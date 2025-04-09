Верховная Рада

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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 26351 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

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Весенние заморозки: эксперт рассказал, как непогода может повлиять на урожай плодовых деревьев

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Налогообложение криптовалюты в Украине: что предлагают в Нацкомиссии по ценным бумагам

НКЦБФР представила матрицу налогообложения виртуальных активов. Рассматриваются ставки налога на прибыль от продажи криптовалюты: 18%+1,5% или льготные 5% и 9%.

Экономика • 9 апреля, 12:27 • 82585 просмотра

Профильный комитет доработал законопроект об ограничении выплаты пенсий работающим прокурорам

Комитет ВР рекомендовал принять законопроект, который будет выплачивать пенсии за выслугу лет только после увольнения из прокуратуры. Также, не будет льгот при перерасчете пенсий.

политика • 9 апреля, 11:42 • 7134 просмотра

Уменьшение нагрузки на преподавателей вузов: Зеленский подписал закон

Президент подписал закон №9600, изменяющий нагрузку на преподавателей высшего образования. Он устанавливает минимальный объем научной работы и максимальную учебную нагрузку.

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Кабмин в очередной раз назначил исполняющего обязанности директора БЭБ

Правительство назначило Максима Кутергу временным главой Бюро экономической безопасности. Ранее он был заместителем Сергея Перхуна, срок полномочий которого истек 9 апреля.

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Местные выборы в Украине: последнее слово за Верховной Радой - ЦИК

Для проведения местных выборов необходимы изменения в законодательстве о военном положении. Решение за Верховной Радой, которая определит перечень общин, где выборы невозможны.

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Кабмин одобрил отчет об исполнении госбюджета 2024 года

Кабинет министров Украины утвердил отчет об исполнении государственного бюджета за 2024 год. Отчет будет передан в Верховную Раду, Президенту и Счетной палате для рассмотрения.

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Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

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Кабмин назначил главу госагентства "ПлейСити": кто им стал

Геннадия Новикова назначили главой Государственного агентства Украины ПлейСити. До этого он возглавлял НАПК, а ранее работал в органах прокуратуры Сумской области.

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"Типичный пример информационной атаки со стороны рф": ЦПД указал на вражеский фейк о голосовании за границей на президентских выборах

Вражеские Telegram-каналы распространяют фейковый документ об изменениях в Избирательный кодекс, где украинцы за границей якобы не могут голосовать на выборах Президента. Цель фейка – посеять недоверие.

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Омбудсмен обратился к Минздраву и регуляторной службе из-за рисков закрытия аптек в селах и малых городах.

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Глава АРМА Дума готовит новый конкурс на управляющего для “Гулливера” и предупреждает о возможных уголовных делах

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Постановление о снижении цен на лекарства принято без надлежащего согласования - Минюст и Омбудсмен не привлекались

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Зеленский подписал "скандальный" закон о добросовестном приобретателе: что изменилось и что говорят критики

Согласно закону, имущество не может быть истребовано, если с даты регистрации права собственности прошло более 10 лет. Закон не распространяется на объекты критической инфраструктуры.

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Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

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Кабмин одобрил изменения в правила отсрочки для студентов и педагогов. Отсрочку не получат мужчины 25+, которые во второй раз учатся на том же или более низком уровне образования.

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Месяц, как запрещен маркетинг в фарм-отрасли: кто заработал на этом миллионы

Запрет маркетинговых договоров между производителями лекарств и аптеками не привел к снижению цен. Вместо этого, фармкомпании получили дополнительные прибыли, а пациенты не почувствовали улучшения.

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"Это не о давлении на аптеки, это о честных правилах игры для всех участников рынка": нардеп Кузьминых о новом регулировании фармрынка

С 1 марта 2025 года в Украине вступило в силу постановление Кабмина №168, вводящее ограничения наценок на лекарства и запрет маркетинговых соглашений. Эксперты прогнозируют дефицит и рост цен.

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Экс-министр обороны Украины Гриценко в 2013 году "случайно не заметил", что россия готовится к захвату Крыма - СМИ

Экс-министр обороны Гриценко в 2013 году заявил, что военные учения чф рф в Крыму не несут угрозы. СМИ указывают, что это создало информационный фон для подготовки к оккупации.

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Финтех-эксперт Елена Соседка объяснила, как изменится рынок после легализации криптовалют в Украине

В Украине готовятся к легализации криптовалют по европейским стандартам MiCA. Это приведет к лицензированию, прозрачности и новым требованиям для бизнеса, а также изменениям для обычных украинцев.

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Производители так и не снизили цены на лекарства, хотя больше не платят аптекам за маркетинг - нардеп

Нардеп Юрий Заславский заявил, что цены на лекарства не снизились после отмены маркетинговых соглашений между производителями и аптеками. Он подчеркнул, что производители не снизили цены, перекладывая вину на розницу.

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Отдых после 90 дней боев: нардеп рассказал о механизме ротации как альтернативе демобилизации

В Минобороны разработали механизм ротации: после 90 дней боев военный имеет право на несколько месяцев отдыха. Урегулировать это на уровне закона невозможно.

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НБУ отменил ограничение в 150 000 грн в месяц для переводов "с карты на карту"

Нацбанк Украины решил не продлевать регуляторные ограничения на исходящие P2P переводы по счетам физлиц. Решение принято благодаря совместным решениям по минимизации противоправной деятельности.

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Госслужащим будут доплачивать за знание английского языка. Кабмин утвердил порядок

Кабмин утвердил порядок выплаты надбавки за владение английским языком госслужащим. Надбавку в размере 10% от оклада получат те, кто владеет языком на уровне не ниже В2.

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Мопеды и мотоциклы смогут ездить по полосе общественного транспорта: внесены изменения в ПДД

Кабмин разрешил мопедам и мотоциклам (без бокового прицепа) двигаться по полосе для маршрутных транспортных средств. Это поможет уменьшить пробки и повысить безопасность движения.

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"Контракт 18-24": программу расширили на Нацгвардию и пограничников

Правительство распространило действие программы «Контракт 18-24» на Нацгвардию и Госпогранслужбу. Упрощен медосмотр и расширен перечень должностей для украинцев 18-24 лет.

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Бизнес в Украине возобновил положительные оценки деятельности, впервые почти за год – опрос

Впервые за 11 месяцев индекс ожиданий деловой активности превысил нейтральный уровень, достигнув 51. 8. Этому способствовали устойчивый потребительский спрос, наращивание производства и стабилизация энергообеспечения.

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Мамин "крузак", почти миллион дохода и 20 соток земли под Киевом за тысячу гривен. Что в декларации главы налогового комитета Рады Гетманцева

Глава налогового комитета ВР Гетманцев задекларировал землю под Киевом по цене, значительно ниже рыночной. Также в декларации указаны наличные в разных валютах, дорогие часы и коллекция картин.

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Омбудсмен Лубинец задекларировал более 1,2 млн грн зарплаты за 2024 год

Дмитрий Лубинец задекларировал 1 220 969 грн зарплаты, дом в Волновахе, землю, авто Renault Trafic и значительные сбережения в долларах и гривнах за 2024 год. Также указан доход от продажи имущества.

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