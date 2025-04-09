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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 25357 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Российский самолет сбросил еще одну полутонную бомбу на Белгородскую область

В Белгородской области рф возле хутора Мухановка обнаружили неразорвавшуюся авиабомбу ФАБ-500, упавшую с российского самолета. Боеприпас приземлился в 500 метрах от жилых домов, пострадавших нет.

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На Днепропетровщине 135 шахтеров оказались в ловушке на глубине 1300 метров: подробности спасения

На подстанции шахты произошла авария, из-за которой заблокировало 135 горняков на глубине более 1300 метров. Благодаря совместным действиям спасателей ГСЧС и специалистов предприятия всех шахтеров удалось спасти.

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Саперы ГСЧС обезвредили авиабомбу ФАБ-500 на Николаевщине

В Первомайской громаде Николаевского района обнаружили фугасную авиабомбу ФАБ-500. Саперы ГСЧС успешно транспортировали и обезвредили опасную находку в безопасной зоне.

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Удар рф по Запорожью: в Нацполиции сообщили о 63 пострадавших

В результате российской атаки на Запорожье пострадали 63 человека, 13 человек погибли. Полиция спасла 5 человек, а завтра в городе объявлен день траура.

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Количество пострадавших возросло до 33: в Запорожье завершились поисково-спасательные работы

После двух ударов ФАБ-500 по Запорожью погибло 13 человек, 33 получили ранения. Поисково-спасательные работы завершены, полиция спасла 5 человек.

Война • 8 января, 19:11 • 23078 просмотра

Удар рф по Запорожью: количество раненых возросло до 32

В результате российской атаки управляемыми авиабомбами в Запорожье погибли 13 человек, 32 ранены. Повреждены 28 транспортных средств, среди пострадавших - 13-летняя девочка.

Война • 8 января, 17:56 • 23172 просмотра

рф уронила почти 160 авиабомб на свою и оккупированную территорию Украины – СМИ

За 2024 год рф случайно сбросила 159 авиабомб ФАБ на свою территорию и оккупированные земли Украины. В последнем инциденте в белгородской области эвакуировали 100 человек из-за падения 250-кг бомбы.

Война • 1 декабря, 10:47 • 23061 просмотра

российский самолет уронил очередную бомбу на село в 6 км от белгорода

Вблизи села пушкарное в 6 км от белгорода нашли неразорвавшуюся авиабомбу ФАБ-500. Очередной боеприпас внештатно сошел с российского самолета.

Война • 31 октября, 15:56 • 20071 просмотра

Повторный удар рф по Харькову унес жизни 4 человек: показали последствия

В результате ночного удара рф по Харькову погибли 4 человека, среди них двое молодых мужчин и две пожилые женщины. Разрушены три частных дома, повреждены 17 жилых зданий и 6 автомобилей.

Война • 29 октября, 07:28 • 17063 просмотра

Российская авиация снова "уронила" авиабомбу на белгородскую область

В Шебекинском городском округе Белгородской области найден ФАБ-500. По подсчетам ASTRA, это по меньшей мере 128-я авиабомба, упавшая на Россию и оккупированные территории Украины с марта по октябрь.

Война • 14 октября, 07:11 • 16452 просмотра

Оккупанты атаковали 13 населенных пунктов Донетчины: три человека погибли, восемь - ранены

российские войска обстреляли 13 населенных пунктов Донецкой области, вызвав гибель трех человек и ранения восьми. Зафиксировано 2949 вражеских обстрелов, повреждено 30 гражданских объектов.

Война • 12 октября, 08:40 • 23860 просмотра

На Киевщине фермер посреди поля нашел обломки ракеты С-300

В Бориспольском районе фермер обнаружил на поле остатки ракеты С-300. Саперы ГСЧС подтвердили безопасность находки, изъяли ее и обеспечили условия для дальнейшей работы на поле.

Война • 6 октября, 17:34 • 37720 просмотра

На Запорожье фермер нашел 500-килограммовую авиабомбу ФАБ на поле

Местный аграрий обнаружил на своем поле фугасную авиационную бомбу ФАБ-500. Саперы ГСЧС изъяли и уничтожили взрывоопасный предмет, призывая не трогать подозрительные находки.

Война • 2 октября, 11:32 • 14335 просмотра

Количество жертв авиаудара рф по Харькову возросло до 5

В больнице скончалась 72-летняя женщина, пострадавшая от удара ФАБ-500 по жилому дому в Харькове 24 сентября. Общее количество погибших достигло 5 человек, 34 человека получили травмы.

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В Сумах возле моста обнаружили российскую авиабомбу ФАБ-500, которая не сдетонировала

Возле моста Харитоненко в Сумах обнаружена и обезврежена не взорвавшаяся вражеская авиабомба ФАБ-500. Ночью над Сумщиной сбиты 13 российских дронов «Шахед».

Война • 26 сентября, 06:04 • 16984 просмотра

В Харькове были слышны звуки взрывов - мэр

В ночь на 25 сентября в Харькове прогремели взрывы. По предварительным данным, российские войска нанесли ракетный удар по городу и его пригороду, сообщил мэр Игорь Терехов.

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Удар рф по Харькову: враг сбросил авиабомбу на хлебозавод, один человек погиб и 8 получили ранения

Российские войска нанесли удар по гражданскому хлебопекарному предприятию в Харькове авиабомбой ФАБ-500. В результате атаки один человек погиб, восемь получили ранения, сообщил председатель Харьковской ОВА.

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Удар рф по Мирнограду: в ОГА рассказали о повреждениях

В результате российского удара по Мирнограду Донецкой области погиб 1 человек, 4 ранены. Повреждены 9-этажка, 6 многоэтажек, аптека, кинотеатр и 2 магазина.

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рф обстреляла 12 населенных пунктов Донетчины: 12 раненых

российские войска нанесли удары по 12 населенным пунктам Донецкой области, ранив 12 человек. Поврежден 41 гражданский объект, включая жилые дома, инфраструктуру и коммуникации.

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Пиротехники ГСЧС изъяли и уничтожили авиабомбу ФАБ-500 в Покровском районе

В Покровском районе Донецкой области пиротехники ГСЧС изъяли и уничтожили авиабомбу ФАБ-500. За минувшие сутки в районе обнаружен 41 взрывоопасный предмет, обследовано 7,53 га территории.

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Донецкая область: армия рф ночью нанесла 11 ракетных ударов по Покровску и Мирнограду

Ночью российские войска атаковали Покровск и Мирноград 11 ракетами. За сутки в Донецкой области зафиксировано 2757 обстрелов, 3 погибших и 8 раненых, повреждено 90 гражданских объектов.

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