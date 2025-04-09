Реджеп Тайип Эрдоган

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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 27537 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эрдоган подтвердил, что Турция будет среди гарантеров безопасности для Украины – Зеленский

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В Турции продолжаются протесты после ареста мэра Стамбула: что говорят власти и оппозиция

Власти осудили призывы к бойкоту, организованные оппозицией после ареста мэра Стамбула. Министр торговли назвал это попыткой подорвать экономическую стабильность страны.

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WSJ: Европа закрывает глаза на репрессии Эрдогана, потому что ей нужна Турция

Кризис между США и союзниками Украины в ЕС подчеркивает значение оборонной промышленности Турции для безопасности Европы. Европа вынуждена закрывать глаза на репрессии Эрдогана.

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Эрдоган и путин обсудили по телефону возможность возобновления "Черноморской инициативы"

Эрдоган провел разговор с путиным по поводу безопасности судоходства в Черном море. Обсуждено возобновление зерновой инициативы и готовность Турции к мирным переговорам.

Новости Мира • 28 марта, 11:55 • 24027 просмотра

В Стамбуле избрали временного мэра после заключения Имамоглу, протесты расширяются

Муниципальный совет Стамбула избрал временного мэра после заключения Экрема Имамоглу. Власти США выразили обеспокоенность арестом и массовыми протестами в Турции.

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Премьер Косово стал жертвой российских пранкеров, выдававших себя за президента Латвии

Российские пранкеры обманули премьера Косово Альбина Курти, выдавая себя за президента Латвии. В офисе Курти заявили, что этот инцидент подтверждает одержимость россии Косово.

Новости Мира • 26 марта, 19:07 • 18046 просмотра

"Движение насилия": Эрдоган обвинил оппозицию в массовых протестах против ареста Имамоглу

Президент Турции заявил, что CHP спровоцировала насилие во время протестов из-за ареста мэра Стамбула. Он пообещал привлечь их к ответственности за ранение полицейских.

политика • 25 марта, 02:47 • 20156 просмотра

Власти Турции задержали 1133 человека из-за протестов в поддержку мэра Стамбула

Во время протестов против ареста мэра Стамбула Экрема Имамоглу, задержаны 1133 человека, включая десять журналистов. Власти заявляют о 123 пострадавших полицейских.

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Соцсеть X заблокировала аккаунты оппозиции в Турции

Социальная сеть X Илона Маска приостановила действие оппозиционных аккаунтов в Турции из-за массовых беспорядков. Протесты начались после ареста мэра Стамбула, главного оппонента Эрдогана.

Новости Мира • 24 марта, 01:23 • 42074 просмотра

В Турции задержали 37 человек из-за публикаций в соцсетях о задержанном мэре Стамбула

Власти Турции задержали 37 человек из-за публикаций в соцсетях о задержании Экрема Имамоглу. Их обвиняют в разжигании ненависти и преступности по отношению к власти.

Новости Мира • 20 марта, 10:52 • 12860 просмотра

В Турции массовые протесты из-за задержания мэра Стамбула – оппозиционера Экрема Имамоглу

Студенты по всей Турции вышли на протесты из-за ареста Экрема Имамоглу – главного политического соперника президента Эрдогана. Его обвиняют в коррупции и помощи террористам, что вызвало возмущение оппозиции.

Новости Мира • 19 марта, 14:06 • 16447 просмотра

Власти Турции задержали главного соперника Эрдогана

Мэра Стамбула Экрема Имамоглу задержали по обвинениям, включая коррупцию и помощь террористам. Оппозиция назвала это попыткой переворота против будущего президента.

Новости Мира • 19 марта, 07:42 • 14143 просмотра

Сопернику Эрдогана Имамоглу запретили баллотироваться на выборах в Турции

Стамбульский университет отменил научную степень мэра Стамбула Экрема Имамоглу из-за нарушений. Теперь политик не может баллотироваться в президенты, но он будет оспаривать это решение.

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Эрдоган стремится к встрече с Трампом в Белом доме в конце апреля - Bloomberg

Президент Турции работает над организацией встречи с Трампом в Вашингтоне для укрепления стратегического партнерства. Эрдоган призвал отменить санкции и возобновить сотрудничество по F-35 и F-16.

Новости Мира • 18 марта, 07:59 • 11425 просмотра

Среди главных препятствий для мирного урегулирования между Украиной и рф является "потеря доверия" - советник Эрдогана

По словам советника Эрдогана, основной проблемой является потеря доверия между сторонами.

