотря на усилия США, путин продолжает наступление в Украине и выдвигает новые условия для переговоров. Эксперты считают, что интересы путина и Трампа не совпадают.
Дмитрий Плетенчук опроверг информацию о том, что Украина получила координаты крейсера "москва" от США. Он подчеркнул, что операция была спланирована исключительно ВМС ВСУ.
Вашингтон воспринял операцию Украины в курской области как нарушение доверия. Несмотря на это, поддержку не остановили, чтобы избежать гибели украинских военных.
Федеральный судья приостановил попытки администрации Трампа ликвидировать "Голос Америки". Иск подали журналисты и профсоюзы, считая действия администрации нарушением свободы слова.
Американская писательница Лиза Джейн Смит, известная по серии книг "Дневники вампира", умерла в возрасте 66 лет после 10-летней борьбы с аутоиммунной болезнью. Ее книги стали основой для популярного сериала.
Лидеры стран Европы не пришли к согласию по миротворцам в Украине. Франция и Британия настаивают на собственных войсках, Италия готова к миссии ООН, а Польша отказалась от отправки военных.
Король Чарльз III был госпитализирован из-за побочной реакции на лечение, но врачи не видят причин для беспокойства. Несмотря на это, будущие мероприятия могут быть скорректированы для поддержания здоровья монарха.
Российская атака на ЧАЭС повредила защитное сооружение, что может отложить демонтаж старого саркофага. Восстановление объекта потребует сотни миллионов долларов.
Минобороны США начало расследование с использованием полиграфа из-за утечки информации о встрече Илона Маска с Пентагоном относительно планов на случай войны с Китаем. Маск угрожал судом за разглашение данных.
Президент США Дональд Трамп отозвал допуск к секретной информации у ряда оппонентов, включая Харрис, Клинтон и Байдена, а также у членов семьи Байдена. Ранее он лишил доступа Блинкена и Салливана.
Дональд Трамп опроверг сообщения СМИ об ознакомлении Илона Маска с секретным планом войны с Китаем. Он назвал информацию NYT неправдивой, а Маска – неинформированным.
Согласно NYT, Пентагон планировал проинформировать Илона Маска о планах касательно войны с Китаем. Трамп и руководство Пентагона опровергли эту информацию, назвав ее фейком.
Федеральный судья США запретил администрации Трампа запрещать трансгендерам служить в армии. Суд признал эту политику дискриминационной, нарушающей конституционные права военнослужащих.
В преддверии разговора Трампа и путина распространяется дезинформация об уступках Украины. ЦПД предостерегает от манипуляций относительно признания Крыма российским и ослабления санкций.
В СНБО опровергли информацию о возможной передаче Одесского порта под контроль рф. По словам Андрея Коваленко, это лишь спекуляции, основанные на опасениях неназванных украинских чиновников.
Бренд быстрой моды Forever 21 во второй раз за шесть лет подал заявление о банкротстве. Причиной является уменьшение посетителей торговых центров и рост конкуренции онлайн-магазинов.
США выходят из многонациональной группы, которая расследует преступления рф в Украине. Это решение администрации Трампа, которая перераспределяет ресурсы, несмотря на важную роль США в WarCAT.
США начали военную операцию против хуситов в Йемене в ответ на их атаки в Красном море. Обстрелы нацелены на радары и объекты запуска ракет.
Смерть Энн Мари Гоггальтер, которая была парализована во время стрельбы в Колумбайне в 1999 году, признали убийством. Количество погибших возросло до 14 из-за осложнений от ранений.
Госсекретарь США Марко Рубио заявил о возможности прекращения огня между Украиной и россией в течение нескольких дней, если российские лидеры согласятся. Он добавил, что Украина готова к переговорам.
Госсекретарь США Марко Рубио заявил о необходимости территориальных уступок со стороны Украины для прекращения войны. На переговорах в Саудовской Аравии обсудят возможные варианты мирного соглашения.
Трамп приватно заявил, что соглашений о добыче полезных ископаемых недостаточно для восстановления помощи США Украине. Он требует от Зеленского уступок по оккупированным территориям и проведения выборов.
Президент США Дональд Трамп опроверг сообщения NYT о ссоре между госсекретарем Рубио и Илоном Маском во время заседания кабинета. По словам Трампа, оба "прекрасно ладят" и эффективно работают вместе.