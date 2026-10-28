Бюджет-2027 прошел первое чтение в ВР - что учтено и что дальше

Государственный бюджет Украины на 2027 год 28 октября приняла Верховная Рада в первом чтении. Об этом сообщили в парламенте, пишет УНН.

Безопасность и оборона, а также социальные выплаты — основные направления расходов, предусмотренные проектом Государственного бюджета на 2027 год. Верховная Рада Украины приняла документ в первом чтении (№16000). За проголосовали 239 народных депутатов - сообщили в парламенте.

На это уже отреагировал Премьер-министр Сергей Корецкий, анонсировав подготовку ко второму чтению.

"Благодарю народных депутатов за совместную работу и поддержку проекта Бюджета на 2027 год в первом чтении. Это Бюджет, который учитывает реалии полномасштабной войны и ключевые потребности государства на следующий год. Прежде всего это необходимое финансирование безопасности и обороны, сохранение финансовой устойчивости и выполнение важных социальных обязательств перед людьми. Правительство проработает Бюджетные выводы парламента и подготовит проект ко второму чтению", — написал Корецкий в соцсетях 28 октября.

Как сообщил нардеп из финансового комитета Ярослав Железняк, в Бюджете-2027 в первом чтении, в частности, учтена и подтверждена поправка №1279 о повышении зарплат военнослужащим.

По данным Железняка и его коллеги Ольги Василевской-Смаглюк, среди прочих провалена поправка №1003 о потолке зарплат чиновников в 80 тысяч гривен. Она предусматривала установить на 2027 год верхний предел зарплат в государственных органах, органах местного самоуправления и бюджетных учреждениях на уровне 80 тыс. грн в месяц. Ограничения предлагались также для народных депутатов, судей, в частности Конституционного Суда, членов Высшего совета правосудия и ВККС, прокуроров, работников Нацбанка. Исключение предусматривалось для тех, кто участвует в обеспечении обороны и отражении российской агрессии. Перечень соответствующих должностей должен был определять Кабмин.

Budget-2027_website111.pdf Что предусматривает Государственный бюджет на 2027 год. Источник: Министерство финансов.

Накануне, 27 октября, Верховная Рада приняла за основу проект постановления о Бюджетных выводах (№16000/П). Это был первый этап принятия проекта Государственного бюджета в первом чтении.

Документ содержит 90 предложений, которые комитет ВР по вопросам бюджета сформировал на основе 5236 поправок народных депутатов, сообщила глава комитета Роксолана Пидласа, представляя документ в сессионном зале.

После принятия Верховной Радой Бюджетные выводы становятся перечнем изменений, которые правительство должно учесть или рассмотреть при доработке проекта бюджета ко второму чтению.

Как сообщили в ВР, среди основных предложений комитета:

повышение денежного обеспечения военнослужащих и увеличение государственных гарантий для предприятий ОПК вдвое, до 60 млрд грн;

дополнительные средства на лекарства для больных редкими заболеваниями сверх уже заложенных 21 млрд грн;

зачисление 4% НДФЛ в бюджеты общин;

увеличение средств на жилье для внутренне перемещенных лиц;

расширение программы страхования военных рисков и поддержки аграриев, а также запрет выплаты «Национального кешбэка» из программы поддержки производства и предпринимательства на 9,4 млрд грн.

Что дальше

Как объяснял нардеп из финансового комитета Ярослав Железняк, после голосования ВР проект Государственного бюджета на 2027 год передают правительству, и "второе чтение и финальное планируется 23–26 ноября".

Напомним

Проект Бюджета-2027 предусматривает дефицит в размере 15% ВВП и долг свыше 110% ВВП. На безопасность и оборону планируют направить 4,885 трлн грн.