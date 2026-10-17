Дизельна угода - перший крок: Зеленський вважає, що зняття санкцій з рф будуть продовжуватися

Президент України Володимир Зеленський вважає, що послаблення санкцій проти росії не допоможе зупинити війну. Він назвав угоду щодо дизельного пального першим кроком до подальшого зняття обмежень. Про це Президент повідомив під час спілкування з журналістами, передає УНН.

Відповідаючи на запитання про зняття обмежень для росії в межах закону, пов’язаного із сенатором Ліндсі Гремом, Зеленський заявив, що такі рішення не змусять володимира путіна припинити війну.

На жаль, зняття санкцій будуть продовжуватись, і я вважаю, що "diesel deal" - це перший крок. На жаль, мені здається, що таким чином не можна зупинити путіна, а навпаки - він відчуває радість, щастя, що у нього є така підтримка. І, все ж таки, ми дуже надіємось, і я особисто, що президент Сполучених Штатів Америки, що він він буде робити все, щоби путін зупинив вбивства, зупинив удари по нашій енергетиці, зупинив цю війну. Але ще раз - обмеженням відповідей України по росії за те, що вони вбивають наших людей - цього не зробиш. І зняттям санкцій - тим більше