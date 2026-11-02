Щодо фігуранта справи “Карфаген” Кропиви розпочато кримінальне провадження за результатами службового розслідування

Сергій Кропива

Щодо колишнього заступника начальника Департаменту міжнародного співробітництва Офісу Генерального прокурора Сергія Кропиви розпочато ще одне кримінальне провадження за результатами службової перевірки. Про це виконувач обовʼязків генерального прокурора Антон Ковальський розповів під час спілкування з журналістами, передає кореспондент УНН.

За словами Ковальського, під час службової перевірки були виявлені факти порушення Закону України "Про прокуратуру", зокрема Сергієм Кропивою. За результатами перевірки сьогодні, 2 листопада, було зареєстроване кримінальне провадження.

Окремо мною зареєстроване кримінальне провадження, і доручено розслідування Державному бюро розслідувань фактів, виявлених під час службового розслідування. Мова йде про використання службових транспортних засобів не за призначенням, неперебування на робочому місці, а перебування в Буковелі, хоча в цей час він табелювався і за це йому платили кошти – повідомив Ковальський.

Кримінальне провадження відкрите за ч.4 ст. 191 ККУ (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем вчинене в умовах дії воєнного стану та ч.1 ст. 366 (службове підроблення).

Результати службового розслідування також будуть передані на розгляд Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів, яка ухвалюватиме рішення щодо звільнення Кропиви з лав органів прокуратури.

Операція "Карфаген"

4 вересня НАБУ та САП оголосили про перші результати операції "Карфаген" в рамках якої, за даними слідства, було викрито злочинну організацію, яку очолював посадовець Офісу Генерального прокурора. За даними слідчих, учасники цієї організації "кришували" мережі шахрайських кол-центрів та легалізували майно отримане злочинним шляхом.

Згодом стало відомо, що мова йде про заступника начальника департаменту міжнародного співробітництва Офісу генпрокурора Сергія Кропиву. За даними слідства, у середині 2025 року він створив та очолив із керівних структурних підрозділів Офісу Генпрокурора та нібито залучив до його складу працівників прокуратури та наближених осіб.

У НАБУ і САП стверджують, що учасники організації систематично отримували неправомірну вигоду за те, щоб не перешкоджати діяльності так званих кол-центрів, які займалися шахрайством щодо громадян України та іноземців.

За версією слідства, отримані кошти легалізовували через придбання нерухомості, коштовностей та іншого цінного майна на понад 20 мільйонів гривень. Ще понад 10 мільйонів гривень учасники організації, ймовірно, розмістили на рахунках близьких осіб, видаючи ці гроші за доходи від підприємницької діяльності.

В ОГП заявили про проведення службової перевірки, а всі особи, які проходять перевірку відсторонені від виконання службових обов'язків на час досудового розслідування.

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У неділю, 6 вересня, ВАКС ухвалив рішення про тримання Кропиви під вартою з альтернативою 120 мільйонів гривень застави. Згодом суд зменшив розмір застави до 93 млн грн.

7 вересня суд також обрав запобіжні заходи співмешканці Кропиви, Єлизаветі Івахненко, та його водію Сергію Куцому.

8 вересня ВАКС узяв під варту адвоката Олександра Дидича — родича та довірену особу посадовця Офісу генпрокурора Сергія Кропиви.

Тодішній Генпрокурор Руслан Кравченко заперечив свою причетність до злочинних схем, але подав у відставку. 15 вересня парламент звільнив Кравченка з посади.

17 вересня Президент України Володимир Зеленський призначив Антона Ковальського виконувачем обов'язків генпрокурора. До цього він очолював Хмельницьку облпрокуратуру. Одним з перших рішень Ковальського стала ліквідація посади заступника начальника Департаменту міжнародного співробітництва, яку обіймав Кропива.