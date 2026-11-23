Фото: Telegram-канал Владимира Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский провел важное совещание по защите нашей энергетики - определили ключевые потребности на ближайшие недели, а также ряд решений для Киева, передает УНН.

Важное совещание по защите нашей энергетики. Мы определили ключевые потребности на ближайшие недели: необходимые регуляторные и административные решения, привлечение ресурсов, поставки оборудования, некоторые кадровые вопросы. Максимально объединяем возможности правительства, государственных энергетических компаний и частного энергетического сектора. Спасибо специалистам Укрэнерго и ДТЭК за скоординированную работу - сообщил Зеленский.

По его словам, глава правительства Сергей Корецкий и министр энергетики Денис Шмыгаль доложили о сроках восстановления электроснабжения в Одессе и области, в Запорожье и области, на Харьковщине, Полтавщине, Сумщине. Отдельно обсудили ситуацию и вызовы на Днепровщине. Определили шаги, которые необходимо реализовать. Детали сейчас непубличны из-за постоянных российских ударов и откровенной охоты россиян за каждым нашим техническим решением в энергосистеме, которое реально помогает.

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Кроме того, гендиректор ДТЭК Максим Тимченко предложил ряд решений для Киева: в сфере энергетики, инфраструктуры, организации процессов.