СБУ допросила двух граждан Китая, захваченных в плен в Донецкой области. Они рассказали, как их завербовали в армию рф и о первом боевом задании.
Евросоюз вероятно прекратит действие антикризисных мер для экономики Украины 5 июня. Причиной стали протесты фермеров и правительств ряда стран ЕС из-за наплыва дешевой украинской продукции.
В течение 9 апреля на фронте зафиксировано 111 боевых столкновений, 26 из которых на Покровском направлении и 21 - на Лиманском. Враг нанес 62 авиаудара и совершил почти 5000 обстрелов.
Президент Украины заявил, что более 150 граждан Китая воюют против Украины в составе российской армии. Один из пленных китайцев рассказал, что украинский военный спас ему жизнь.
Чехия передала Украине последние пригодные к использованию танки Т-72M1 в конце марта – начале апреля. Чешская армия полностью перешла на немецкие Leopard.
В Одесском ТЦК опровергли информацию о смерти сотрудника от передозировки наркотиками. Причиной назван отек головного мозга, как следствие старой травмы.
Президент Украины заявил, что Киев готов купить у США крупный пакет вооружений. Перечень необходимого вооружения уже передан американской стороне.
Зеленский заявил, что на встрече "Рамштайн" приоритетом будет ПВО, особенно противоракетная оборона. Украине нужно как минимум 10 систем Patriot для защиты от российских баллистических ракет.
Украина ведет переговоры с США по соглашению о полезных ископаемых, но имеет "красные линии". Условия включают Конституцию, курс в ЕС и международное право, подчеркнул Шмыгаль.
Украина по дипломатическим каналам доведет информацию Китаю об участии их граждан в войне на стороне рф. СБУ уже проводит процессуальные действия с пленными китайцами.
В резолюции ПАСЕ подчеркнуто, что соглашение между Киевом и Вашингтоном по ресурсам должно соответствовать курсу евроинтеграции. Любое соглашение не должно нарушать экономического суверенитета Украины.
ПАСЕ приняла резолюцию об ответственности россии за агрессию, включая создание спецтрибунала и компенсации. Также призывает к усилению санкций против рф и ее пособников.
Украина и Япония подписали соглашение о выделении 58 млн долларов на гуманитарное разминирование, энергетику и восстановление инфраструктуры. Япония уже предоставила Украине 12 млрд долларов помощи.
Украине удалось вернуть 1275 детей из россии и оккупированных территорий. Омбудсман Лубинец заявил, что рф понимает только язык силы и совершает геноцид.
Донецкий "Шахтер" объявил о подписании кота Степана, который будет выступать под номером 7. Вместе с клубом кот начал сбор средств на М113 для 3 ОШБр.
В Дубно дети повредили фонари возле памятника погибшим в Афганистане. Родители хулиганов возместили ущерб и получили админпротоколы.
Апрельские заморозки могут негативно повлиять на урожай плодовых деревьев, особенно абрикос, по всей Украине. Больше всего пострадать могут Киевская, Харьковская и Закарпатская области.
Роман Насиров, обвиняемый в злоупотреблениях, мобилизовался в ВСУ. Адвокат подал копию приказа о зачислении Насирова в воинскую часть.
Украина ожидает продления соглашения с ЕС о грузовых перевозках автотранспортом до конца 2025 года. Благодаря соглашению, украинским перевозчикам не потребуются дополнительные разрешения.
ЕС перечислил Украине еще 1 млрд евро в рамках инициативы G7 ERA. В целом, с начала года Украина получила 5 млрд евро, а до конца года ожидается еще 13 млрд евро.
ВАКС частично удовлетворил иск САП и конфисковал у семьи харьковского правоохранителя люксовый автомобиль Lexus LX 450D и более 4 млн грн необоснованных активов.
10 апреля в Украине ожидается ухудшение погодных условий, в частности сильный ветер, снег, гололедица и метели. Спасатели призывают водителей и пешеходов быть осторожными.
СБУ разоблачила военнослужащего, который работал на ГРУ и корректировал ракетные удары по позициям ВСУ. Предателя задержали, когда он готовил отчет для российского куратора.
Правоохранители завершили следствие по делу бывшего руководителя МВД, подозреваемого в злоупотреблениях при закупке оборудования. Ущерб государству оценивается более чем в 16 млн гривен.
В Украине повреждены 62 объекта Укрэнерго из 95 из-за российских обстрелов. Потеряно более 150 трансформаторов из 240, но уже восстановлено более 100 единиц.
С начала суток произошло 54 боевых столкновения, на Лиманском направлении – 10 атак, на Покровском – 12. Украинские защитники отбили многочисленные попытки врага продвинуться вперед.
ХДС/ХСС и СДПГ сформировали коалицию, представив соглашение с планами по миграции, гражданству и экономике. Мерц обещает сильное правительство и поддержку Украине.
В деле об утечке данных в АРМА следует проверить не только подозреваемую, но и всю вертикаль до руководства. Вероятно, чиновница действовала по указанию мониторить судебный реестр.
В марте 2025 года инфляция составила 1,5%, с начала года – 3,5%. Больше всего выросли цены на яйца (18%), одежду, обувь (13%), фрукты (до 6,6%).
Алексей Брехт заявил, что первые объекты новой генерации будут построены уже следующей зимой.