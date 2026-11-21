Понад 15 км під землею майже лежачи – CNN показав унікальну операцію українських військових під Куп'янськом
Київ • УНН
Нацгвардійці провели операцію «Велес» під Куп’янськом, подолали газопроводом понад 15 км і взяли в полон понад 30 росіян. Маршрут противника заблокували.
Американський телеканал CNN показав кадри підземної операції "Велес", під час якої українські нацгвардійці подолали понад 15 км газопроводом поблизу Куп'янська на Харківщині. У результаті військові взяли в полон понад 30 росіян та заблокували маршрут, яким противник намагався обійти українські позиції. Про це повідомляє CNN, пише УНН.
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Операцію українські захисники готували протягом кількох місяців. Особливу увагу приділили тренуванням у замкненому просторі, адже бійцям належало подолати значну відстань усередині вузької труби.
Для підготовки військовослужбовці тренувалися в шахтах, де відпрацьовували пересування в обмежених умовах.
Як українські бійці провели операцію "Велес"
Під час виконання завдання нацгвардійцям довелося долати понад 15 км газопроводом, пересуваючись практично лежачи через обмежений простір усередині конструкції.
Попри складні умови, військові змогли виконати поставлене завдання та захопити в полон понад 30 російських військовослужбовців
Крім того, операція дозволила перекрити маршрут, який росіяни використовували для спроб обходу українських оборонних позицій.
CNN оприлюднив кадри операції, продемонструвавши один із незвичайних способів ведення бойових дій на Куп'янському напрямку.
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