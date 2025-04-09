16 марта российские войска обстреляли Купянский район Харьковской области. В результате обстрелов ранены четыре человека, повреждены жилые дома и хозяйственные постройки.
СБУ сообщила о подозрении генералам рф Цокову и Маковецкому за уничтожение плотины Оскольского водохранилища. Ущерб окружающей среде оценивается в 4 млрд грн, затоплено более 120 кв. км территории.
В Белгородской области рф возле хутора Мухановка обнаружили неразорвавшуюся авиабомбу ФАБ-500, упавшую с российского самолета. Боеприпас приземлился в 500 метрах от жилых домов, пострадавших нет.
На подстанции шахты произошла авария, из-за которой заблокировало 135 горняков на глубине более 1300 метров. Благодаря совместным действиям спасателей ГСЧС и специалистов предприятия всех шахтеров удалось спасти.
В Первомайской громаде Николаевского района обнаружили фугасную авиабомбу ФАБ-500. Саперы ГСЧС успешно транспортировали и обезвредили опасную находку в безопасной зоне.
В результате российской атаки на Запорожье пострадали 63 человека, 13 человек погибли. Полиция спасла 5 человек, а завтра в городе объявлен день траура.
После двух ударов ФАБ-500 по Запорожью погибло 13 человек, 33 получили ранения. Поисково-спасательные работы завершены, полиция спасла 5 человек.
В результате российской атаки управляемыми авиабомбами в Запорожье погибли 13 человек, 32 ранены. Повреждены 28 транспортных средств, среди пострадавших - 13-летняя девочка.
За 2024 год рф случайно сбросила 159 авиабомб ФАБ на свою территорию и оккупированные земли Украины. В последнем инциденте в белгородской области эвакуировали 100 человек из-за падения 250-кг бомбы.
Вблизи села пушкарное в 6 км от белгорода нашли неразорвавшуюся авиабомбу ФАБ-500. Очередной боеприпас внештатно сошел с российского самолета.
В результате ночного удара рф по Харькову погибли 4 человека, среди них двое молодых мужчин и две пожилые женщины. Разрушены три частных дома, повреждены 17 жилых зданий и 6 автомобилей.
В Шебекинском городском округе Белгородской области найден ФАБ-500. По подсчетам ASTRA, это по меньшей мере 128-я авиабомба, упавшая на Россию и оккупированные территории Украины с марта по октябрь.
российские войска обстреляли 13 населенных пунктов Донецкой области, вызвав гибель трех человек и ранения восьми. Зафиксировано 2949 вражеских обстрелов, повреждено 30 гражданских объектов.
В Бориспольском районе фермер обнаружил на поле остатки ракеты С-300. Саперы ГСЧС подтвердили безопасность находки, изъяли ее и обеспечили условия для дальнейшей работы на поле.
Местный аграрий обнаружил на своем поле фугасную авиационную бомбу ФАБ-500. Саперы ГСЧС изъяли и уничтожили взрывоопасный предмет, призывая не трогать подозрительные находки.
В больнице скончалась 72-летняя женщина, пострадавшая от удара ФАБ-500 по жилому дому в Харькове 24 сентября. Общее количество погибших достигло 5 человек, 34 человека получили травмы.
Возле моста Харитоненко в Сумах обнаружена и обезврежена не взорвавшаяся вражеская авиабомба ФАБ-500. Ночью над Сумщиной сбиты 13 российских дронов «Шахед».
В ночь на 25 сентября в Харькове прогремели взрывы. По предварительным данным, российские войска нанесли ракетный удар по городу и его пригороду, сообщил мэр Игорь Терехов.
Российские войска нанесли удар по гражданскому хлебопекарному предприятию в Харькове авиабомбой ФАБ-500. В результате атаки один человек погиб, восемь получили ранения, сообщил председатель Харьковской ОВА.
В результате российского удара по Мирнограду Донецкой области погиб 1 человек, 4 ранены. Повреждены 9-этажка, 6 многоэтажек, аптека, кинотеатр и 2 магазина.
российские войска нанесли удары по 12 населенным пунктам Донецкой области, ранив 12 человек. Поврежден 41 гражданский объект, включая жилые дома, инфраструктуру и коммуникации.
В Покровском районе Донецкой области пиротехники ГСЧС изъяли и уничтожили авиабомбу ФАБ-500. За минувшие сутки в районе обнаружен 41 взрывоопасный предмет, обследовано 7,53 га территории.
Ночью российские войска атаковали Покровск и Мирноград 11 ракетами. За сутки в Донецкой области зафиксировано 2757 обстрелов, 3 погибших и 8 раненых, повреждено 90 гражданских объектов.