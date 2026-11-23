Президент США Дональд Трамп заявил, что демократы и Иран намеренно пытались удерживать высокие цены на нефть накануне промежуточных выборов в Конгресс США, на которых Республиканская партия Трампа понесла значительные потери, утверждая, что с тех пор цены "упали до рекордного уровня". Об этом он написал в Truth Social 22 ноября, сообщает УНН.

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"Как все помнят, я предсказал две вещи относительно промежуточных выборов 3 ноября. Во-первых, если демократы победят, фондовые рынки существенно упадут, что они и сделали, и, во-вторых, что Исламская Республика Иран, которая на сегодняшний день убила 81 000 протестующих, начнет более агрессивные атаки, что также произошло. За последнюю неделю Иран запустил больше дронов и ракет, чем когда-либо за более чем год. Не волнуйтесь, их всех сбили, и они не нанесли никакого ущерба. Иранские лидеры считают демократов слабыми, неэффективными и разрушающими страну, но я не позволю этому случиться!" — написал Трамп.

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"И демократы, и Иран изо всех сил старались, чтобы цена на нефть как можно дольше оставалась высокой, и с момента выборов цена на нефть упала до рекордного уровня. Жаль, что избиратели не поняли этого, прежде чем нажать на курок, но выборы в целом были очень "странными". В конце концов, Америка победит!" — подчеркнул Трамп.

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