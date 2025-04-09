ГНС активно работает над уменьшением количества заблокированных накладных, вывела 11,4 тыс. предприятий из рисковых и создала 29 консультационных центров по Украине.
ГНС начала идентификацию граждан, продающих товары онлайн и получающих средства на счета. Она получает данные из РРО и выявляет тех, кто не зарегистрирован как предприниматель или не использует РРО/ПРРО.
В Дії временно недоступна подача деклараций из-за обновления для актуализации форм для ФЛП.
Впервые за 11 месяцев индекс ожиданий деловой активности превысил нейтральный уровень, достигнув 51. 8. Этому способствовали устойчивый потребительский спрос, наращивание производства и стабилизация энергообеспечения.
В марте 2025 года в общий фонд госбюджета поступило более 160 млрд гривен, что на 48,7% больше, чем в марте 2024. За эти деньги можно приобрести более 1 млн FPV-дронов.
Деммобилизованные ФЛП имеют всего 10 дней на подачу документов для освобождения от налогообложения. ГНС работает с Минфином и Минобороны над увеличением этого срока.
Руслан Кравченко провел встречу с бизнесом в Черновицкой области. Обсудили внедрение е-аудита и подачу SAF-T UA, где 34 плательщика подали более 80 файлов.
ГНС выявила схемы уклонения от уплаты НДС на более 286 млн грн в сетях "Ябко" и Yabluka.
Ночью 27 марта российские дроны повредили здание ГНС в Днепре, выбиты окна и посечен фасад. Никто не пострадал, коммунальные службы работают на месте.
Руководство ГНС обсудило с ассоциациями алкогольной отрасли вопросы борьбы с теневым рынком, контрафактом и внедрение электронной акцизной марки. Акцизные поступления выросли на 20%.
Руслан Кравченко сообщил о мерах ГНС по детенизации рынков. С начала года проведены проверки и наложены штрафы на миллионы гривен в сферах электроники, табака и питания.
Владимир Зеленский подписал указ о назначении Николая Калашника главой Киевской областной государственной администрации. До этого он возглавлял Киевскую ОГА в статусе и.о.
Государственная налоговая служба вывела почти 10 тысяч предприятий из "рисковых" и уменьшила блокировку налоговых накладных до 0,39%. Начаты изменения в механизм приостановки регистрации накладных.
ГНС уменьшает количество заблокированных налоговых накладных для бизнеса Харьковщины, который работает под обстрелами. Из категории рисковых вывели 266 предприятий области.