Forbes оцінив, що після запровадження мит, статки Трампа зменшились на $500 млн, сягнувши $4,2 млрд. Найбільших втрат зазнала Trump Media та комерційна нерухомість.
Nintendo оголосила про випуск Switch 2 5 червня за ціною від 449,99 доларів. Консоль матиме 7,9-дюймовий екран, покращені Joy-Con і ексклюзивну гру Mario Kart World.
В Україні відбулась перша конференція AI Day 2025, присвячена застосуванню ШІ в бізнесі. Експерти обговорили вплив ШІ на економіку, юридичні аспекти та нові управлінські ролі.
У 2025 році Forbes нарахував шістьох українських бізнесменів-мільярдерів. Найбагатшим став Рінат Ахметов зі статками у 7,9 млрд доларів, Петро Порошенко повернувся до списку.
Компанія МХП перерахувала 7,6 млрд грн податків до бюджетів усіх рівнів у 2024 році. За три роки, включаючи період повномасштабного вторгнення, сума податкових відрахувань склала 18,2 млрд грн.
Михайло Поплавський - у топ-4 інфлюенсерів України за версією Forbes.
МХП першою в Україні отримала міжнародний сертифікат у сфері безпеки дорожнього руху.
Eton Venture Services оцінила статки Каньє Веста у 2,77 млрд доларів на 2025 рік. Оцінка базується на музичному портфоліо та правах на бренд Yeezy після втрати контракту з Adidas у 2022 році.
Компанія МХП представила Україну на міжнародній виставці Grüne Woche у Берліні.
Мемкоїни Дональда і Меланії Трампів стали сенсацією крипторинку, вражаючи капіталізацією, що перевищує статки їхніх засновників. Запущені на блокчейні Solana, $TRUMP і $MELANIA швидко набули популярності, демонструючи унікальні можливості крипторинку, але залишаються високоризикованими активами, які більше підходять для спекуляцій, ніж для стабільних інвестицій.
У 2025 році штучний інтелект стане більш спеціалізованим та орієнтованим на конкретні бізнес-завдання. Кібербезпека еволюціонує через нові загрози, а компанії переглянуть підходи до хмарних технологій та інфраструктури.
Володарка 9 "Греммі" Ріанна отримала хвилю критики в соцмережах після виступу в караоке. Користувачі порівнюють її спів з "кровоточивим мікрофоном" та котячим співом.
Скандальна правка до законопроєкту, яку лобіює завод "Дарниця", підвищить ціни на 15%, кажуть експерти.
Billboard визнав Бейонсе найкращою поп-зіркою XXI століття, незважаючи на скандал щодо зв'язків з Diddy. Друге та третє місця посіли Тейлор Свіфт та Ріанна відповідно.
Володимир Носов, засновник WhiteBIT, пройшов шлях від торгівлі до створення найбільшої криптобіржі Європи. Він інвестує в розвиток екосистеми та активно підтримує Україну.
Влада Кіпру анулювала громадянство 77 іноземців, серед яких сім російських мільярдерів зі списку Forbes. Разом з ними громадянства позбулися і члени їх сімей.
Актор Пол Тіль помер у віці 35 років після тривалої боротьби з раком. Він відомий за роллю Джоша в серіалі "Пагорб одного дерева" та іншими телевізійними й театральними роботами.
Президент заявив, що в Україні були створені лише підрозділи резерву. Їхнім ядром стали досвідчені військові, навколо яких формуються мобілізовані бійці.
Ілон Маск став найвпливовішою фігурою в оточенні новообраного президента США Дональда Трампа. Після перемоги Трампа статки Маска зросли на $21 млрд, а його вплив на майбутню політику продовжує посилюватися.
94-річний мільярдер Воррен Баффет заявив, що час є найціннішим активом, а не матеріальні блага. 99% свого капіталу у $145,9 млрд він заробив після 50 років, зробивши ставку на довготривалі інвестиції.
Засновник KADORR Group Аднан Ківан пішов з життя 28 жовтня 2024 року. Бізнесмен арабського походження зі статками $240 млн був відомий як забудовник та власник медіа-активів.
Експерт прогнозує ключові тренди в індустрії смартфонів на 2025 рік. Серед них - покращений ШІ, посилена безпека, багатоекранні дисплеї, екологічність виробництва та нові технології акумуляторів.
МХП другий рік поспіль є лідером з виробництва птиці в Європі та 8-м у світі. Компанія інвестує в технології, експортує у 70+ країн та планує подальшу модернізацію виробництва.
Ліонель Мессі оформив перший хет-трик у MLS за 11 хвилин, допомігши "Інтер Маямі" розгромити "Нью-Інгленд Революшн" 6:2. Команда завершила сезон з рекордними 74 очками та відсотком перемог 0,765.
Forbes опублікував топ-10 футболістів з найбільшими зарплатами в сезоні-2024/25. Кріштіану Роналду лідирує з річним доходом у 285 млн доларів, за ним слідують Мессі та Неймар.
МХП стала партнером Міжнародної Осінньої Виставки в Хорватії, інвестуючи у продовольчу індустрію країни. Компанія вклала 44,5 млн євро, створила 200 робочих місць та планує подальший розвиток на ринку Південно-Східної Європи.
ТОВ "Ола Файн" Максима Кріппи виграло аукціон з приватизації готелю "Україна" в Києві за 2,5 млрд грн. Кріппа вважає ціну обґрунтованою та планує реконструкцію, зберігаючи профіль готелю.
Саудівська SALIC придбала понад 13,5 млн GDRs MHP SE, отримавши 12,6% акцій компанії. Це не вплине на операційну діяльність МХП та частку Юрія Косюка, який залишається найбільшим акціонером.
УЗ розробляє модель зміни тарифів на пасажирські перевезення, включаючи СВ та "Інтерсіті+". Планується щорічне помірне підвищення базових тарифів та введення гнучкого ціноутворення залежно від популярності рейсів.
Компанія МХП та фонд 'МХП-Громаді' підтримали проєкт The Will to Win в Українському Домі на Олімпіаді в Парижі. Volia Space став культурним осередком України, демонструючи волю до перемоги через виставки та фільми про українських спортсменів.