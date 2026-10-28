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Бюджет-2027 пройшов перше читання у ВР - що враховано і що далі
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Бюджет-2027 пройшов перше читання у ВР - що враховано і що далі

Київ • УНН

 • 9248 перегляди

Верховна Рада 28 жовтня підтримала бюджет-2027 239 голосами. Серед пріоритетів — оборона, соцвиплати та підвищення зарплат військовим.

Бюджет-2027 пройшов перше читання у ВР - що враховано і що далі

Державний бюджет України на 2027 рік 28 жовтня ухвалила Верховна Рада у першому читанні. Про це повідомили у парламенті, пише УНН.

Безпека й оборона та соціальні виплати — основні напрями видатків, передбачені проєктом Державного бюджету на 2027 рік. Верховна Рада України ухвалила документ в першому читанні (№16000). За проголосували 239 народних депутатів

- повідомили у парламенті.

На це уже відреагував Прем'єр-міністр Сергій Корецький, анонсувавши підготовку до другого читання.

"Дякую народним депутатам за спільну роботу та підтримку проєкту Бюджету на 2027 рік у першому читанні. Це Бюджет, який враховує реалії повномасштабної війни та ключові потреби держави на наступний рік. Передусім це необхідне фінансування безпеки й оборони, збереження фінансової стійкості та виконання важливих соціальних зобов’язань перед людьми. Уряд опрацює Бюджетні висновки парламенту та підготує проєкт до другого читання", - написав Корецький у соцмережах 28 жовтня.

Як повідомив нардеп з фінансового комітету Ярослав Железняк, у Бюджеті-2027 у першому читанні зокрема врахована і підтверджена правка №1279 про підвищення зарплат військовим.

За даними Железняка і його колеги Ольги Василевської-Смаглюк, серед інших провалено правку №1003 про стелю зарплат чиновників у 80 тисяч гривень. Вона передбачала встановити на 2027 рік верхню межу зарплат у державних органах, органах місцевого самоврядування та бюджетних установах на рівні 80 тис. грн на місяць. Обмеження пропонувалися також для народних депутатів, суддів, зокрема Конституційного Суду, членів Вищої ради правосуддя та ВККС, прокурорів, працівників Нацбанку. Виняток був передбачений для тих, хто бере участь у забезпеченні оборони та відсічі російській агресії. Перелік відповідних посад мав визначати Кабмін.

Budget-2027_website111.pdf
Що передбачає Державний бюджет на 2027 рік. Джерело: Міністерство фінансів.

Напередодні, 27 жовтня, Верховна Рада ухвалила за основу проєкт постанови про Бюджетні висновки (№16000/П). Це був перший етап ухвалення проєкту Державного бюджету у першому читанні.

Документ містить 90 пропозицій, які комітет ВР з питань бюджету сформував на основі 5236 поправок народних депутатів, повідомила голова комітету Роксолана Підласа, представляючи документ у сесійній залі.

Після ухвалення Верховною Радою Бюджетні висновки стають переліком змін, які уряд має врахувати або розглянути при доопрацюванні проєкту бюджету до другого читання.

Як повідомили у ВР, серед основних пропозицій комітету:

  • підвищення грошового забезпечення військовослужбовців і збільшення державних гарантій для підприємств ОПК удвічі, до 60 млрд грн;
    • додаткові кошти на ліки для хворих на рідкісні захворювання понад уже закладений 21 млрд грн;
      • зарахування 4% ПДФО до бюджетів громад;
        • збільшення коштів на житло для внутрішньо переміщених осіб;
          • розширення програми страхування воєнних ризиків і підтримки аграріїв, а також заборона виплати «Національного кешбеку» з програми підтримки виробництва та підприємництва на 9,4 млрд грн.

            Що далі

            Як пояснював нардеп з фінансового комітету Ярослав Железняк, після голосування ВР проєкту Держбюджету на 2027 рік його передають уряду і "друге читання і фінальне планується 23-26 листопада".

            Нагадаємо

            Проєкт Бюджету-2027 передбачає дефіцит 15% ВВП і борг понад 110% ВВП. На безпеку та оборону планують спрямувати 4,885 трлн грн.

            Юлія Шрамко

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