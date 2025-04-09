Хакан Фидан заявил, что любое мирное соглашение между Украиной и россией будет лучше, чем смерти. Турция поддерживает инициативу США по прекращению войны.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил, что его страна будет одним из гарантов безопасности для Украины.
Власти осудили призывы к бойкоту, организованные оппозицией после ареста мэра Стамбула. Министр торговли назвал это попыткой подорвать экономическую стабильность страны.
Кризис между США и союзниками Украины в ЕС подчеркивает значение оборонной промышленности Турции для безопасности Европы. Европа вынуждена закрывать глаза на репрессии Эрдогана.
Эрдоган провел разговор с путиным по поводу безопасности судоходства в Черном море. Обсуждено возобновление зерновой инициативы и готовность Турции к мирным переговорам.
Муниципальный совет Стамбула избрал временного мэра после заключения Экрема Имамоглу. Власти США выразили обеспокоенность арестом и массовыми протестами в Турции.
Российские пранкеры обманули премьера Косово Альбина Курти, выдавая себя за президента Латвии. В офисе Курти заявили, что этот инцидент подтверждает одержимость россии Косово.
Президент Турции заявил, что CHP спровоцировала насилие во время протестов из-за ареста мэра Стамбула. Он пообещал привлечь их к ответственности за ранение полицейских.
Во время протестов против ареста мэра Стамбула Экрема Имамоглу, задержаны 1133 человека, включая десять журналистов. Власти заявляют о 123 пострадавших полицейских.
Социальная сеть X Илона Маска приостановила действие оппозиционных аккаунтов в Турции из-за массовых беспорядков. Протесты начались после ареста мэра Стамбула, главного оппонента Эрдогана.
Власти Турции задержали 37 человек из-за публикаций в соцсетях о задержании Экрема Имамоглу. Их обвиняют в разжигании ненависти и преступности по отношению к власти.
Студенты по всей Турции вышли на протесты из-за ареста Экрема Имамоглу – главного политического соперника президента Эрдогана. Его обвиняют в коррупции и помощи террористам, что вызвало возмущение оппозиции.
Мэра Стамбула Экрема Имамоглу задержали по обвинениям, включая коррупцию и помощь террористам. Оппозиция назвала это попыткой переворота против будущего президента.
Стамбульский университет отменил научную степень мэра Стамбула Экрема Имамоглу из-за нарушений. Теперь политик не может баллотироваться в президенты, но он будет оспаривать это решение.
Президент Турции работает над организацией встречи с Трампом в Вашингтоне для укрепления стратегического партнерства. Эрдоган призвал отменить санкции и возобновить сотрудничество по F-35 и F-16.
По словам советника Эрдогана, основной проблемой является потеря доверия между сторонами.
Президент Украины провел разговор с Макроном о контроле за тишиной и дальнейших дипломатических шагах. Также запланирован разговор с Эрдоганом о мирных инициативах.
Украина рассматривает Турцию как стратегического партнера и готова ратифицировать соглашение о свободной торговле во время визита Эрдогана. В 2024 году Турция ратифицировала соглашение о свободной торговле с Украиной.
Зеленский провел встречу с представителями Турции по производству дронов и восстановлению Украины. Он подчеркнул важность поддержки и стратегическом партнерстве между странами.
Эрдоган стремится к более тесному сотрудничеству с ЕС в обороне и экономике в обмен на безопасность, что может включать участие турецких войск в миротворческой миссии в Украине. Анкара оценивает небоевую миссию.
Премьер Польши Дональд Туск выразил надежду, что Турция внесет вклад в мирный процесс в Украине. Он отметил, что роль Анкары может стать решающей в обеспечении стабильности в регионе.
Президент Турции назвал новость о перемирии Украины позитивной, выразив надежду на конструктивный ответ москвы. Турция предлагает площадку для мирных переговоров.
Президент Турции призвал к прекращению воздушных и морских атак между Украиной и рф как меры укрепления доверия. Эрдоган также подтвердил стремление Турции к полноправному членству в ЕС и участию в оборонных программах.
Глава МИД Турции Хакан Фидан на саммите в Лондоне повторит предложение о мирных переговорах между Украиной и РФ. Анкара подтверждает поддержку территориальной целостности Украины и готова выступить площадкой для переговоров.
Глава МИД Турции Хакан Фидан будет представлять Эрдогана на встрече по Украине в Лондоне. Турция готова предоставить войска для миротворческих сил и продолжить посредническую роль в переговорах.
Премьер Британии Кир Стармер провел разговор с президентом Турции Эрдоганом относительно войны в Украине. Британский лидер пригласил главу МИД Турции на экстренный саммит в Лондоне и подтвердил дальнейшую поддержку Украины.
Турция рассматривает возможность предоставления войск для миротворческих сил в Украине. Эрдоган обсудил этот вопрос с Зеленским и Лавровым во время встреч в Анкаре.
Турция заявила о готовности способствовать перспективе мира в Украине. Страна подтверждает поддержку территориальной целостности Украины и осуждает оккупацию Крыма.
Глава МИД Турции Хакан Фидан подтвердил, что страна не против членства Украины в НАТО. По его словам, Украина стремится к вступлению ради гарантий безопасности.
Президент Турции заявил о продолжении дипломатической поддержки Украины для достижения справедливого мира. Эрдоган выразил надежду, что 2025 год станет годом установления мира.