Харьковская область

Главнокомандующий ВСУ Александр Сирский заявил, что наступление россии на Сумскую и Харьковскую области фактически уже началось. Количество наступательных действий противника увеличилось вдвое.
В ночь на 9 апреля Россия атаковала Украину 55 дронами, 32 из которых сбиты. Под ударом оказались Харьковская и Днепропетровская области, в Днепре 15 раненых.
В результате российских обстрелов Харьковской области ракетами, КАБами и дронами погиб человек, 8 ранены. В Высоком ракета попала в здание, в Токаревке погиб мужчина.
В Песочине Харьковской области произошел смертельный пожар в частном доме. Во время тушения огня спасатели обнаружили тела 43-летнего мужчины и трехлетнего ребенка.
Около 23 часов вражеские войска обстреляли населенный пункт Бабаи. Сейчас информации о пострадавших нет, специалисты работают на месте обстрела.
В Белом Колодезе FPV-дрон преследовал авто патрульных. Полицейские успели выпрыгнуть из машины до удара, но получили контузии. Открыто уголовное производство.
Киевский апелляционный суд не изменил меру пресечения для экс-начальника ОТУ "Харьков" Юрия Галушкина. Его подозревают в провале обороны Харьковской области во время наступления россиян.
В результате обстрелов Константиновки Донецкой области погиб человек, двое ранены, среди них 9-летняя девочка. В городе повреждены дома, админздания и магазин.
В результате обстрелов Купянска повреждены многоэтажка и частные дома, есть раненые. Богодуховский район страдал от ударов КАБов и FPV-дронов, повреждены дома, есть пострадавшая.
В течение суток 6 апреля на фронте произошло 165 боевых столкновений. Враг нанес 23 ракетных и 90 авиаударов по позициям ВСУ и населенным пунктам.
Россияне сбросили управляемую авиабомбу на Харьковщину, в результате чего погиб человек, также есть раненые. Удар пришелся по селу Токаревка Вторая.
В Харьковской области задержали 53-летнего мужчину, который демонстрировал свой половой орган в пригородной электричке Харьков-Мерчик. Открыто уголовное производство по статье хулиганство.
За минувшие сутки на фронте произошло 145 боевых столкновений, больше всего атак россиян зафиксировано на Покровском и Лиманском направлениях. Силы обороны отбили многочисленные штурмы врага.
Кабмин выделяет 2 миллиарда гривен для 200 прифронтовых и приграничных громад в девяти областях Украины. Средства пойдут на нужды безопасности, восстановление и строительство укрытий.
В Украине некоторые регионы уже отключили отопление из-за потепления. Местные власти готовы возобновить теплоснабжение социальных объектов при ухудшении погоды.
Размер гранта увеличен до 300 тыс. грн за одно рабочее место и до 500 тыс. грн за два. Уже 25 тысяч предпринимателей получили гранты на 12 млрд грн.
Сегодня отмечаем важные даты: Международный день бездомных животных, Всемирный день моркови, День веб-мастера, День минной опасности и Всемирный день крысы.
Президент Украины посетил командный пункт в Сумской области, где заслушал доклад о ходе Курской операции. Обсудили защиту Сумской и Харьковской областей, потребности группировки и борьбу с вражескими БпЛА.
Вражеские беспилотники атаковали Малоданиловскую громаду в Харьковской области, вызвав возгорание. Информации о пострадавших пока нет, на месте работают службы.
Россияне не прекращают попытки установить понтонные переправы через реку Оскол в Харьковской области. Их цель – перебросить больше сил на западный берег.
В городе Изюм 50-летний мужчина нашел неизвестный предмет и начал его разбирать. В результате взрыва мужчина получил тяжелую травму и потерял правую кисть.
Ночью россия запустила по Украине 74 ударных БпЛА типа Shahed и имитаторы. Силы обороны сбили 41 беспилотник. В результате атаки пострадали Харьковская область, Донецкая область и Одесская область.
В Сумской области растет активность диверсионно-разведывательных групп, особенно в Краснопольской общине, граничащей с Харьковщиной. Враг пытается расширить зону нестабильности и проверить оборону.
В 2024 году больше всего уголовных правонарушений из-за пособничества государству-агрессору было зафиксировано в Киеве, Херсонской и Харьковской областях. Всего учтено 486 дел.
Пользователи сообщают о сбоях в работе Telegram. Чаще всего жалуются на проблемы с приложением и подключением к серверу.
В Харьковской области бойцы ВСУ дронами уничтожили танк Т-90М оккупантов, также поразили еще один танк. Экипажи полка "Ахиллес" уничтожили вражескую технику в районах Купянска и Двуречной.
Российские войска обстреляли из РСЗО жилой квартал Купянска, ранив 63-летнего мужчину и 35-летнюю женщину. Начато досудебное расследование военного преступления.
30 марта россияне сбросили управляемую авиабомбу на Купянск, Харьковская область. Повреждено много зданий, есть пострадавшая, под завалами могут быть люди.
российская армия сосредотачивает усилия на Покровском направлении, но украинская оборона срывает их планы. Враг пытается обойти город, однако несет существенные потери.
Российские войска пытаются расширить зону боевых действий в Харьковской области, в частности возле Липцов и Волчанска. Враг не достигает целей по захвату большей территории.