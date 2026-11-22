Польща очікує посилення підтримки НАТО після вторгнення російських ракет і дрона. Пропозиції представлять 23 листопада під час позачергового засідання Північноатлантичної ради у Брюсселі, повідомляє RMF24, передає УНН.

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Віцепрем'єр-міністр та міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що Варшава розраховує на суттєве посилення оборонних можливостей завдяки підтримці союзників по Північноатлантичному альянсу. За його словами, відповідні заходи мають бути спрямовані насамперед на зміцнення безпеки східного кордону країни, який опинився під загрозою внаслідок російських повітряних атак проти України.

Найближчим часом ми отримаємо від союзників по НАТО потужну підтримку, яка зміцнить захист нашого східного кордону! У понеділок у штаб-квартирі НАТО відбудеться позачергове засідання Північноатлантичної ради, на якому ми представимо конкретні пропозиції та визначимо нові можливості для дій - заявив Косіняк-Камиш.

Очільник польського оборонного відомства також повідомив, що 21 листопада провів переговори з Верховним головнокомандувачем Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі генералом Алексусом Гринкевичем. Сторони обговорили деталі можливих заходів для зміцнення оборони Польщі. Крім того, міністр подякував генеральному секретарю НАТО Марку Рютте за заявлену підтримку Варшави.

Які пропозиції Польща представить НАТО

Відомо, що позачергове засідання Північноатлантичної ради відбудеться 23 листопада у штаб-квартирі Альянсу в Брюсселі. Польську делегацію представлятиме заступник міністра національної оборони Павел Залевський.

Як повідомив Залевський в інтерв'ю RMF FM, польська сторона планує зосередитися на трьох ключових питаннях, пов'язаних із нещодавнім порушенням повітряного простору країни.

Насамперед Варшава має намір представити союзникам власну оцінку обставин інциденту та пояснити, чому російські повітряні об'єкти змогли перетнути польський кордон. Другим питанням стане отримання чіткого підтвердження політичної підтримки та солідарності з боку всіх держав НАТО. Третій напрям передбачає представлення конкретних пропозицій щодо посилення протиповітряної оборони східного флангу Альянсу.

Я говоритиму про дуже конкретні речі - зазначив заступник міністра оборони Польщі.

Водночас Залевський відмовився розкривати технічні подробиці майбутніх пропозицій, пояснивши, що такі питання не можуть обговорюватися публічно.

При цьому Польща наразі не планує ініціювати консультації відповідно до статті 4 Північноатлантичного договору, яка передбачає проведення консультацій між союзниками у разі загрози територіальній цілісності, політичній незалежності або безпеці однієї з держав-членів. За словами Залевського, необхідності застосовувати цей механізм немає, оскільки НАТО вже здійснює заходи для захисту східного флангу.

Очікується, що після завершення засідання його результати представить генеральний секретар НАТО Марк Рютте. Водночас польська сторона не розраховує на ухвалення окремого спільного комюніке.

російські ракети та безпілотник порушили повітряний простір Польщі

Причиною скликання позачергового засідання стали події 20 листопада, коли під час масштабної російської атаки проти України три повітряні об'єкти перетнули кордон Польщі.

За інформацією польських органів влади, йдеться про дві ракети та, ймовірно, реактивний безпілотник. Об'єкти впали у трьох населених пунктах на південному сході країни. Зокрема, у Новому-Липовці Люблінського воєводства було виявлено російську крилату ракету Х-101. Поблизу міста Рудник-над-Саном у Підкарпатському воєводстві, за попередніми даними, впала ще одна ракета. У населеному пункті Молодич того самого воєводства виявили уламки об'єкта, який попередньо ідентифікували як реактивний безпілотник. За даними польських служб, унаслідок інцидентів ніхто не постраждав, значних руйнувань також не зафіксували.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск підтвердив російське походження об'єктів та припустив, що порушення повітряного простору могло бути навмисною провокацією москви.

Те, що сталося сьогодні, - черговий прояв російської ескалації. російські об'єкти порушили повітряний простір Польщі та впали на польську територію - заявив Туск 20 листопада.

Особливу увагу польської влади привернуло те, що один із російських об'єктів упав неподалік району проведення військових навчань за участю держав так званої Коаліції охочих. Глава польського уряду не виключив можливого зв'язку між цими подіями. Водночас офіційно такий зв'язок поки не встановлений.

У НАТО пообіцяли захищати кожен сантиметр польської території

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте під час перебування у Варшаві 21 листопада запевнив польське керівництво у готовності Альянсу гарантувати безпеку держави.

Я гарантую, що НАТО захищатиме кожен сантиметр польської території - наголосив Рютте.

За словами генсека, після порушення повітряного простору необхідно ретельно встановити всі обставини інциденту та оцінити потенційні загрози для оборонної системи Альянсу. Він повідомив, що Верховний головнокомандувач сил НАТО в Європі генерал Алексус Гринкевич має визначити, чи існують вразливості у системі стримування та оборони, і за необхідності - запропонувати відповідні зміни.

Рютте також підтвердив контакти з польським прем'єр-міністром та президентом щодо ситуації, яка виникла після російської атаки.

НАТО вже проводить операцію із захисту східного флангу

Додаткові заходи безпеки можуть бути пов'язані з розширенням операції НАТО Eastern Sentry ("Східний вартовий"), яку Альянс розпочав у вересні 2025 року після попередніх порушень польського повітряного простору російськими безпілотниками. Операція передбачає посилення військової присутності та оборонних можливостей НАТО на східному фланзі, зокрема завдяки залученню авіації, систем протиповітряної оборони, засобів спостереження та новітніх технологій протидії безпілотникам.

Довідково

Північноатлантична рада - головний орган ухвалення рішень НАТО. До її складу входять представники всіх держав-членів Альянсу, які узгоджують спільні політичні та безпекові рішення.

Рютте заявив, що НАТО захищатиме кожен сантиметр території Польщі