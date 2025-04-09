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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 25111 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

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Весенние заморозки: эксперт рассказал, как непогода может повлиять на урожай плодовых деревьев

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Руслан Кравченко

Украинский политик (род. 1990)
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ГНС уменьшает количество заблокированных налоговых накладных и помогает бизнесу - Кравченко

ГНС активно работает над уменьшением количества заблокированных накладных, вывела 11,4 тыс. предприятий из рисковых и создала 29 консультационных центров по Украине.

Экономика • 9 апреля, 10:45 • 6150 просмотра

Налоговая начала получать данные о людях, которые систематически продают товары через интернет

ГНС начала идентификацию граждан, продающих товары онлайн и получающих средства на счета. Она получает данные из РРО и выявляет тех, кто не зарегистрирован как предприниматель или не использует РРО/ПРРО.

Экономика • 2 апреля, 11:20 • 19801 просмотра

В Дії временно приостановлена подача деклараций: почему

В Дії временно недоступна подача деклараций из-за обновления для актуализации форм для ФЛП.

Экономика • 1 апреля, 17:34 • 26148 просмотра

Бизнес в Украине возобновил положительные оценки деятельности, впервые почти за год – опрос

Впервые за 11 месяцев индекс ожиданий деловой активности превысил нейтральный уровень, достигнув 51. 8. Этому способствовали устойчивый потребительский спрос, наращивание производства и стабилизация энергообеспечения.

Экономика • 1 апреля, 10:42 • 12281 просмотра

За эту сумму можно приобрести более 1 млн FPV-дронов: Кравченко сообщил, что налоговая в первом квартале перевыполнила показатели на 36 млрд грн

В марте 2025 года в общий фонд госбюджета поступило более 160 млрд гривен, что на 48,7% больше, чем в марте 2024. За эти деньги можно приобрести более 1 млн FPV-дронов.

Экономика • 31 марта, 17:45 • 51087 просмотра

Освобождение от налогообложения мобилизованных ФЛП: Кравченко заявил, что идет работа над увеличением срока подачи документов

Деммобилизованные ФЛП имеют всего 10 дней на подачу документов для освобождения от налогообложения. ГНС работает с Минфином и Минобороны над увеличением этого срока.

Экономика • 28 марта, 14:43 • 33322 просмотра

34 налогоплательщика подали свои документы на проверку е-аудитом - Кравченко

Руслан Кравченко провел встречу с бизнесом в Черновицкой области. Обсудили внедрение е-аудита и подачу SAF-T UA, где 34 плательщика подали более 80 файлов.

Экономика • 27 марта, 13:35 • 19362 просмотра

Налоговая "война" с контрабандой Apple: как реагируют участники рынка

ГНС выявила схемы уклонения от уплаты НДС на более 286 млн грн в сетях "Ябко" и Yabluka.

Экономика • 27 марта, 09:17 • 276060 просмотра

россияне ударили по налоговой в Днепре: фото последствий атаки

Ночью 27 марта российские дроны повредили здание ГНС в Днепре, выбиты окна и посечен фасад. Никто не пострадал, коммунальные службы работают на месте.

Война • 27 марта, 08:53 • 33801 просмотра

Плюс 20% в бюджет от акциза и борьба со "схемами": Кравченко встретился с игроками алкогольной отрасли

Руководство ГНС обсудило с ассоциациями алкогольной отрасли вопросы борьбы с теневым рынком, контрафактом и внедрение электронной акцизной марки. Акцизные поступления выросли на 20%.

Экономика • 26 марта, 10:33 • 28582 просмотра

Глава ГНС Кравченко поделился результатами борьбы с теневыми рынками

Руслан Кравченко сообщил о мерах ГНС по детенизации рынков. С начала года проведены проверки и наложены штрафы на миллионы гривен в сферах электроники, табака и питания.

Общество • 24 марта, 17:35 • 12298 просмотра

Зеленский назначил Калашника главой Киевской ОГА – указ

Владимир Зеленский подписал указ о назначении Николая Калашника главой Киевской областной государственной администрации. До этого он возглавлял Киевскую ОГА в статусе и.о.

политика • 24 марта, 16:17 • 20919 просмотра

Блокировка накладных и рисковый статус: Кравченко рассказал о четких решениях вместо хаоса

Государственная налоговая служба вывела почти 10 тысяч предприятий из "рисковых" и уменьшила блокировку налоговых накладных до 0,39%. Начаты изменения в механизм приостановки регистрации накладных.

Экономика • 24 марта, 15:51 • 10997 просмотра

Кравченко: ГНС поддерживает бизнес Харьковщины, уменьшая количество заблокированных налоговых накладных

ГНС уменьшает количество заблокированных налоговых накладных для бизнеса Харьковщины, который работает под обстрелами. Из категории рисковых вывели 266 предприятий области.

Экономика • 21 марта, 15:47 • 17895 просмотра