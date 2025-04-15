Слуга народу

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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 19347 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 133820 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 126652 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 125176 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 127805 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 192318 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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14 квітня, 08:15 • 76760 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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14 квітня, 06:46 • 164011 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 115342 перегляди

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У Київраді блокували трибуну з вимогою відставки секретаря через справу Комарницького

На сесії Київради депутати блокували трибуну, вимагаючи відставки Бондаренка, який є свідком у справі про корупцію. Кличко повідомив про таємне голосування 8 квітня.

Політика • 3 квітня, 13:23 • 11340 перегляди

Нова заміна у "Слузі народу": хто отримав депутатський мандат замість Свириби

Депутатка від "Слуги народу" Інна Свириба відмовилась від мандату. ЦВК визнала обраним депутатом Сергія Мельніка, наступного за черговістю у виборчому списку партії під №149.

Політика • 6 березня, 14:20 • 13228 перегляди

Постановка на військовий облік хлопців з 14 років: у Раді заперечують розробку законопроєкту

У Комітеті ВР з нацбезпеки спростував інформацію про розробку законопроекту щодо постановки на військовий облік з 14 років. Нардеп Саврасов заявив, що його "інтерв'ю" про такий законопроект - фейк.

Суспільство • 5 березня, 16:07 • 151731 перегляди

ЦВК визнала Свирибу обраною народним депутатом замість Кормишкіної

Інна Свириба стала народною депутаткою замість Ірини Кормишкіної, яка достроково припинила повноваження. Свириба була наступною за черговістю у списку "Слуги народу" під номером 148.

Політика • 27 лютого, 14:12 • 20245 перегляди

Нардепка просить провести розслідування в ЛНУ ім. Франка через скандал з домаганнями

Нардепка Наталія Піпа звернулась до ректора ЛНУ через звинувачення викладача Йосипа Лося у домаганнях. Колишня студентка університету публічно заявила про домагання з його боку 10 років тому.

Суспільство • 26 лютого, 14:15 • 26605 перегляди

ВР припинила повноваження нардепки Кормишкіної: хто може зайняти її місце

Верховна Рада проголосувала за припинення повноважень депутатки Ірини Кормишкіної. На її місце можуть претендувати наступні за списком представники "Слуги Народу" - Сверба, Мельник або Палійчук.

Політика • 25 лютого, 09:19 • 30984 перегляди

У Раду внесли проєкт постанови про складання повноважень нардепа Ірини Кормишкіної

До Верховної Ради внесли проєкт постанови про дострокове припинення повноважень нардепки Ірини Кормишкіної. Раніше їй повідомили про підозру у незаконному збагаченні та внесенні недостовірних даних до декларації.

Політика • 24 лютого, 14:52 • 21500 перегляди

Нардеп від "Слуги народу" написав заяву на американського конгресмена через табличку з нецензурним написом

Євген Петруняк звернувся до правоохоронців через "наругу над держсимволами" на табличці в кабінеті Дона Бейкона. Табличку з нецензурним написом на тлі прапора України подарували конгресмену українські ветерани.

Суспільство • 23 лютого, 12:08 • 24699 перегляди

Кормишкіна подала заяву про складання депутатських повноважень - нардеп

Депутатка від "Слуги народу" Ірина Кормишкіна подала заяву про складання депутатських повноважень. Їй та її чоловіку повідомили про підозри у незаконному збагаченні та недостовірному декларуванні майна на 17 млн грн.

Політика • 21 лютого, 13:45 • 23263 перегляди

Залужний про свою можливу участь у виборах: "Зараз головне - вистояти і зберегти державу"

Посол України у Великій Британії Валерій Залужний прокоментував можливість своєї участі у президентських виборах. Він наголосив, що зараз головне завдання - вистояти і зберегти державу.

Війна • 19 лютого, 10:17 • 110068 перегляди

Пальцем в небо: Корнієнко про заяву щодо "проведення" виборів 26 жовтня

Перший заступник голови ВР спростував заяви про проведення виборів 26 жовтня. Вибори можливі не раніше ніж за пів року після скасування воєнного стану.

Політика • 18 лютого, 13:45 • 22136 перегляди

У Раді повідомили, за яких умов в Україні реально можуть відбутися вибори

Голова фракції "Слуга народу" нагадав про неможливість проведення виборів під час воєнного стану. Вибори можуть відбутися не раніше ніж через 6 місяців після його завершення.

Війна • 16 лютого, 20:09 • 69670 перегляди

"Могли б розглянути питання якості освіти": "ЄС" знову блокувала роботу ВР

Спікер ВР Руслан Стефанчук заявив про блокування роботи парламенту фракцією "Європейська Солідарність". Через блокування не відбулось обговорення питань освіти, зарплат вчителів та навчання дітей в укриттях.

Суспільство • 14 лютого, 11:54 • 20193 перегляди

Не вказав в декларації нерухомість в москві: провадження щодо нардепа Каптєлова розпочате - САП

САП розпочала провадження щодо нардепа Романа Каптєлова через незадекларовану нерухомість його сім'ї в москві. Справа стосується проживання дружини та дітей в рф, а також доходів дружини від російської держустанови.

Політика • 10 лютого, 10:57 • 25197 перегляди

Зупиняти чи ні громадський транспорт у Києві під час тривог: чому немає зупинок-укриттів та що пропонують депутати

У КМДА заявили, що немає сертифікованої споруди для встановлення на зупинках громадського транспорту. Депутати ж пропонують перейняти досвід Харкова та інших міст щодо роботи транспорту.

