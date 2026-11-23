Вечером в воскресенье, 22 ноября, российские оккупанты нанесли удар по Вишнёвому Киевской области. Об этом сообщил городской голова Илья Диков, информирует УНН.

Детали

По его словам, в результате атаки погибли 3 человека.

Произошло падение шахеда на супермаркет «Новус» в г. Вишнёвом. Повреждены крыша и помещение магазина. ... К сожалению, есть 3 погибших, среди них женщина 1990 г. р. Пострадали 15 человек, среди них 3 детей. Информация о пострадавших уточняется — отметил Диков.

Он попросил граждан не находиться на улице и в общественных местах во время атаки шахедов.

Напомним

27 сентября в Вишнёвом в результате удара российского БПЛА погиб человек, трое пострадали, повреждены пять автомобилей. В Киевской области также повреждены предприятия.

В Дымере число погибших после российской атаки возросло до пяти — спасатели обнаружили еще одно тело