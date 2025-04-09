Харьковская область

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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 28448 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Новости по теме

Сырский: вражеское наступление на Сумскую и Харьковскую области, о котором говорил Зеленский, "фактически уже началось"

Главнокомандующий ВСУ Александр Сирский заявил, что наступление россии на Сумскую и Харьковскую области фактически уже началось. Количество наступательных действий противника увеличилось вдвое.

Война • 9 апреля, 06:56 • 10528 просмотра

Над Украиной за ночь сбили 32 из 55 вражеских дронов, 8 - не достигли целей

В ночь на 9 апреля Россия атаковала Украину 55 дронами, 32 из которых сбиты. Под ударом оказались Харьковская и Днепропетровская области, в Днепре 15 раненых.

Война • 9 апреля, 05:49 • 3906 просмотра

россия ударила баллистикой и КАБами по Харьковской области: есть погибшие и раненые

В результате российских обстрелов Харьковской области ракетами, КАБами и дронами погиб человек, 8 ранены. В Высоком ракета попала в здание, в Токаревке погиб мужчина.

Общество • 8 апреля, 07:30 • 7842 просмотра

В Харьковской области трагедия: в огне погибли мужчина и 3-летний ребенок

В Песочине Харьковской области произошел смертельный пожар в частном доме. Во время тушения огня спасатели обнаружили тела 43-летнего мужчины и трехлетнего ребенка.

Общество • 7 апреля, 23:27 • 31703 просмотра

Оккупанты обстреляли Харьковщину: информация уточняется

Около 23 часов вражеские войска обстреляли населенный пункт Бабаи. Сейчас информации о пострадавших нет, специалисты работают на месте обстрела.

Война • 7 апреля, 21:00 • 4794 просмотра

В Харьковской области дрон атаковал полицейских, есть пострадавшие

В Белом Колодезе FPV-дрон преследовал авто патрульных. Полицейские успели выпрыгнуть из машины до удара, но получили контузии. Открыто уголовное производство.

Война • 7 апреля, 17:10 • 13725 просмотра

Провал обороны Харьковщины: генерала Галушкина оставили под стражей

Киевский апелляционный суд не изменил меру пресечения для экс-начальника ОТУ "Харьков" Юрия Галушкина. Его подозревают в провале обороны Харьковской области во время наступления россиян.

Война • 7 апреля, 13:57 • 10914 просмотра

Оккупанты обстреляли Константиновку: есть погибший и раненые, среди них ребенок

В результате обстрелов Константиновки Донецкой области погиб человек, двое ранены, среди них 9-летняя девочка. В городе повреждены дома, админздания и магазин.

Война • 7 апреля, 13:12 • 8139 просмотра

Купянск с утра обстреливает враг: двое пострадавших

В результате обстрелов Купянска повреждены многоэтажка и частные дома, есть раненые. Богодуховский район страдал от ударов КАБов и FPV-дронов, повреждены дома, есть пострадавшая.

Война • 7 апреля, 05:58 • 4167 просмотра

За сутки на фронте произошло 165 боевых столкновений: карты Генштаба ВСУ

В течение суток 6 апреля на фронте произошло 165 боевых столкновений. Враг нанес 23 ракетных и 90 авиаударов по позициям ВСУ и населенным пунктам.

Война • 7 апреля, 05:42 • 4637 просмотра

Враг ударил КАБом по Харьковской области: один человек погиб, есть пострадавшие

Россияне сбросили управляемую авиабомбу на Харьковщину, в результате чего погиб человек, также есть раненые. Удар пришелся по селу Токаревка Вторая.

Война • 7 апреля, 04:46 • 5671 просмотра

В Харьковской области мужчина показывал половой орган в электричке: его поймали

В Харьковской области задержали 53-летнего мужчину, который демонстрировал свой половой орган в пригородной электричке Харьков-Мерчик. Открыто уголовное производство по статье хулиганство.

Криминал и ЧП • 6 апреля, 08:27 • 14759 просмотра

На фронте за сутки 145 боестолкновений, половина произошла на двух направлениях: карты Генштаба ВСУ

За минувшие сутки на фронте произошло 145 боевых столкновений, больше всего атак россиян зафиксировано на Покровском и Лиманском направлениях. Силы обороны отбили многочисленные штурмы врага.

Война • 5 апреля, 07:27 • 13000 просмотра

Уже согласовали параметры поддержки: Зеленский заявил, что на поддержку 200 прифронтовых громад выделят 2 млрд гривен

Кабмин выделяет 2 миллиарда гривен для 200 прифронтовых и приграничных громад в девяти областях Украины. Средства пойдут на нужды безопасности, восстановление и строительство укрытий.

Война • 4 апреля, 19:53 • 6446 просмотра

Потепление в Украине: в каких регионах уже завершился отопительный сезон

В Украине некоторые регионы уже отключили отопление из-за потепления. Местные власти готовы возобновить теплоснабжение социальных объектов при ухудшении погоды.