Київ • 29 січня, 13:37 • 129209 перегляди

Арахамія був присутній на інавгурації Трампа - ЗМІ

Лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія був присутній на інавгурації Трампа в ротонді Капітолію. Він став одним із небагатьох іноземних високопоставлених гостей разом з Борисом Джонсоном та Джорджією Мелоні.

Політика • 26 січня, 15:30 • 55993 перегляди

На початку лютого можуть відбутися основні переговори з командою Трампа - Арахамія

На початку лютого у Вашингтоні відбудеться "Український тиждень". За словами Давида Арахамії, там планують провести основні переговори з новою командою Трампа.

Політика • 21 січня, 13:42 • 117226 перегляди

18-річних студентів не мобілізуватимуть: у Раді та ЦПД спростували чутки

Депутати та ЦПД при РНБО спростували інформацію про можливу мобілізацію 18-річних студентів після проходження БЗВП. В Україні мобілізація можлива лише з 25 років, навіть для тих, хто пройшов військову підготовку.

Суспільство • 20 січня, 11:06 • 69872 перегляди

Представник Комітету ВР з зовнішньої політики: Україну підтримають зброєю і фінансами, але ключове - вступ до НАТО

Безпекові угоди посилюють Україну зброєю та фінансами, але кінцевою метою має бути вступ до НАТО. Нещодавні візити лідерів Британії та Італії демонструють посилення підтримки України.

Політика • 18 січня, 13:22 • 34381 перегляди

18-річних не мобілізуватимуть: депутати не готові голосувати за таке рішення

У Верховній Раді відсутні законодавчі ініціативи щодо зміни вікової категорії мобілізаційного ресурсу. Депутати наголошують на важливості отримання обіцяної зброї від партнерів та дозволу на її використання.

Війна • 15 січня, 15:15 • 32611 перегляди

В ЧЕСНО розповіли про нардепів-прогульників та хто майже 3 роки не з'являється у ВР

За 5 років більше 20 депутатів пропустили понад половину голосувань у Верховній Раді. Федір Христенко не з'являється в парламенті майже 3 роки, а 11 нардепів оголошені в розшук.

Політика • 13 січня, 10:14 • 29466 перегляди

Парламент викликав міністра соцполітики

Парламент викликав міністра соціальної політики Оксану Жолнович.

Політика • 9 січня, 10:37 • 18489 перегляди

Нардеп Куницький, який вже 3 місяці не повертається з США, виїхав на підставі "тижневого відрядження" від ВР - ЗМІ

Депутат від "Слуги народу" Олександр Куницький виїхав до США 23 вересня і досі не повернувся в Україну. Це сталося після того, як ДБР почало розслідування щодо його попереднього тривалого перебування в Ізраїлі.

Політика • 26 грудня, 18:52 • 28088 перегляди

Європарламент готує резолюцію про дезінформацію та історичні фальсифікації рф - Пушкаренко

Європарламент розпочав підготовку резолюції щодо системної дезінформації та історичних фальсифікацій з боку рф. Документ викриває спроби росії втручатися у політику ЄС, США та інших країн через кібератаки та маніпуляції.

Політика • 26 грудня, 08:40 • 16434 перегляди

Реєстр збитків від російської агресії: стало відомо, коли можуть розпочатись виплати

Міжнародний Реєстр збитків від російської агресії приймає заяви щодо пошкодженого житла через "Дію". Перші виплати можуть розпочатися у 2027 році після створення Компенсаційної комісії.

Суспільство • 23 грудня, 08:24 • 15516 перегляди

Відкат у 3,4 млн грн за неперешкоджання відновленню на Сумщині: є новий підозрюваний

Колишньому керівнику УСР у Сумській області повідомили про підозру у пособництві нардепу в отриманні хабара. За даними слідства, депутат вимагав 14% від суми ремонту водогону в Охтирському районі.

Кримінал та НП • 20 грудня, 15:29 • 19385 перегляди

Рада сьогодні повторно розгляне постанову про виключення Бойка з комітету

Верховна Рада повторно розгляне постанову про виключення Бойка з комітету з прав людини. "Слуга народу" показала найвищий відсоток голосування за це рішення, інші фракції закликають підтримати.

Політика • 19 грудня, 09:06 • 12320 перегляди

Після війни Україна розглядає впровадження онлайн-голосування на виборах - Politico

Українська влада вивчає європейські моделі виборчого права для проведення виборів після війни. Розглядаються варіанти електронного, поштового голосування та голосування за довіреністю для 6,5 млн переміщених осіб.

Суспільство • 18 грудня, 01:30 • 38155 перегляди

В Україні триває робота над створенням нового суду для розгляду адміністративних справ - ОП

В Україні триває робота над створенням нового суду для розгляду адміністративних справ, що є вимогою МВФ. Верховна Рада відправила на доопрацювання всі три законопроекти про створення Вищого адміністративного суду.

Суспільство • 13 грудня, 09:53 • 16769 перегляди
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"Слуга народу" рекомендує прем'єру внести кандидатуру Чернишова на посаду міністра об’єднання українців

Фракція "Слуга народу" рекомендувала прем'єр-міністру внести кандидатуру Олексія Чернишова на посаду міністра об'єднання українців. Чернишов наразі обіймає посаду голови правління НАК "Нафтогаз України".

Суспільство • 3 грудня, 10:09 • 133506 перегляди