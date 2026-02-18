$43.260.09
Эксклюзив
16:17 • 1700 просмотра
14:25 • 9166 просмотра
Света меньше, а суммы в платежках больше — как это работает
15:06 • 6920 просмотра
Истребители линейки “F”: от культового “Топ Ган” до современного F-35PhotoVideo
Эксклюзив
14:25 • 9166 просмотра
Света меньше, а суммы в платежках больше — как это работает
Эксклюзив
12:34 • 16149 просмотра
Defence City: фильтр добропорядочности или инструмент блокирования развития ОПК
Эксклюзив
10:59 • 16354 просмотра
Приговор и амнистия благодаря усыновлению ребенка: у парламентской ВСК много вопросов к директору НАБУ Кривоносу
10:49 • 15017 просмотра
Политическая часть переговоров остается сложной, стороны договорились продолжать диалог - Зеленский
18 февраля, 10:05 • 19709 просмотра
Украинская сторона подтвердила завершение около двухчасовых переговоров в Женеве
18 февраля, 09:44 • 23049 просмотра
Зеленский раскрыл задачи украинской делегации в Женеве после констатации попыток рф затянуть переговоры
18 февраля, 08:42 • 16917 просмотра
В Женеве начался второй день переговоров Украина-США-рф - Умеров
18 февраля, 07:55 • 17762 просмотра
Зеленский: Украина ввела пакет санкций против лукашенко
Дело двух генералов рф за уничтожение Оскольского водохранилища передали в суд, инкриминируют экоцид - Кравченко

Киев • УНН

 • 1098 просмотра

Двум российским генералам инкриминирован экоцид и нарушение законов войны за уничтожение плотины Оскольского водохранилища. Ущерб окружающей среде оценен в более чем 39,1 млрд гривен.

Дело двух генералов рф за уничтожение Оскольского водохранилища передали в суд, инкриминируют экоцид - Кравченко

Оскольское водохранилище входило в десятку крупнейших в Украине по площади и объему. Российские военные целенаправленно уничтожали его плотину. Прокуроры установили причастных - в суд направлен обвинительный акт в отношении двух российских генералов. Об этом сообщил Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко, передает УНН.

Российские генералы уничтожили плотину Оскольского водохранилища. Дело передано в суд. Еще недавно Оскольское водохранилище входило в десятку крупнейших в Украине по площади и объему. Весной 2022 года российские военные целенаправленно уничтожали его плотину. Прокуроры установили причастных 

- сообщил Кравченко.

По словам Генпрокурора, в суд направлен обвинительный акт в отношении двух российских генералов: Маковецкого Олега, командующего 6-й армией военно-воздушных сил и противовоздушной обороны западного военного округа, уроженца Харьковщины и Цокова Олега, командующего 20-й общевойсковой армией этого же округа. Им инкриминирован экоцид (ч. 2 ст. 28, ст. 441 УК Украины) и нарушение законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 УК Украины в редакции 2022 года).

По ее решению арестовали активиста Эдема Бекирова: Генпрокурор Кравченко заявил, что "судья" из Крыма получила 15 лет за решеткой09.02.26, 18:10 • 3052 просмотра

По их приказам по плотине наносили авиационные удары с истребителей – применяли ракеты "Х-59" и фугасные авиабомбы "ФАБ-250/500/1500". Доказательства собраны непосредственно на месте происшествия. Вооруженные Силы Украины сбили истребитель, с которого осуществлялись удары по плотине. В сентябре 2022 года во время отступления из Харьковской области российские военные заминировали и подорвали шлюзовые конструкции дамбы. Плотина была полностью уничтожена. Водохранилище потеряло до 70% воды. Размыты плодородные почвы 

- добавил Кравченко.

Генпрокурор подчеркнул, что экосистема реки Северский Донец претерпела разрушительные изменения. Под угрозой уничтожения оказались флора и фауна.

Комплексные судебные инженерно-экологические, инженерно-технические и экономические экспертизы подтвердили: это социально-техногенно-экологическая катастрофа, приведшая к чрезвычайной ситуации государственного уровня. Ущерб окружающей среде – более 39,1 млрд гривен 

- добавил он.

По словам Кравченко, уничтожение гидросооружений это не военная необходимость. Это целенаправленный удар по гражданским и окружающей среде.

Оскольское водохранилище было. россия сделала все, чтобы его не стало. Эти преступления имеют конкретных исполнителей и они будут нести ответственность. Работаем дальше 

- резюмировал Генпрокурор.

Генпрокурор Кравченко: уже идентифицировали 211 человек, причастных к зверствам в Буче и Бучанском районе03.02.26, 17:50 • 4067 просмотров

Антонина Туманова

