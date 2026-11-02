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The New York Times
Шахед-136

США пропонують Європі відновити закупівлі російського газу через американську компанію – WSJ

Київ • УНН

 • 2832 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає повернення російського газу до Європи через американську компанію та Україну. ЄС планує відмовитися від нього до 2027 року.

США пропонують Європі відновити закупівлі російського газу через американську компанію – WSJ

Адміністрація президента США Дональда Трампа розглядає можливість відновлення постачання російського газу до Європи через американську компанію-посередника. План також передбачає транзит газу територією України. Про це повідомляє The Wall Street Journal із посиланням на джерела, пише УНН.

Деталі

За інформацією видання, Білий дім запропонував механізм, за яким кошти від продажу російського газу надходитимуть на спеціальний рахунок у третій країні.

Такий підхід, за задумом американської сторони, має запобігти використанню росією газових доходів для фінансування війни проти України.

Хто просуває американську ініціативу

За даними WSJ, план просувають спецпосланці Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер.

Раніше The New York Times повідомляла, що Вашингтон пропонував Європейському Союзу збільшити закупівлі російського газу, а Україні – відновити його транзит. Однак подробиці запропонованої схеми тоді залишалися невідомими.

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Наразі російський газ забезпечує менш ніж 15% потреб ЄС, тоді як до повномасштабного вторгнення росії в Україну цей показник становив близько 45%.

Європейський Союз планує повністю відмовитися від російського газу до кінця 2027 року. Чи погодяться європейські країни на американську пропозицію, поки невідомо.

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Степан Гафтко

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