Общество • 4 апреля, 15:00 • 12430 просмотра

Правительство удвоило гранты "єРобота" для бизнеса в прифронтовых регионах

Размер гранта увеличен до 300 тыс. грн за одно рабочее место и до 500 тыс. грн за два. Уже 25 тысяч предпринимателей получили гранты на 12 млрд грн.

Общество • 4 апреля, 11:36 • 8223 просмотра

Международный день бездомных животных, Всемирный день моркови: что еще отмечают 4 апреля

Сегодня отмечаем важные даты: Международный день бездомных животных, Всемирный день моркови, День веб-мастера, День минной опасности и Всемирный день крысы.

Общество • 4 апреля, 03:30 • 3091 просмотра

Очень важные шаги и очень важная операция: Зеленский заслушал доклад о ходе событий на границе с Сумщиной

Президент Украины посетил командный пункт в Сумской области, где заслушал доклад о ходе Курской операции. Обсудили защиту Сумской и Харьковской областей, потребности группировки и борьбу с вражескими БпЛА.

Война • 3 апреля, 17:34 • 14330 просмотра

В Харьковской области дроны атаковали Малоданиловскую громаду: что известно

Вражеские беспилотники атаковали Малоданиловскую громаду в Харьковской области, вызвав возгорание. Информации о пострадавших пока нет, на месте работают службы.

Война • 2 апреля, 19:41 • 12832 просмотра

Оккупанты постоянно пытаются установить переправу через реку Оскол в Харьковской области - Трегубов

Россияне не прекращают попытки установить понтонные переправы через реку Оскол в Харьковской области. Их цель – перебросить больше сил на западный берег.

Война • 2 апреля, 13:10 • 20314 просмотра

В Харьковской области у мужчины в руках сдетонировало взрывное устройство

В городе Изюм 50-летний мужчина нашел неизвестный предмет и начал его разбирать. В результате взрыва мужчина получил тяжелую травму и потерял правую кисть.

Общество • 2 апреля, 07:31 • 10041 просмотра

россия ночью снова атаковала Украину "шахедами": 41 из 74 сбито, 20 - не достигли целей

Ночью россия запустила по Украине 74 ударных БпЛА типа Shahed и имитаторы. Силы обороны сбили 41 беспилотник. В результате атаки пострадали Харьковская область, Донецкая область и Одесская область.

Война • 2 апреля, 06:15 • 7200 просмотра

В Сумской области фиксируют увеличение активности диверсионно-разведывательных групп

В Сумской области растет активность диверсионно-разведывательных групп, особенно в Краснопольской общине, граничащей с Харьковщиной. Враг пытается расширить зону нестабильности и проверить оборону.

Война • 1 апреля, 19:33 • 10958 просмотра
Эксклюзив

Пособничество рф: прокуратура назвала регионы-лидеры по количеству преступлений

В 2024 году больше всего уголовных правонарушений из-за пособничества государству-агрессору было зафиксировано в Киеве, Херсонской и Харьковской областях. Всего учтено 486 дел.

Война • 1 апреля, 10:23 • 203958 просмотра

У пользователей возникают проблемы с работой Telegram: на что жалуются

Пользователи сообщают о сбоях в работе Telegram. Чаще всего жалуются на проблемы с приложением и подключением к серверу.

Общество • 1 апреля, 07:14 • 18540 просмотра

Бойцы ВСУ показали эффектное уничтожение дронами российского танка Т-90М в Харьковской области

В Харьковской области бойцы ВСУ дронами уничтожили танк Т-90М оккупантов, также поразили еще один танк. Экипажи полка "Ахиллес" уничтожили вражескую технику в районах Купянска и Двуречной.

Война • 1 апреля, 02:12 • 11561 просмотра

В результате вражеского удара по Купянску ранены мужчина и женщина: прокуратура начала расследование

Российские войска обстреляли из РСЗО жилой квартал Купянска, ранив 63-летнего мужчину и 35-летнюю женщину. Начато досудебное расследование военного преступления.

Общество • 31 марта, 12:52 • 26419 просмотра

Враг ударил КАБом по Купянску: пострадала женщина, разрушены жилые дома

30 марта россияне сбросили управляемую авиабомбу на Купянск, Харьковская область. Повреждено много зданий, есть пострадавшая, под завалами могут быть люди.

Война • 30 марта, 16:17 • 56562 просмотра

россия стремится захватить Покровск, но несет значительные потери

российская армия сосредотачивает усилия на Покровском направлении, но украинская оборона срывает их планы. Враг пытается обойти город, однако несет существенные потери.

Война • 30 марта, 02:54 • 19986 просмотра

армия рф пытается расширить зону боев в Харьковской области — ГПСУ

Российские войска пытаются расширить зону боевых действий в Харьковской области, в частности возле Липцов и Волчанска. Враг не достигает целей по захвату большей территории.

Война • 30 марта, 01:39 • 15437 просмотра