Слуга народу

Нардеп Куницький, який вже 3 місяці не повертається з США, виїхав на підставі "тижневого відрядження" від ВР - ЗМІ

Депутат від "Слуги народу" Олександр Куницький виїхав до США 23 вересня і досі не повернувся в Україну. Це сталося після того, як ДБР почало розслідування щодо його попереднього тривалого перебування в Ізраїлі.