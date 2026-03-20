У Раді скасували засідання у вівторок 24 березня, пленарний тиждень розпочнеться із середи - нардепи
Київ • УНН
Наступний пленарний тиждень розпочнеться у середу замість вівторка. Як повідомляє нардеп, причиною може бути відсутність голосів.
Наступний сесійний тиждень в Раді дійсно планують почати не з вівторка, а з середи. Як повідомили нардепи Ярослав Железняк та Олексій Гончаренко, пленарний день 24-го березня (вівторок) відмінили, передає УНН.
Через брак голосів і парламентську кризу…. Пленарний день 24-го березня (вівторок) відмінили. Парламент почне своє засідання з середи. Там ще залишається четвер-пʼятниця
Нардеп припускає, що ще четвер може бути "не дуже результативним".
Інформацію про скасування пленарного дня підтвердив ще один нардеп Олексій Гончаренко.
Наступний сесійний тиждень в Раді дійсно планують почати не з вівторка (як зазвичай), а з середи
Доповнення
Перший заступник очільника фракції "Слуга Народу" Андрій Мотовиловець заявив Forbes, що близько 40 депутатів готові скласти мандати.
Нагадаємо
Влітку 2020 року НАБУ повідомило народному депутату Олександру Юрченку про підозру в отриманні хабара.