Гортензія здатна пережити сильні морози, проте неправильна підготовка до зими може позбавити її цвітіння наступного року. Одні сорти потребують ретельного укриття, інші добре зимують без додаткового захисту.

УНН розповідає, коли вкривати гортензії в Україні, які матеріали для цього обрати та яких помилок варто уникати.

Наприкінці листопада українські садівники завершують підготовку декоративних рослин до зимових холодів. Особливої уваги потребують гортензії, які прикрашають сади великими білими, рожевими, блакитними та фіолетовими суцвіттями. Попри поширену думку, далеко не всі ці рослини однаково чутливі до морозів. Деякі види здатні зимувати без укриття навіть за значного похолодання, тоді як інші ризикують втратити квіткові бруньки. Саме тому перед утепленням важливо визначити вид гортензії та врахувати особливості погоди у своєму регіоні.

Коли потрібно вкривати гортензію на зиму в Україні

Головне правило підготовки гортензії до зими — орієнтуватися на температуру повітря, стан рослини та прогноз погоди. Важливе значення мають також вітер, наявність снігового покриву й розташування ділянки.

У більшості регіонів України до укриття чутливих сортів беруться наприкінці жовтня або протягом листопада. На півночі та сході України підготовка може розпочинатися раніше, ніж у південних областях.

Однак остаточно утеплювати кущі варто після завершення активної вегетації, опадання листя та встановлення стійкого похолодання. Фахівці українського розсадника "Сад Полтави" радять не поспішати з укриттям після перших заморозків. За їхніми рекомендаціями, захист крупнолистих гортензій доцільно встановлювати, коли температура стабільно знижується приблизно до мінус 5 градусів. Адже занадто раннє укриття за теплої та вологої погоди може призвести до накопичення конденсату, випрівання пагонів і розвитку грибкових захворювань.

Водночас й затягувати із захистом теплолюбних сортів до настання сильних морозів також небезпечно.

Які види гортензії потрібно вкривати, а які можуть зимувати без захисту

Потреба в зимовому укритті насамперед залежить від виду гортензії.

Крупнолиста гортензія вважається однією з найчутливішиз до зимових холодів. Більшість її традиційних сортів формують квіткові бруньки на пагонах попереднього року. Через морози кущ може втратити ці бруньки, навіть якщо його коренева система та основні гілки залишаться живими. У результаті навесні рослина активно нарощуватиме листя, але влітку не зацвіте.

Волотиста гортензія відзначається значно вищою морозостійкістю. Вона утворює суцвіття на пагонах поточного року, тому дорослі кущі зазвичай добре зимують без повного укриття. Молоді рослини варто додатково захищати мульчею.

Деревоподібна гортензія також формує квіти на нових пагонах і переважно добре переносить холод. У більшості випадків достатньо замульчувати прикореневу зону, особливо якщо кущ висадили нещодавно.

Саме різниця між цвітінням на старих і нових пагонах пояснює, чому одні гортензії після суворої зими рясно цвітуть, а інші залишаються без суцвіть. Водночас існують ремонтантні сорти крупнолистої гортензії, здатні цвісти і на нових пагонах.

Чим найкраще вкривати гортензію на зиму

Для захисту гортензій використовують матеріали, які допомагають зменшити вплив морозів, вітру та різких температурних коливань.

Найпоширеніші варіанти:

● біле агроволокно. Використовується для захисту надземної частини куща. Матеріал пропускає повітря, але важливо, щоб під ним не накопичувалася надмірна волога;

● соснова кора. Підходить для мульчування прикореневої зони та допомагає зменшити коливання температури ґрунту;

● хвоя. Можна використовувати як додатковий захисний шар навколо основи рослини;

● сухе здорове листя. Слугує утеплювачем усередині захисного каркаса. Важливо, щоб воно не було уражене хворобами;

● ялинове або соснове гілля. Допомагає відокремити пригнуті пагони від вологого ґрунту;

● дерев'яні або металеві каркаси. Створюють основу для укриття та допомагають уникнути пошкодження гілок під вагою матеріалів.

