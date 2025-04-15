Слуга народу

На сесії Київради депутати блокували трибуну, вимагаючи відставки Бондаренка, який є свідком у справі про корупцію. Кличко повідомив про таємне голосування 8 квітня.
Депутатка від "Слуги народу" Інна Свириба відмовилась від мандату. ЦВК визнала обраним депутатом Сергія Мельніка, наступного за черговістю у виборчому списку партії під №149.
У Комітеті ВР з нацбезпеки спростував інформацію про розробку законопроекту щодо постановки на військовий облік з 14 років. Нардеп Саврасов заявив, що його "інтерв'ю" про такий законопроект - фейк.
Інна Свириба стала народною депутаткою замість Ірини Кормишкіної, яка достроково припинила повноваження. Свириба була наступною за черговістю у списку "Слуги народу" під номером 148.
Нардепка Наталія Піпа звернулась до ректора ЛНУ через звинувачення викладача Йосипа Лося у домаганнях. Колишня студентка університету публічно заявила про домагання з його боку 10 років тому.
Верховна Рада проголосувала за припинення повноважень депутатки Ірини Кормишкіної. На її місце можуть претендувати наступні за списком представники "Слуги Народу" - Сверба, Мельник або Палійчук.
До Верховної Ради внесли проєкт постанови про дострокове припинення повноважень нардепки Ірини Кормишкіної. Раніше їй повідомили про підозру у незаконному збагаченні та внесенні недостовірних даних до декларації.
Євген Петруняк звернувся до правоохоронців через "наругу над держсимволами" на табличці в кабінеті Дона Бейкона. Табличку з нецензурним написом на тлі прапора України подарували конгресмену українські ветерани.
Депутатка від "Слуги народу" Ірина Кормишкіна подала заяву про складання депутатських повноважень. Їй та її чоловіку повідомили про підозри у незаконному збагаченні та недостовірному декларуванні майна на 17 млн грн.
Посол України у Великій Британії Валерій Залужний прокоментував можливість своєї участі у президентських виборах. Він наголосив, що зараз головне завдання - вистояти і зберегти державу.
Перший заступник голови ВР спростував заяви про проведення виборів 26 жовтня. Вибори можливі не раніше ніж за пів року після скасування воєнного стану.
Голова фракції "Слуга народу" нагадав про неможливість проведення виборів під час воєнного стану. Вибори можуть відбутися не раніше ніж через 6 місяців після його завершення.
Спікер ВР Руслан Стефанчук заявив про блокування роботи парламенту фракцією "Європейська Солідарність". Через блокування не відбулось обговорення питань освіти, зарплат вчителів та навчання дітей в укриттях.
САП розпочала провадження щодо нардепа Романа Каптєлова через незадекларовану нерухомість його сім'ї в москві. Справа стосується проживання дружини та дітей в рф, а також доходів дружини від російської держустанови.
У КМДА заявили, що немає сертифікованої споруди для встановлення на зупинках громадського транспорту. Депутати ж пропонують перейняти досвід Харкова та інших міст щодо роботи транспорту.
Лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія був присутній на інавгурації Трампа в ротонді Капітолію. Він став одним із небагатьох іноземних високопоставлених гостей разом з Борисом Джонсоном та Джорджією Мелоні.
На початку лютого у Вашингтоні відбудеться "Український тиждень". За словами Давида Арахамії, там планують провести основні переговори з новою командою Трампа.
Депутати та ЦПД при РНБО спростували інформацію про можливу мобілізацію 18-річних студентів після проходження БЗВП. В Україні мобілізація можлива лише з 25 років, навіть для тих, хто пройшов військову підготовку.
Безпекові угоди посилюють Україну зброєю та фінансами, але кінцевою метою має бути вступ до НАТО. Нещодавні візити лідерів Британії та Італії демонструють посилення підтримки України.
У Верховній Раді відсутні законодавчі ініціативи щодо зміни вікової категорії мобілізаційного ресурсу. Депутати наголошують на важливості отримання обіцяної зброї від партнерів та дозволу на її використання.
За 5 років більше 20 депутатів пропустили понад половину голосувань у Верховній Раді. Федір Христенко не з'являється в парламенті майже 3 роки, а 11 нардепів оголошені в розшук.
Парламент викликав міністра соціальної політики Оксану Жолнович.
Депутат від "Слуги народу" Олександр Куницький виїхав до США 23 вересня і досі не повернувся в Україну. Це сталося після того, як ДБР почало розслідування щодо його попереднього тривалого перебування в Ізраїлі.
Європарламент розпочав підготовку резолюції щодо системної дезінформації та історичних фальсифікацій з боку рф. Документ викриває спроби росії втручатися у політику ЄС, США та інших країн через кібератаки та маніпуляції.
Міжнародний Реєстр збитків від російської агресії приймає заяви щодо пошкодженого житла через "Дію". Перші виплати можуть розпочатися у 2027 році після створення Компенсаційної комісії.
Колишньому керівнику УСР у Сумській області повідомили про підозру у пособництві нардепу в отриманні хабара. За даними слідства, депутат вимагав 14% від суми ремонту водогону в Охтирському районі.
Верховна Рада повторно розгляне постанову про виключення Бойка з комітету з прав людини. "Слуга народу" показала найвищий відсоток голосування за це рішення, інші фракції закликають підтримати.
Українська влада вивчає європейські моделі виборчого права для проведення виборів після війни. Розглядаються варіанти електронного, поштового голосування та голосування за довіреністю для 6,5 млн переміщених осіб.
В Україні триває робота над створенням нового суду для розгляду адміністративних справ, що є вимогою МВФ. Верховна Рада відправила на доопрацювання всі три законопроекти про створення Вищого адміністративного суду.
Фракція "Слуга народу" рекомендувала прем'єр-міністру внести кандидатуру Олексія Чернишова на посаду міністра об'єднання українців. Чернишов наразі обіймає посаду голови правління НАК "Нафтогаз України".