США предлагают Европе возобновить закупки российского газа через американскую компанию — WSJ

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность возобновления поставок российского газа в Европу через американскую компанию-посредника. План также предусматривает транзит газа по территории Украины. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники, пишет УНН.

Подробности

По информации издания, Белый дом предложил механизм, согласно которому средства от продажи российского газа будут поступать на специальный счёт в третьей стране.

Такой подход, по замыслу американской стороны, должен предотвратить использование Россией газовых доходов для финансирования войны против Украины.

Кто продвигает американскую инициативу

По данным WSJ, план продвигают спецпосланники Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер.

Ранее The New York Times сообщала, что Вашингтон предлагал Европейскому союзу увеличить закупки российского газа, а Украине — возобновить его транзит. Однако подробности предложенной схемы тогда оставались неизвестными.

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В настоящее время российский газ обеспечивает менее 15% потребностей ЕС, тогда как до полномасштабного вторжения России в Украину этот показатель составлял около 45%.

Европейский союз планирует полностью отказаться от российского газа к концу 2027 года. Согласятся ли европейские страны на американское предложение, пока неизвестно.

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