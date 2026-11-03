Кабмін готує Бюджет-2027 до другого читання оперативно і з врахуванням вимог МВФ - Корецький

Кабінет міністрів оперативно готує проєкт закону "Про Державний бюджет на 2027 рік" з урахуванням вимог МВФ. Про це повідомив прем’єр-міністр Сергій Корецький, передає УНН.

Деталі

Провели нараду щодо підготовки Державного бюджету на 2027 рік до другого читання. До неї долучилися керівництво парламенту, очільник фракції "Слуга народу", голова бюджетного комітету Верховної Ради та міністр фінансів. Це бюджет воєнного часу. Пріоритети Уряду незмінні: фінансування безпеки й оборони, фінансова стійкість держави та належний рівень соціальної підтримки. Принципово також, щоб бюджет відповідав макроекономічному прогнозу та програмі співпраці з Міжнародним валютним фондом - написав Корецький.

За його словами, зараз завдання уряду - опрацювати бюджетні висновки, ухвалені Верховною Радою за результатами першого читання.

Строки чіткі, тож працюємо оперативно, щоб підготувати якісний документ до другого читання - додав Корецький.

Нагадаємо

Верховна Рада 28 жовтня підтримала бюджет-2027 239 голосами. Серед пріоритетів - оборона, соцвиплати та підвищення зарплат військовим.