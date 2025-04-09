Реджеп Тайип Эрдоган

Турция повторит предложение о мирных переговорах между Украиной и Россией на встрече европейских лидеров в Лондоне - Reuters

Глава МИД Турции Хакан Фидан на саммите в Лондоне повторит предложение о мирных переговорах между Украиной и РФ. Анкара подтверждает поддержку территориальной целостности Украины и готова выступить площадкой для переговоров.