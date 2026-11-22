Українці залишаться без додаткових вихідних на Різдво та Новий рік, але є виняток
Київ • УНН
25 грудня 2026 року та 1 січня 2027 року будуть робочими через воєнний стан. Роботодавці можуть самостійно надати вихідні.
В Україні Різдво 25 грудня 2026 року та Новий рік 1 січня 2027 року не стануть обов'язковими вихідними днями через дію воєнного стану. Водночас роботодавці можуть самостійно надати працівникам додаткові дні відпочинку або змінити робочий графік. Про це повідомляє УНН.
Деталі
Обидва свята припадають на п'ятницю. За стандартного п'ятиденного робочого тижня ці дати залишатимуться робочими, якщо керівництво підприємства не ухвалить іншого рішення.
Причиною стала дія закону № 2136-IX, який визначає особливості трудових відносин під час воєнного стану. Зокрема, тимчасово не застосовуються положення статті 73 Кодексу законів про працю щодо святкових і неробочих днів.
Хто зможе відпочити на свята
Попри законодавчі обмеження, роботодавці мають право самостійно встановлювати додаткові вихідні, скорочувати робочий день або змінювати графік роботи.
Такі рішення керівництво підприємств ухвалює з дотриманням трудового законодавства.
Наразі воєнний стан в Україні продовжено до 29 січня 2027 року. Отже, працівникам, які планують відпочинок на різдвяні та новорічні свята, варто заздалегідь узгодити можливі вихідні зі своїм роботодавцем.
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