Верховная Рада

Мамин "крузак", почти миллион дохода и 20 соток земли под Киевом за тысячу гривен. Что в декларации главы налогового комитета Рады Гетманцева

Глава налогового комитета ВР Гетманцев задекларировал землю под Киевом по цене, значительно ниже рыночной. Также в декларации указаны наличные в разных валютах, дорогие часы и коллекция картин.