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Цены на топливо в Украине снизятся после поступления новых партий - Корецкий

Киев • УНН

 • 4520 просмотра

Премьер Сергей Корецкий прогнозирует снижение цен после поступления более дешёвых запасов. Эксперт ожидает бензин по 80 грн в течение 2–3 недель.

Цены на топливо в Украине снизятся после поступления новых партий - Корецкий

Премьер-министр Сергей Корецкий заявил, что цены на топливо в Украине снизятся, когда поступят новые запасы по более низким ценам. Об этом Корецкий заявил во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде 13 ноября, передает УНН.

Детали 

"Не соответствует действительности то, что цена росла на мировых рынках и в то же время одномоментно росла в сетях АЗК. Да, был какой-то люфт, была определенная динамика. Но с момента, когда цена достигла пика на заправках и начала снижаться на мировых рынках, мы также видим динамику снижения. Когда новые остатки, новые запасы по новым ценам поступят в Украину, будьте уверены, что цены также будут снижены. Правительство внимательно следит за этим процессом, как и АМКУ", — сказал Корецкий.

Дополнение

Эксперт топливного рынка, директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн сообщил 12 ноября, что "цены на бензин начали падать, а точнее — обвалились". 

"Вчера опт упал на 10 гривен/л — до 74,70 гривны/л. Более того, текущие таможенные цены составляют 65–66 гривен/л. Волна уже перекинулась на АЗС — сегодня (12 ноября — ред.) национальные сети минус гривна, региональные начали вчера-позавчера. Средняя цена 88 гривен/л, и если текущие закупочные цены удержатся, в течение 2–3 недель увидим 80, а затем и ниже", — написал Куюн. 

Он добавил, что по дизельному топливу тоже есть улучшение, хотя и не столь радикальное, но, по его словам, есть все перспективы снова увидеть менее 100 гривен/л еще в ноябре.

"Многое будет зависеть не только от внешнего рынка. В октябре ощущался дефицит, из-за чего импорт бензовозами — самым дорогим видом транспорта — увеличился до более чем 105 тыс. т. Это самый высокий показатель с осени 2023 года, когда рынок еще адаптировался к новой системе поставок после начала полномасштабного вторжения. Половину октября оптовые цены были выше розничных. На ноябрь прогноз составить сложно. С одной стороны, нокаутированные металлурги и аграрии, с другой — спрос со стороны генераторов и формирование запасов. (Заодно напомню свою рекомендацию иметь запас всем, у кого есть возможность безопасного хранения.) Ну и смотрим на Ближний Восток и табло в Лондоне. Все шло неплохо, но сегодня снова небольшой подъем по дизелю", — написал Куюн. 

Цены на топливо 13 ноября

Сеть АЗС OKKO: 

  • бензин Pulls 100: 100,90 гривны (без изменений по сравнению с 12 ноября);
    • бензин Pulls 95: 93,90 гривны;
      • бензин А-95 Евро: 90,90 гривны;
        • ДТ Pulls: 108,90 гривны;
          • ДТ Евро: 105,90 гривны;
            • газ: 63,90 гривны. 

              Сеть АЗС WOG: 

              • бензин 100: 100,90 гривны;
                • бензин 95 (Mustang): 93,90 гривны;
                  • бензин 95 Евро: 90,90 гривны;
                    • ДТ Mustang: 108,90 гривны;
                      • ДТ Евро-5: 105,90 гривны;
                        • газ: 63,50 гривны. 

                          Сеть АЗС SOCAR:

                          • бензин NANO 100: 103,00 гривны (-1 гривна);
                            • бензин NANO 95: 95,90 гривны (-1 гривна);
                              • бензин А-95: 92,90 гривны (-1 гривна);
                                • ДТ NANO: 107,00 гривны (-1 гривна);
                                  • газ: 62,90 гривны (+1 гривна). 

                                    Напомним 

                                    Усилия Америки по снижению цен на дизельное топливо позволили россии удвоить свой экспорт этого топлива в прошлом месяце, хотя ни одна из партий, появившихся в результате решения президента США Дональда Трампа отменить топливные санкции против москвы, не достигла США.  

                                    Павел Башинский

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