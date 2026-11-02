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В отношении фигуранта дела "Карфаген" Кропивы начато уголовное производство по результатам служебного расследования

Киев • УНН

 • 658 просмотра

После служебной проверки Кропиву обвиняют в нецелевом использовании автомобиля и отсутствии на рабочем месте. Дело расследует ГБР.

В отношении фигуранта дела "Карфаген" Кропивы начато уголовное производство по результатам служебного расследования
Сергей Кропива

В отношении бывшего заместителя начальника Департамента международного сотрудничества Офиса Генерального прокурора Сергея Кропивы начато еще одно уголовное производство по результатам служебной проверки. Об этом исполняющий обязанности генерального прокурора Антон Ковальский рассказал во время общения с журналистами, передает корреспондент УНН

По словам Ковальского, во время служебной проверки были выявлены факты нарушения Закона Украины «О прокуратуре», в частности Сергеем Кропивой. По результатам проверки сегодня, 2 ноября, было зарегистрировано уголовное производство. 

Отдельно мной зарегистрировано уголовное производство, и поручено Государственному бюро расследований расследование фактов, выявленных во время служебного расследования. Речь идет об использовании служебных транспортных средств не по назначению, отсутствии на рабочем месте, а нахождении в Буковеле, хотя в это время он отмечался в табеле и ему за это выплачивали деньги 

— сообщил Ковальский. 

Уголовное производство открыто по ч. 4 ст. 191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенное в условиях действия военного положения) и ч. 1 ст. 366 (служебный подлог). 

Результаты служебного расследования также будут переданы на рассмотрение Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров, которая будет принимать решение об увольнении Кропивы из органов прокуратуры. 

Операция «Карфаген»

4 сентября НАБУ и САП объявили о первых результатах операции «Карфаген», в рамках которой, по данным следствия, была разоблачена преступная организация, которую возглавлял должностное лицо Офиса Генерального прокурора. По данным следователей, участники этой организации «крышевали» сети мошеннических кол-центров и легализовывали имущество, полученное преступным путем. 

Впоследствии стало известно, что речь идет о заместителе начальника департамента международного сотрудничества Офиса генпрокурора Сергее Кропиве. По данным следствия, в середине 2025 года он создал и возглавил ее из руководящих структурных подразделений Офиса Генпрокурора и якобы привлек в ее состав работников прокуратуры и приближенных лиц.

В НАБУ и САП утверждают, что участники организации систематически получали неправомерную выгоду за то, чтобы не препятствовать деятельности так называемых кол-центров, которые занимались мошенничеством в отношении граждан Украины и иностранцев.

По версии следствия, полученные средства легализовывали путем приобретения недвижимости, драгоценностей и другого ценного имущества на сумму более 20 миллионов гривен. Еще более 10 миллионов гривен участники организации, вероятно, разместили на счетах близких лиц, выдавая эти деньги за доходы от предпринимательской деятельности.

В ОГП заявили о проведении служебной проверки, а все лица, в отношении которых проводится проверка, отстранены от исполнения служебных обязанностей на время досудебного расследования.

Ковальский взялся за кадровые перестановки в прокуратуре: кто лишился должностей и какие проверки продолжаются09.10.26, 11:15 • 4244 просмотра

В воскресенье, 6 сентября, ВАКС принял решение о содержании Кропивы под стражей с альтернативой в виде залога в размере 120 миллионов гривен. Впоследствии суд уменьшил размер залога до 93 млн грн. 

7 сентября суд также избрал меры пресечения сожительнице Кропивы Елизавете Ивахненко и его водителю Сергею Куцему.

8 сентября ВАКС взял под стражу адвоката Александра Дидича — родственника и доверенное лицо должностного лица Офиса генпрокурора Сергея Кропивы.

Тогдашний Генпрокурор Руслан Кравченко отрицал свою причастность к преступным схемам, но подал в отставку. 15 сентября парламент освободил Кравченко от должности. 

17 сентября Президент Украины Владимир Зеленский  назначил Антона Ковальского исполняющим обязанности генпрокурора. До этого он возглавлял Хмельницкую областную прокуратуру. Одним из первых решений Ковальского стала ликвидация должности заместителя  начальника Департамента международного сотрудничества, которую занимал Кропива.

Елена Архипова

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