Пішов із життя Паоло Булгарі — "король" високого ювелірного мистецтва, який перетворив заснований у Римі 1884 року його дідом Сотіріо Булгарі ювелірний магазин, що спочатку спеціалізувався на срібних виробах, на один із найвідоміших світових брендів розкоші. Про це повідомляє ANSA, пише УНН.

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Про смерть видатного ювеліра повідомила його родина. У заяві близькі згадали "видатну постать Паоло Булгарі, його глибоку людяність і талант підприємця, який любив Італію та був її послом у світі".

Зі смертю Паоло Булгарі пішов із життя найвидатніший ювелір нашого часу - зазначили рідні.

Співчуття родині висловив також Бернар Арно, голова та генеральний директор групи LVMH, до складу якої бренд Bvlgari входить із 2011 року.

Від сімейної майстерні до світового ювелірного бренду

Паоло Булгарі був підприємцем і хранителем ювелірних традицій. У 2019 році він заснував у Римі однойменний фонд. Організація займається боротьбою з освітньою нерівністю, приділяючи особливу увагу навчанню молоді та оновленню міської інфраструктури на околицях столиці.

Фонд реалізував десятки проєктів у Римі, переважно у східних районах міста. Останнім із них стало відкриття нової механічної майстерні в Центрі професійної підготовки Borgo Ragazzi Don Bosco. Ще одним проєктом була реконструкція головної площі району Тор Белла Монака — Ларго Ферруччо Менгароні.

Паоло Булгарі був третім сином Джорджо. Разом із братами Джанні та Ніколою він керував компанією, заснованою їхнім дідом Сотіріо, та зробив свій внесок у перетворення її на один із найпрестижніших італійських брендів розкоші.

Під його творчим керівництвом ювелірний дім здобув популярність завдяки стилю, натхненному античною культурою та архітектурою Рима. Про особливий зв'язок бренду зі столицею свідчить і його історичний бутик на вулиці Віа Кондотті, який у різні роки відвідували зірки світового кіно, знаменитості та представники королівських родин.

Серед клієнтів ювелірного дому були Елізабет Тейлор і Річард Бертон, Анна Маньяні, Одрі Гепберн, Інгрід Бергман і Мерилін Монро.

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Люди, яким пощастило знати Паоло Булгарі особисто, захоплювалися не лише його надзвичайною елегантністю та манерами справжнього джентльмена минулої епохи, а й талантом ювеліра та знавця дорогоцінного каміння.

Він міг оцінити камінь неозброєним оком і визначити його переваги та недоліки, коли гемологи приносили йому на огляд дорогоцінності.

Цей бірманський сапфір надто глибокий, щоб стати центральним каменем намиста. Краще зробити з нього каблучку - говорив він.

Саме Паоло Булгарі сприяв популяризації турмалінів у ювелірному мистецтві 1980-х років. Ці кольорові камені були поширені ще з 1950-х, однак він зробив ставку на їхню різноманітну палітру — від рожевих до зелених відтінків, а також на турмалін Параїба насиченого блакитного кольору, який знову став особливо популярним останніми роками.

Історія бренду Bulgari нерозривно пов'язана з Римом, на що звернув увагу й Бернар Арно.

Вона розпочалася у столиці Італії в 1884 році, коли талановитий грецький ювелір і срібних справ майстер Сотіріо Булгарі відкрив перший магазин на вулиці Віа Сістіна в історичному центрі міста.

Шлях Сотіріо від ремісничих майстерень грецького міста Парамітія до жвавих вулиць Рима визначали неабиякий художній талант і підприємницький хист.

У період із 1895 до 1897 року він відкрив магазини в Сан-Ремо, Неаполі, Белладжо, Сорренто, Санкт-Моріці, Понтрезіні в Енгадіні та Люцерні.

Однак справжній успіх прийшов після відкриття у 1905 році історичного магазину на римській вулиці Віа Кондотті. На його вивісці було написано S. Bulgari, Old Curiosity Shop.

Невдовзі цей бутик став обов'язковим місцем відвідування в Римі для всіх, хто хотів придбати вишукану ювелірну прикрасу, незалежно від того, чи були вони знаменитостями.

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