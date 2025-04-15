МХП один із лідерів серед виробників м’яса птиці на європейському та глобальному ринках

МХП другий рік поспіль є лідером з виробництва птиці в Європі та 8-м у світі. Компанія інвестує в технології, експортує у 70+ країн та планує подальшу модернізацію виробництва.