Американский телеканал CNN показал кадры подземной операции «Велес», во время которой украинские нацгвардейцы преодолели более 15 км по газопроводу вблизи Купянска в Харьковской области. В результате военные взяли в плен более 30 россиян и заблокировали маршрут, по которому противник пытался обойти украинские позиции. Об этом сообщает CNN, пишет УНН.

Детали

Операцию украинские защитники готовили в течение нескольких месяцев. Особое внимание уделили тренировкам в замкнутом пространстве, поскольку бойцам предстояло преодолеть значительное расстояние внутри узкой трубы.

Для подготовки военнослужащие тренировались в шахтах, где отрабатывали передвижение в ограниченных условиях.

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Во время выполнения задания нацгвардейцам пришлось преодолеть более 15 км по газопроводу, передвигаясь практически лёжа из-за ограниченного пространства внутри конструкции.

Несмотря на сложные условия, военные смогли выполнить поставленную задачу и взять в плен более 30 российских военнослужащих

Кроме того, операция позволила перекрыть маршрут, который россияне использовали для попыток обхода украинских оборонительных позиций.

CNN обнародовал кадры операции, продемонстрировав один из необычных способов ведения боевых действий на Купянском направлении.

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