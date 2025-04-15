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Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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14 квітня, 13:44 • 140401 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 143130 перегляди

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МХП другий рік поспіль є лідером з виробництва птиці в Європі та 8-м у світі. Компанія інвестує в технології, експортує у 70+ країн та планує подальшу модернізацію виробництва.

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МХП розширює міжнародну присутність, щоб підтримувати стабільну роботу бізнесу в Україні

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ТОВ "Ола Файн" Максима Кріппи виграло аукціон з приватизації готелю "Україна" в Києві за 2,5 млрд грн. Кріппа вважає ціну обґрунтованою та планує реконструкцію, зберігаючи профіль готелю.

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Компанія МХП та фонд 'МХП-Громаді' підтримали проєкт The Will to Win в Українському Домі на Олімпіаді в Парижі. Volia Space став культурним осередком України, демонструючи волю до перемоги через виставки та фільми про українських спортсменів.

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