Война • 15 марта, 12:13 • 21387 просмотра

Зеленский провел разговор с Макроном и анонсировал звонок Эрдогану

Президент Украины провел разговор с Макроном о контроле за тишиной и дальнейших дипломатических шагах. Также запланирован разговор с Эрдоганом о мирных инициативах.

Война • 14 марта, 18:05 • 19093 просмотра

Украина готова ратифицировать соглашение о свободной торговле с Турцией - Зеленский

Украина рассматривает Турцию как стратегического партнера и готова ратифицировать соглашение о свободной торговле во время визита Эрдогана. В 2024 году Турция ратифицировала соглашение о свободной торговле с Украиной.

Экономика • 13 марта, 16:28 • 20704 просмотра

Зеленский обсудил с представителями правительства Турции возможность сотрудничества в производстве дронов

Зеленский провел встречу с представителями Турции по производству дронов и восстановлению Украины. Он подчеркнул важность поддержки и стратегическом партнерстве между странами.

политика • 13 марта, 15:21 • 14807 просмотра

Турция хочет более тесного сотрудничества с ЕС в обмен на безопасность: это может включать участие в миротворческой миссии в Украине - Bloomberg

Эрдоган стремится к более тесному сотрудничеству с ЕС в обороне и экономике в обмен на безопасность, что может включать участие турецких войск в миротворческой миссии в Украине. Анкара оценивает небоевую миссию.

Война • 13 марта, 14:12 • 20972 просмотра

Турция должна взять на себя максимально возможную ответственность в мирном процессе - Туск

Премьер Польши Дональд Туск выразил надежду, что Турция внесет вклад в мирный процесс в Украине. Он отметил, что роль Анкары может стать решающей в обеспечении стабильности в регионе.

Война • 12 марта, 20:47 • 15645 просмотра

Эрдоган приветствует перемирие Украины и надеется, что москва отреагирует "конструктивно"

Президент Турции назвал новость о перемирии Украины позитивной, выразив надежду на конструктивный ответ москвы. Турция предлагает площадку для мирных переговоров.

Война • 12 марта, 18:15 • 17850 просмотра

Эрдоган поддержал идею перемирия и прекращения атак в воздухе и на море в войне рф против Украины

Президент Турции призвал к прекращению воздушных и морских атак между Украиной и рф как меры укрепления доверия. Эрдоган также подтвердил стремление Турции к полноправному членству в ЕС и участию в оборонных программах.

Война • 7 марта, 13:31 • 18114 просмотра

Турция повторит предложение о мирных переговорах между Украиной и Россией на встрече европейских лидеров в Лондоне - Reuters

Глава МИД Турции Хакан Фидан на саммите в Лондоне повторит предложение о мирных переговорах между Украиной и РФ. Анкара подтверждает поддержку территориальной целостности Украины и готова выступить площадкой для переговоров.

Война • 1 марта, 14:35 • 43191 просмотра

Турция едет на саммит по Украине в Лондон: кто будет представлять страну

Глава МИД Турции Хакан Фидан будет представлять Эрдогана на встрече по Украине в Лондоне. Турция готова предоставить войска для миротворческих сил и продолжить посредническую роль в переговорах.

Война • 1 марта, 12:59 • 37579 просмотра

Стармер обсудил с Эрдоганом войну в Украине и предстоящий саммит в Лондоне

Премьер Британии Кир Стармер провел разговор с президентом Турции Эрдоганом относительно войны в Украине. Британский лидер пригласил главу МИД Турции на экстренный саммит в Лондоне и подтвердил дальнейшую поддержку Украины.

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Турция открыта относительно размещения миротворцев в Украине - Bloomberg

Турция рассматривает возможность предоставления войск для миротворческих сил в Украине. Эрдоган обсудил этот вопрос с Зеленским и Лавровым во время встреч в Анкаре.

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Турция сделала заявление по случаю 11-й годовщины оккупации Крыма: готова способствовать перспективе мира в Украине

Турция заявила о готовности способствовать перспективе мира в Украине. Страна подтверждает поддержку территориальной целостности Украины и осуждает оккупацию Крыма.

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Турция не против членства Украины в НАТО - глава МИД

Глава МИД Турции Хакан Фидан подтвердил, что страна не против членства Украины в НАТО. По его словам, Украина стремится к вступлению ради гарантий безопасности.

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Эрдоган: Турция продолжит дипломатическую помощь Украине для достижения справедливого мира

Президент Турции заявил о продолжении дипломатической поддержки Украины для достижения справедливого мира. Эрдоган выразил надежду, что 2025 год станет годом установления мира.

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