Особливо обережно слід використовувати поліетиленову плівку. Герметично обмотувати нею кущ не рекомендують, оскільки під час відлиг усередині може накопичуватися конденсат.

Досвідчені квітникарі серед способів зимового захисту крупнолистої гортензії називають також встановлення сітчастого циліндра навколо рослини з подальшим заповненням його опалим листям. Такий утеплювач може допомогти зберегти квіткові бруньки.

Як правильно вкрити гортензію: покрокова інструкція

Перш ніж розпочинати утеплення, потрібно переконатися, що обраний сорт справді потребує повного укриття.

Перший крок після цього — очищення ділянки. Навколо куща прибирають хворе листя, пошкоджені рослинні залишки та сміття, які можуть стати джерелом інфекцій.

Другий крок — мульчування. Прикореневу зону вкривають сосновою корою, хвоєю або компостом. Орієнтовна товщина захисного шару становить 5–10 сантиметрів. Мульчу не слід щільно притискати до стебел.

Третій крок — підготовка пагонів. За необхідності гілки обережно зв'язують або пригинають до землі. Під них можна підкласти дошки чи хвойне гілля. Якщо пагони вже здерев'яніли та погано згинаються, примусово пригинати їх не варто.

Четвертий крок — встановлення каркаса. Навколо куща розміщують опори або металеву сітку, залишаючи простір між конструкцією та гілками.

П'ятий крок — утеплення. За потреби всередину каркаса додають сухе здорове листя. Воно має захищати пагони, але не створювати щільну вологу масу.

Шостий крок — зовнішнє укриття. Конструкцію накривають білим агроволокном і надійно закріплюють від вітру. Під час тривалих відлиг необхідно контролювати вологість та забезпечувати провітрювання.

Особливу увагу варто приділяти молодим рослинам, висадженим протягом поточного сезону. Їхня коренева система ще розвивається, тому вони можуть бути вразливішими до несприятливих погодних умов.

Чи потрібно обрізати гортензію перед зимівлею

Осіння обрізка — одна з найпоширеніших причин відсутності цвітіння наступного сезону. Насамперед це стосується крупнолистої гортензії. Оскільки багато її сортів закладають квіткові бруньки на торішніх пагонах, сильне вкорочення гілок восени може позбавити рослину майбутніх суцвіть. Королівське садівниче товариство Великої Британії (RHS) рекомендує залишати відцвілі суцвіття крупнолистих гортензій на зиму. Вони забезпечують додатковий захист ніжних бруньок від заморозків.

Натомість волотисту та деревоподібну гортензії зазвичай обрізають наприкінці зими або ранньою весною, до початку активного росту.

Найпоширеніші помилки під час укриття гортензії

Навіть ретельно підготовлений кущ може постраждати через неправильний зимовий догляд.

Одна з головних помилок, якої арипускаються досить частр, — надто раннє укриття. Якщо на вулиці ще тепло, під захисними матеріалами можуть створюватися сприятливі умови для накопичення вологи та розвитку грибкових хвороб. Не менш небезпечне використання мокрого листя, герметичної поліетиленової плівки та матеріалів, які не забезпечують належної вентиляції.

Ще одна поширена помилка — однаковий догляд за всіма видами гортензій. Наприклад, дорослій волотистій гортензії часто не потрібне повне укриття, тоді як крупнолиста без захисту може втратити квіткові бруньки.

Також садівникам не рекомендують надмірно обрізати кущі восени, ігнорувати особливості сорту або знімати укриття відразу після першого весняного потепління.

Коли знімати укриття з гортензії навесні

Навесні захисні матеріали потрібно прибирати поступово, орієнтуючись на температуру повітря та прогноз погоди.

Під час тривалого потепління рослинам необхідно забезпечувати провітрювання, щоб уникнути накопичення вологи. Однак повністю відкривати крупнолисту гортензію до завершення періоду небезпечних заморозків не варто. Особливо вразливі у цей період бруньки, які вже почали розвиватися. Різке похолодання здатне пошкодити їх навіть тоді, коли рослина успішно пережила зиму.

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