Удар рф по Харькову: враг сбросил авиабомбу на хлебозавод, один человек погиб и 8 получили ранения

Российские войска нанесли удар по гражданскому хлебопекарному предприятию в Харькове авиабомбой ФАБ-500. В результате атаки один человек погиб, восемь получили ранения, сообщил председатель Харьковской ОВА.