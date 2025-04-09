Верховная Рада

Украина ожидает продления соглашения с ЕС о грузовых перевозках автотранспортом до конца 2025 года. Благодаря соглашению, украинским перевозчикам не потребуются дополнительные разрешения.
НКЦБФР представила матрицу налогообложения виртуальных активов. Рассматриваются ставки налога на прибыль от продажи криптовалюты: 18%+1,5% или льготные 5% и 9%.
Комитет ВР рекомендовал принять законопроект, который будет выплачивать пенсии за выслугу лет только после увольнения из прокуратуры. Также, не будет льгот при перерасчете пенсий.
Президент подписал закон №9600, изменяющий нагрузку на преподавателей высшего образования. Он устанавливает минимальный объем научной работы и максимальную учебную нагрузку.
Правительство назначило Максима Кутергу временным главой Бюро экономической безопасности. Ранее он был заместителем Сергея Перхуна, срок полномочий которого истек 9 апреля.
Для проведения местных выборов необходимы изменения в законодательстве о военном положении. Решение за Верховной Радой, которая определит перечень общин, где выборы невозможны.
Кабинет министров Украины утвердил отчет об исполнении государственного бюджета за 2024 год. Отчет будет передан в Верховную Раду, Президенту и Счетной палате для рассмотрения.
НАПК затягивает мониторинг образа жизни бывшего заместителя председателя ГНС Евгения Сокура, что может позволить ему избежать ответственности за возможные нарушения в декларациях.
Геннадия Новикова назначили главой Государственного агентства Украины ПлейСити. До этого он возглавлял НАПК, а ранее работал в органах прокуратуры Сумской области.
Вражеские Telegram-каналы распространяют фейковый документ об изменениях в Избирательный кодекс, где украинцы за границей якобы не могут голосовать на выборах Президента. Цель фейка – посеять недоверие.
Омбудсмен обратился к Минздраву и регуляторной службе из-за рисков закрытия аптек в селах и малых городах.
Елена Дума анонсировала новый конкурс для ТРЦ «Гулливер», предупредив об уголовных делах за сфабрикованные документы.
Постановление о снижении цен на лекарства принято без надлежащего согласования - Минюст и Омбудсмен не привлекались.
Согласно закону, имущество не может быть истребовано, если с даты регистрации права собственности прошло более 10 лет. Закон не распространяется на объекты критической инфраструктуры.
В Раду внесли законопроект № 13155, который отменяет начисление коммунальных услуг за поврежденное или разрушенное жилье после начала полномасштабной войны. Это касается и управляющих многоквартирных домов.
Легализация криптовалют может принести дополнительные поступления в бюджет Украины, но требует четкого контроля. Эксперты оценивают преимущества, риски и ожидания от этого процесса.
Кабмин одобрил изменения в правила отсрочки для студентов и педагогов. Отсрочку не получат мужчины 25+, которые во второй раз учатся на том же или более низком уровне образования.
Запрет маркетинговых договоров между производителями лекарств и аптеками не привел к снижению цен. Вместо этого, фармкомпании получили дополнительные прибыли, а пациенты не почувствовали улучшения.
С 1 марта 2025 года в Украине вступило в силу постановление Кабмина №168, вводящее ограничения наценок на лекарства и запрет маркетинговых соглашений. Эксперты прогнозируют дефицит и рост цен.
Экс-министр обороны Гриценко в 2013 году заявил, что военные учения чф рф в Крыму не несут угрозы. СМИ указывают, что это создало информационный фон для подготовки к оккупации.
В Украине готовятся к легализации криптовалют по европейским стандартам MiCA. Это приведет к лицензированию, прозрачности и новым требованиям для бизнеса, а также изменениям для обычных украинцев.
Нардеп Юрий Заславский заявил, что цены на лекарства не снизились после отмены маркетинговых соглашений между производителями и аптеками. Он подчеркнул, что производители не снизили цены, перекладывая вину на розницу.
В Минобороны разработали механизм ротации: после 90 дней боев военный имеет право на несколько месяцев отдыха. Урегулировать это на уровне закона невозможно.
Нацбанк Украины решил не продлевать регуляторные ограничения на исходящие P2P переводы по счетам физлиц. Решение принято благодаря совместным решениям по минимизации противоправной деятельности.
Кабмин утвердил порядок выплаты надбавки за владение английским языком госслужащим. Надбавку в размере 10% от оклада получат те, кто владеет языком на уровне не ниже В2.
Кабмин разрешил мопедам и мотоциклам (без бокового прицепа) двигаться по полосе для маршрутных транспортных средств. Это поможет уменьшить пробки и повысить безопасность движения.
Правительство распространило действие программы «Контракт 18-24» на Нацгвардию и Госпогранслужбу. Упрощен медосмотр и расширен перечень должностей для украинцев 18-24 лет.
Впервые за 11 месяцев индекс ожиданий деловой активности превысил нейтральный уровень, достигнув 51. 8. Этому способствовали устойчивый потребительский спрос, наращивание производства и стабилизация энергообеспечения.
Глава налогового комитета ВР Гетманцев задекларировал землю под Киевом по цене, значительно ниже рыночной. Также в декларации указаны наличные в разных валютах, дорогие часы и коллекция картин.
Дмитрий Лубинец задекларировал 1 220 969 грн зарплаты, дом в Волновахе, землю, авто Renault Trafic и значительные сбережения в долларах и гривнах за 2024 год. Также указан доход от продажи имущества.