Створював моду Незалежної України: помер співзасновник Ukrainian Fashion Week

Дизайнер Сергій Бизов

У віці 57 років помер український дизайнер Сергій Бизов, який стояв біля витоків Ukrainian Fashion Week, передає УНН із посиланням на офіційну сторінку Ukrainian Fashion Week в Instagram.

Пішов із життя український дизайнер Сергій Бизов. Разом з Іриною Данилевською та Володимиром Нечипоруком він стояв біля витоків Ukrainian Fashion Week. Наші співчуття рідним і близьким Сергія та всій fashion-спільноті України - йдеться у повідомленні.

Створював моду Незалежної України

Співзасновниця Ukrainian Fashion Week Ірина Данилевська назвала новину про смерть Сергія Бизова "раною на серці" і додала, що пам'ятатиме покази його колекцій, рівень яких вражає і досі.

Здається, я вже звикла до поганих новин. Але кожна нова - рана на серці. Помер Сергій Бизов. Талановитий дизайнер. Той, хто створював моду Незалежної України. Той, з ким ми задумали Ukrainian Fashion Week. Пам'ятатиму ту ніч, у прокуреній кухні у нас з Володею Нечипоруком на Десятинній, коли власне і народився Український Тиждень Моди - його концепція, правила і формат. Пам'ятатиму покази колекцій Сергія, рівень яких вражає і досі. Пам'ятатиму нашу роботу в l'Officiel. Дякую тобі, Сергію за "планку", яку ти завжди тримав. Пам'ятатиму... - написала Данилевська.

Довідка

Як повідомляє Forbes, Сергій Бизов народився у Кривому Розі. Закінчив Криворізький гірничорудний інститут і працював у місцевому будинку моделей. У 1992 році відкрив у Кривому Розі перше приватне ательє, згодом – ательє в Москві, де представляв свої перші колекції. Бизов жив і працював у Києві, став одним з авторів ідеї проведення в Україні "Сезонів моди" та заснував власне ательє "Сергій Бизов".