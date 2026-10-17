Зеленский: США работают над встречей с путиным

Соединённые Штаты Америки работают над организацией встречи российского диктатора владимира путина с Президентом Украины Владимиром Зеленским. Эта встреча может состояться и в одной из стран Ближнего Востока, сообщил Владимир Зеленский в Telegram, передаёт УНН.

Американская площадка для переговоров будет работать. Мы рассчитываем, что они будут больше давить именно на Путина, а не на нас. Иначе это просто несправедливо. Что касается наших встреч с американской стороной: мы рассчитываем встретиться, готовы встречаться в Украине, в Европе. Хотят в Америке — пусть нас приглашают

Президент добавил, что отдельно состоятся переговоры с Турцией.

Я собираюсь отдельно поговорить с Президентом Эрдоганом о море и продовольственной безопасности, а также с представителями стран Ближнего Востока