Генерал-майор СБУ Сергей Дука

Генерал-майор СБУ Сергей Дука разрешил обнародовать видео его «допроса» детективами Национального антикоррупционного бюро Украины, который длился 6 минут. Это произошло после того, как председатель парламентской Временной следственной комиссии Алексей Гончаренко сообщил журналистам, что ВСК получила соответствующую видеозапись, пишет УНН.

Сегодня после заседания ВСК Алексей Гончаренко сообщил, что САП направила в ВСК видео так называемого «моего шестиминутного допроса». Как сторона по делу обращаюсь к Алексею Гончаренко и представителям САП — я даю согласие на обнародование этого видео. Прошу Алексея Гончаренко опубликовать его на своих информационных каналах, а САП — на своих. Общество должно знать, как САП и НАБУ проводят допросы! — сообщил Дука на своей странице в Facebook.

Перед этим генерал опубликовал протокол допроса, уточнив, что это следственное действие длилось всего 6 минут.

«4 ноября 2026 года в 19:30 мне вручили подозрение. Сразу после этого составили тот самый протокол допроса. В нем я собственноручно указал:

«В настоящее время я НЕ отказываюсь предоставлять доказательства в уголовном производстве, однако буду предоставлять их только после ознакомления со всеми материалами, которые стали основанием для уведомления о подозрении».

Вот и весь допрос. Шесть минут формальностей, ни одного содержательного вопроса по существу», — написал Дука.

Следует отметить, что директор НАБУ Семен Кривонос и руководитель САП Александр Клименко проигнорировали заседание ВСК в понедельник, на которое они были вызваны. Кроме того, на заседание также не явились экс-глава СБУ Василий Малюк, экс-генпрокурор Руслан Кравченко и детектив НАБУ Руслан Магамедрасулов.

Как отметил нардеп Гончаренко, в САП сообщили, что их руководитель Александр Клименко не сможет принять участие в заседании из-за важной международной встречи. Что касается генерала Малюка, то в СБУ сообщили, что он находится в зоне боевых действий. В то же время Национальное антикоррупционное бюро не предоставило никакой информации о причинах неявки своих представителей.

Все эти лица были вызваны на заседание комиссии после того, как 18 ноября на этой ВСК выступил генерал-майор СБУ Сергей Дука. Он заявил, что дело «Карфаген-2», в котором он фигурирует, является местью ему со стороны НАБУ и САП, и призвал вызвать на заседание ВСК руководителей антикоррупционных органов.

«Напомню, это то самое заседание, на которое не пришли все, кто должен был ответить на неудобные вопросы. «Не смог» прийти руководитель САП Александр Клименко, который, по моей информации, находится в Киеве, но прикрылся международной встречей. Понимаю, международная встреча лучше, чем ответ на вопросы о коррупционных схемах своего близкого окружения. Семен Кривонос также променял честные ответы на вопросы, был ли мальчик и как делили землю в Обуховском районе, на участие в международном форуме. Руслан Магамедрасулов просто не пришел без объяснений, Василий Малюк, Руслан Кравченко — та же история», — написал Сергей Дука.