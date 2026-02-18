Дело двух генералов рф за уничтожение Оскольского водохранилища передали в суд, инкриминируют экоцид - Кравченко
Киев • УНН
Двум российским генералам инкриминирован экоцид и нарушение законов войны за уничтожение плотины Оскольского водохранилища. Ущерб окружающей среде оценен в более чем 39,1 млрд гривен.
Оскольское водохранилище входило в десятку крупнейших в Украине по площади и объему. Российские военные целенаправленно уничтожали его плотину. Прокуроры установили причастных - в суд направлен обвинительный акт в отношении двух российских генералов. Об этом сообщил Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко, передает УНН.
По словам Генпрокурора, в суд направлен обвинительный акт в отношении двух российских генералов: Маковецкого Олега, командующего 6-й армией военно-воздушных сил и противовоздушной обороны западного военного округа, уроженца Харьковщины и Цокова Олега, командующего 20-й общевойсковой армией этого же округа. Им инкриминирован экоцид (ч. 2 ст. 28, ст. 441 УК Украины) и нарушение законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 УК Украины в редакции 2022 года).
По их приказам по плотине наносили авиационные удары с истребителей – применяли ракеты "Х-59" и фугасные авиабомбы "ФАБ-250/500/1500". Доказательства собраны непосредственно на месте происшествия. Вооруженные Силы Украины сбили истребитель, с которого осуществлялись удары по плотине. В сентябре 2022 года во время отступления из Харьковской области российские военные заминировали и подорвали шлюзовые конструкции дамбы. Плотина была полностью уничтожена. Водохранилище потеряло до 70% воды. Размыты плодородные почвы
Генпрокурор подчеркнул, что экосистема реки Северский Донец претерпела разрушительные изменения. Под угрозой уничтожения оказались флора и фауна.
Комплексные судебные инженерно-экологические, инженерно-технические и экономические экспертизы подтвердили: это социально-техногенно-экологическая катастрофа, приведшая к чрезвычайной ситуации государственного уровня. Ущерб окружающей среде – более 39,1 млрд гривен
По словам Кравченко, уничтожение гидросооружений это не военная необходимость. Это целенаправленный удар по гражданским и окружающей среде.
Оскольское водохранилище было. россия сделала все, чтобы его не стало. Эти преступления имеют конкретных исполнителей и они будут нести ответственность. Работаем дальше
