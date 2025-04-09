Нью-Йорк Таймс

"Никаких столкновений, я там был": Трамп опроверг конфликт между Рубио и Маском

Президент США Дональд Трамп опроверг сообщения NYT о ссоре между госсекретарем Рубио и Илоном Маском во время заседания кабинета. По словам Трампа, оба "прекрасно ладят" и эффективно работают вместе.